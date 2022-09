Neue Sportförderung Mit einem Schweizer Olympia Park will sich der Sport erneuern und vermehrt das Miteinander leben Das ambitionierteste Entwicklungsprojekt des Schweizer Sports erhält grünes Licht vom Exekutivrat und startet jetzt in die Konzeptphase.

Mehr Austausch und geteiltes Wissen im Bereich der Sportwissenschaften sollen den Schweizer Sport vorwärts bringen. Limmattaler Tagblatt

Stillstand ist Rückschritt. Diese Feststellung gilt auch für den Sport. Vor allem für den Spitzensport. Wer von Schweizer Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen träumt, muss etwas dafür tun. Gold gibt es oft für jene Athletinnen und Athleten, die von einem optimalen Umfeld profitieren.

Die Sportförderung über einzelne Disziplinen hinaus, hat quer durch Europa spannende Modelle entstehend lassen. In Deutschland heissen sie Bundesleistungszentren, in Norwegen Olympiatoppen und in Holland TeamNL centre. An diesen Orten finden Sportlerinnen und Sportler möglichst viele Antworten auf ihre Bedürfnisse.

Die Schweiz hat zwar seit vielen Jahrzehnten das nationale Sportzentrum in Magglingen und als zweites Standbein Tenero, aber die Vision der Verantwortlichen für den Aufbau eines Olympiazentrums geht weit über ein Infrastrukturprojekt hinaus. Der Schweizer Sport soll für die Zukunft fit gemacht werden. Dazu braucht es eine Neuausrichtung der Unterstützung durch Nutzung von Synergien.

Blick ins Ausland, aber ein Schweizer Modell

Die Idee sieht eine dynamische, sich inspirierende Zusammenarbeit verschiedener Sportarten mit modernster und innovativer Expertise vor. Gerade in Ländern wie Norwegen und Holland, die mit einem kleinen Pool an Spitzensportlerinnen und Sportlern erstaunliche Erfolge feiern, ist das Miteinander über Disziplinen hinweg ein wesentlicher Teil des Erfolgs.

Die Schweiz will nicht einfach kopieren. «Das dürfen wir auf keinen Fall tun. Wir wollen ein auf die Eigenheiten der Schweiz zugeschnittenes System entwickeln», sagt Ralph Stöckli, Verantwortlicher der Abteilung Olympische Missionen bei Swiss Olympic und Projektleiter. Er und sein Team wollen dabei die tief verankerte föderalistische Art des Landes ebenso berücksichtigen wie die Stärken und Vorteile der Schweiz.

So haben in der im Sommer abgeschlossenen Initialisierungsphase mit der Entwicklung einer Projektstudie auch Fachleute von ausserhalb der Sportblase mitgearbeitet. Insbesondere die Qualität und den Innovationsgeist der Schweizer Hochschulen will Stöckli unbedingt gewinnbringend mit an Bord haben.

Der Exekutivrat von Swiss Olympic hat im Sommer mit seiner Zustimmung den Start zur Umsetzung eingeläutet. In der Konzeptphase 1 sollen nun bis Ende 2023 die genauen Bedürfnisse der Sportverbände eruiert werden. Was braucht es unbedingt? Was wäre wünschenswert? Und welche Leistungen können die Organisationen anderweitig beschaffen? «Als Kernfrage gilt zu beantworten, wo konkretes Entwicklungspotenzial und Bedürfnisse innerhalb des Schweizer Leistungssports bestehen, die für die Verbände einzeln nicht, oder schwierig auszuschöpfen und zu befriedigen sind», sagt Stöckli.

Der ehemalige Spitzencurler betont: «Die uneingeschränkte Unterstützung der Sportverbände ist für das Gelingen des Projekts essenziell.» Ebenso müsse man letztlich einen Mehrwert über den Spitzensport hinaus generieren, auch um die Akzeptanz der Öffentlichkeit und der Politik für die nötigen Investitionen zu erhalten.

Fünf bis sieben Cluster mit verschiedenen Akzenten

Um den Charakter des Projekts treffend zu beschreiben, hat man den Arbeitstitel angepasst. Das Schweizer Olympiazentrum nennt sich neuerdings Schweizer Olympia Park. «Dies soll zum Ausdruck bringen, dass die Idee eben viel breiter greift als nur mit der Errichtung einer Infrastruktur», sagt Stöckli.

In fünf bis sieben Clustern verteilt über die Schweiz sollen in einem Hochleistungsumfeld verschiedene Dienstleistungen aus einer Hand angeboten und auch Innovationsprojekte zusammen mit der Forschung und Wirtschaft zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit umgesetzt werden.

Weil das Thema physische und mentale Gesundheit im Spitzensport elementar ist, gehört beispielsweise auch der bisherige Schweizer Olympiaarzt Patrik Noack der leitenden Task Force an und wird sich über spezifische Fachgruppen aktiv im Projekte eingeben.

Wird das Projekt zu wenig schnell umgesetzt?

Stöckli nennt ein Beispiel einer Schweizer Spezialität, die es zu nutzen gilt: «Aus der ganzen Welt kommen im Sommer Spitzenathleten nach St. Moritz ins Trainingslager. Wieso also nicht mit einem Höhentrainingscenter im Engadin in Zusammenarbeit mit einer Hochschule diese Kompetenzen bestmöglich für uns nutzen.»

Ralph Stöckli sagt zur hin und wieder geäusserten Kritik, die Entwicklung des Projekts dauere zu lange und sei zu ambitioniert, dass ein Schnellschuss nicht zur Schweiz passen würde. «Ja, wir sind langsam unterwegs. Aber es ist enorm wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen. Wir müssen Verständnis schaffen und uns auch fragen, wie man in unserem politischen System am besten zum Ziel kommt.»

Einerseits arbeitet man derzeit auf verschiedenen Ebenen, aber durchaus auch in unterschiedlichen Tempi. Neben dem sechsköpfigen Projektteam und einem grösseren Steuerungsausschuss sind fünf verschiedene Fachgruppen zu besetzen, in denen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von ausserhalb der Sportblase mit an Bord sind.

Bei erkannten Massnahmen, die sich relativ unkompliziert umsetzen lassen, wartet man nicht das Ende des Projekts ab. Stöckli nennt es «Nadelstiche setzen», die im Tempo eines Schnellbootes realisiert werden. Die Einrichtung eines Athletiktrainers in Magglingen ist ein solches Beispiel. «Wir machen das laufende Projekt auf diese Weise auch spürbar.»