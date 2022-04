44. Luzerner Stadtlauf Das Lauffest ist zurück! Die Luzerner Altstadt wird am Samstag, 30. April, neben dem Renngeschehen ein Ort der Begegnung. 10'000 Läuferinnen und Läufer werden erwartet.

Blicken mit Vorfreude auf den 44. Luzerner Stadtlauf: Präsident Beat Schorno (rechts) und Andreas Grüter (Geschäftsleiter). Bild: Nadia Schärli

Im September 2021 wagten wir mit einem angepassten Konzept den Restart auf der Rennstrecke. In diesem Jahr ist auch das stimmungsvolle Fest zurück. Die musikalische Unterhaltung auf und neben der Strecke, die Festwirtschaften auf den Altstadt-Plätzen und der Auftritt der Gastregion – all diese Farbtupfer im Rahmenprogramm sorgen dafür, dass die 44. Ausgabe des beliebten Breitensportfests wieder die vielfältige Stadtlauf-DNA besitzt.

Die Luzerner Altstadt wird am Samstag, 30. April, neben dem Renngeschehen ein Ort der Begegnung. Wir freuen uns, dass das 20-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft Luzern-Potsdam bei der 44. Stadtlauf-Ausgabe zelebriert wird. Der sportliche Austausch ist ein wichtiges Element der gelebten Partnerschaft zwischen Luzern und Potsdam. In den vergangenen Jahren durften wir immer wieder gute Läuferinnen und Läufer vom Olympischen Sportclub Potsdam sowie vom Sportclub Potsdam am Start begrüssen. 2022 werden sich rund 50 Potsdamerinnen und Potsdamer auf den Rundkurs durch die Altstadtgassen wagen.

Beim diesjährigen Luzerner Stadtlauf erwarten wir rund 10000 Läuferinnen und Läufer aus der ganzen Schweiz. Im Vergleich zu den Rekordjahren 2017 und 2018 sind dies rund 5000 Per­sonen weniger. Die Erholung der Anmeldezahlen erfolgt trotz Rückkehr zur Normalität und zum traditionellem Stadtlauf-Set-up noch etwas zögerlich. Wie der Luzerner Stadtlauf kämpfen auch die Lucerne Regatta, Spitzen Leichtathletik Luzern und der SwissCityMarathon – Lucerne mit strukturellen Herausforderungen. Wir sind der Ansicht, dass diese vier grossen, wiederkehrenden Sportanlässe Luzerns eine gemeinsame Stimme brauchen. Mit einem verstärkten Austausch und mit Zusammenarbeit möchten wir die Zukunft nachhaltig und innovativ gestalten.

Im Namen des Vereins Luzerner Stadtlauf bedanken wir uns bei den treuen Sponsoren für die Unterstützung sowie der Stadt Luzern, den Geschäftsin­habern und Bewohnern der Altstadt für das Gastrecht. Mit dem engagierten Organisationskomitee und den über 500 Helferinnen und Helfern sind wir überzeugt, dass der 44. Luzerner Stadtlauf für alle Teilnehmenden in bester Erinnerung bleiben wird. Lassen auch Sie sich von der Volksfeststimmung anstecken und seien Sie Teil des Zentralschweizer Lauffestes.

Guido Graf, Regierungsrat zum 44. Luzerner Stadtlauf

Guido Graf. Bild: PD

Der Luzerner Stadtlauf feiert einen Schnapszahl-Geburtstag: Bereits zum 44. Mal treffen sich Läuferinnen und Läufer wie auch Zuschauende zu diesem traditionsreichen Sportanlass in der his­torischen Luzerner Altstadt. Als Gesundheits-, Sozial- und Sportdirektor bin ich ein grosser Fan des Stadtlaufs. Als grösster Breitensportanlass im Kanton Luzern spricht er alle an: den Elitenachwuchs, Pläuschlerinnen und Pläuschler, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Firmen und Familien. Insbesondere die Gruppenkategorien wie auch der Solidaritätslauf fördern nicht nur Bewegung und Sport im Verbund, sondern auch den sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dass wir im Kleinen wie auch im Grossen zusammenhalten und solidarisch sind, ist wichtig – in den aktuellen Zeiten vielleicht sogar mehr denn je. In diesem Zusammenhang freut es mich auch ausserordentlich, dass der Stadtlauf heuer erstmals offiziell ein inklusiver Anlass («Unified Event») ist, der Menschen mit Beeinträchtigung ausdrücklich zur Teilnahme einlädt.

In diesem Sinne gratuliere ich dem Luzerner Stadtlauf zum 44. Geburtstag und danke dem Organisationskomitee sowie allen Helferinnen und Helfern, dass sie diesen wichtigen und wertvollen Anlass einmal mehr möglich machen.

Ich wünsche allen Läuferinnen und Läufern viel Erfolg und Freude sowie allen Zuschauenden gute Unterhaltung.

Beat Züsli, Stadtpräsident zum 44. Luzerner Stadtlauf

Beat Züsli Bild: Boris Bürgisser

Der Luzerner Stadtlauf lädt wieder Gross und Klein, Alt und Jung, Dauerläuferinnen und Anfänger, Menschen aus Stadt und Land zur gemein­samen Aktivität ein! Mein ganz grosser Dank geht an den Trägerverein und das OK, die trotz Widrigkeiten der vergangenen zwei Jahre pünktlich zu diesem fröhlichen Breitensportanlass einladen!

Liebe Luzernerinnen und Luzern aus nah und fern, folgen Sie der Einladung! Mitten im Frühling bewegt dieses wunderschöne Sportfest Zehntausende. Die Freude ist riesig.

Die Stadt Luzern darf dieses Jahr ihre deutsche Partnerstadt Potsdam am Stadtlauf begrüssen. Seit 20 Jahren legen die beiden Städte einen Schwerpunkt auf den Austausch im sportlichen Bereich. Regelmässig laufen verheissungsvolle Potsdamer Jungtalente am Luzerner Stadtlauf ganz an der Spitze des Feldes mit. Dieses Jahr sind auch Oberbürgermeister Mike Schubert und viele weitere Potsdamerinnen und Potsdamer dabei. Heissen wir die Gäste mit ungezählten klatschenden Händen in Luzern willkommen!