«Das letzte Drittel darf ruhig weh tun»: Viktor Röthlin beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Marathon Am Sonntag fällt der Startschuss zum Swiss City Marathon. Der ehemalige Marathon-Star Viktor Röthlin gibt Auskunft zu neun Stichworten. Aufgezeichnet von Turi Bucher

Schön, aber anstrengend: Der Marathon durch und rund um die Stadt Luzern. Bild: Roger Zbinden (Luzern, 28. Oktober 2018)

1. Das 1. Mal

Für den allerersten Marathon sollte der Läufer sich über eine längere Zeit, aber mindestens 4 Monate lang vorbereiten. Dabei sollte man pro Woche im Minimum zwei- bis dreimal laufen. Bei der Vorbereitung spielen insbesondere die längeren Läufe eine wichtige Rolle: In diesen vier Monaten Training soll man sich also langsam an die Wettkampfdistanz herantasten.

Für die letzten zwei Wochen vor dem Start gilt: Ruhe vor dem Sturm. Man nennt diese Phase Tapering, dabei wird der Körper komplett regeneriert. Meistens haben Hobbyläufer nicht den Mut, das Training komplett zu reduzieren. Ich habe jeweils meinen Trainingsumfang auf 75 % (zweitletzte Woche) und 50 % (letzte Woche) reduziert.

Am Wettkampftag gilt der Grundsatz: keine Experimente! Alles was ich trage, esse und trinke, habe ich in den vier Monaten davor bereits ausprobiert und für gut empfunden. Anschliessend gilt es, die Strecke gut einzuteilen. Die meisten Hobbyläufer laufen den zweiten Streckenabschnitt langsamer als den ersten. Alle erfolgreichen Läufer machen dies aber gerade umgekehrt! Darum empfehle ich, die Strecke zu «dritteln». Laufe das erste Drittel ­ruhig, das zweite konzentriert, und beim dritten darf es dann auch etwas weh tun.

2. Mensch und Marathon

Ist der Mensch überhaupt für die Marathonstrecke geschaffen? Entwicklungsgeschichtlich sind wir eigentlich dazu gemacht, 30 Kilometer am Tag zurückzulegen. Darum sind die 42,195 km etwas zu weit und sind eine Grenzerfahrung für den Körper. Beginnt man zu früh wieder mit dem Training oder läuft man zu viele Marathon im Jahr, läuft man Gefahr, eine Ermüdungsfraktur im Skelettsystem zu erleiden.

3. Wunderschuh

Nach dem Formel-1-Auto ist der Laufschuh jenes Fortbewegungsmittel, in welches in den letzten Jahren am meisten in die Forschung und Weiterentwicklung investiert wurde. Beim Nike Vaporfly 4% und Next % wurde neu eine Karbonschiene in die Mittelsohle eingearbeitet. Beim allerneusten Modell, mit welchem Eliud Kipchoge am 12. Oktober in Wien als erster Mensch den Marathon unter 2 Stunden gerannt ist (1.59.40), sind es sogar drei Karbonschienen. Durch die hohe Rückstellkraft dieser Schienen entsteht ein sogenannter Rebound-Effekt: Der Läufer wird nach der Landung vom Boden wegkatapultiert. Um diesen Effekt voll auszunützen, braucht es natürlich einen entsprechenden Laufstil und eine trainierte Muskulatur. Nike behauptet, dass sie beim ersten Modell (Vaporfly 4 %) auch bei Hobbyläufern eine Leistungssteigerung von 4 % feststellen konnten.

Ich habe mir 2018 in New York diesen Schuh gekauft, damals gab es ihn in der Schweiz noch nicht. Dabei machte ich folgende Erfahrung: Beim lockeren Laufen (5 Minuten pro Kilometer) fühlt sich dieser Schuh sehr weich und «gummig» an. Sobald ich schneller als 4 Minuten pro Kilometer lief, spürte ich den Rebound-Effekt. Und bei richtig schnellen Einheiten (3,30 pro Kilometer) hatte ich im Vergleich zu anderen Speedschuhen eine deutlich tiefere Herzfrequenz, und meine Beine waren am Tag nach der Einheit viel weniger müde.

Das Résumé: Der Nike Vaporfly hat die Laufwelt definitiv auf eine neue Ebene gebracht. Natürlich steckt sehr viel Marketing dahinter. Jahrelang hatten Adidas-Läufer die Marathonweltrekorde aufgestellt, doch niemand sprach vom Schuh. Nike hat es geschafft, dass beim Weltrekord von ­Eliud Kipchoge 2018 in Berlin (2,01,39) alle nur vom Schuh gesprochen haben. ­Eliud wäre aber auch in Asics oder Adidas-Schuhen Weltrekord gerannt, weil er aktuell einfach der beste Langstreckenläufer ist.

Hobbyläufern rate ich bezüglich Schuhkauf folgendes: Via Fuss- und Laufanalyse sollte unbedingt ermittelt werden, welches das individuelle Abroll- und Laufverhalten ist. Dementsprechend wird dann der richtige Schuh ausgewählt. Läuft man mehr als einmal pro Woche, sollte man unbedingt mehrere Laufschuhe besitzen, so dass bei jedem Training pro Woche einer anderer Schuh benutzt werden kann. Da Laufen eine repetitive Sportart ist, können schnell Überlastungen auftreten. Durch das regelmässige wechseln des Schuhwerks läuft man weniger Gefahr, dass solche Überlastungen entstehen.

