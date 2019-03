Das Rekordspiel zwischen Servette und Bern dauerte 117 Minuten und 43 Sekunden. In dieser Zeit ...

In der dritten Verlängerung erlöst Marc Arcobello den SC Bern mit seinem Treffer zum 3:2. Durch den vierten Sieg im sechsten Spiel ziehen die Berner in die Halbfinals. Die Spielzeit von knapp 118 Minuten ist ein neuer Rekord. In knapp zwei Stunden lässt sich einiges anstellen. Eine Auswahl.