Ohne Odermatt, mit Ehammer

Der Rigi-Schwinget zieht immer auch Athleten anderer Sportarten an. Im vergangenen Jahr befand sich Marco Odermatt unter den Zuschauern. In diesem Jahr muss der Ski-Gesamtweltcupsieger passen. Er hat einen Sponsorenanlass am Züri Fäscht. Erwartet wird dagegen ein Star der Leichtathletik-Szene. Siebenkämpfer Simon Ehammer wird vor Ort sein. Aus unserer Perspektive wird der Appenzeller allerdings den falschen Schwingern die Daumen drücken ...