4. Weltrekord

Ich denke, der Marathon-Weltrekord wird auch ohne zusätzliche Tempomacher und technischen Aufwand wie am 12. Oktober schon bald «geknackt». Im nächsten Jahr liegt der Fokus der Athleten sicherlich auf den Olympischen Spielen von Tokio. Aber ab 2021 könnte diese Schallmauer fallen. Vorausgesetzt, die Wetterbedingungen spielen mit. Berlin und Chicago liegen dabei von der Jahreszeit her optimal im Laufkalender, und die Strecken weisen wenig Kurven und Höhenmeter auf.

Nachmeldungen sind nur noch für den Marathon und den Maratholino (heute 10.00–17.00 im Hotel Schweizerhof Luzern) möglich. Für den Maratholino sind am Sonntag in Horw und auf der Seebrücke in Luzern Nachmeldungen bis eine Stunde vor Start möglich. Zudem haben die Veranstalter eine Online-Tauschbörse eingerichtet. Der Strassenverkehr in der Stadt Luzern (Achse Haldenstrasse–Seebrücke–Tribschenstasse ist gesperrt) und auf der Horwer Halbinsel ist stark beeinträchtigt.

5. Swiss City Marathon Luzern

Positiv in Luzern ist für mich die tolle Stimmung und die perfekte Organisation. Und natürlich die Stadt Luzern als solches mit See und Bergen, Kapellbrücke und Museggtürmen.

Negativ ist halt häufig das Wetter, da es Ende Oktober doch sehr oft nass ist. Und wir erinnern uns: Es hat ja auch schon geschneit beim Luzerner Marathon. Für die Marathonläufer finde ich es schade, dass sie zweimal die gleiche Runde laufen müssen. In der zweiten Runde hat es dann nämlich viel weniger Zuschauer am Streckenrand wie in der ersten Runde, als noch die Halbmarathonläufer unterwegs waren.

6. 1×1 der Vorbereitung

Wie eingangs erwähnt, sollte der Läufer spätestens vier Monate vor dem Startschuss mit dem Training beginnen. Taste dich langsam an die Zieldistanz heran und zeige dem Körper immer auch auf, dass es noch Luft nach oben gibt (Intervalltraining). Lass dich dabei vielleicht von einem Online-Trainingsplan wie www.runningcoach.me inspirieren und leiten. 6–8 Wochen vor dem Startschuss ist es Zeit für eine richtige Standortbestimmung. Genau deswegen findet mein Lauf – der Switzerland Marathon light – 8 Wochen vor dem Swiss City Marathon statt. Alle, die in Luzern den Halbmarathon laufen, sollten bei mir in Sarnen mindestens die 10-km-Strecke schaffen. Alle, die sich Ende Oktober den Marathon vornehmen, sollten in Sarnen am Switzerland Marathon light den Halbmarathon bewältigen. In den letzten zwei Wochen wird das Training reduziert und der Körper regeneriert – so dass man mit gefüllten Energiespeichern an der Startlinie beim Verkehrshaus steht.

7. Anekdote

Meine persönlich unvergesslichste Marathon-Episode spielte sich 2010 bei der Europameisterschaft in Barcelona kurz vor dem Ziel ab. Ich schnappte mir von einem Fan am Streckenrand eine Schweizer Fahne. Als ich diese öffnen wollte, entdeckte ich, dass sie voll von Sponsoren-Logos war. Sofort realisierte ich: Mist, wenn ich diese Fahne in die Höhe halte, könnte ich disqualifiziert werden. Dem Luzerner André Bucher wurde dies bei seinem WM-Titel 2001 über 800 m auch fast zum Verhängnis, als er auf der Ehrenrunde im Stadion mit einer Schweizer Fahne mitsamt einem Sponsorenlogo unterwegs war. Nun gut, jeder hatte gesehen, dass ich mir eine Schweizer Fahne schnappte: Wenn ich diese nun wieder wegwerfen würde, dann hätte dies daheim in den TV-Stuben bestimmt ganz viel Polemik ausgelöst. Und der EM-Marathon fand ausgerechnet noch am 1. August statt. Also behielt ich die Schweizer Fahne zusammengeknüllt in meiner Hand und lief so jubelnd über die Ziellinie. Im Ziel wechselte ich dann die Fahne mit einem Exemplar ohne Werbung aus.

8. Geschafft – im Ziel!

Dann hat die Läuferin oder der Läu- fer sich definitiv eine Belohnung verdient – vielleicht in Form von einem Bier oder einer Tafel Schokolade oder einem Coupe Dänemark. Oder alles genau in dieser Reihenfolge...

9. Der Toptipp

Jeder der im Laufsport erfolgreich sein will, braucht Geduld. Gras wächst ja bekanntlich auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Darum ist mein allerwichtigster Tipp: Nehmt Euch Zeit, um Eure Ziele im Laufsport zu erreichen. Eigentlich ist es wie mit dem Rot- wein – je länger man ihm Zeit gibt, desto besser wird er.