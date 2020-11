Das sind die Noten der Schweizer Nationalspieler beim 1:2 gegen Belgien Nach dem 1:2 gegen Belgien: Wer hat überzeugt, wer nicht? Lesen Sie unsere Einzelkritik.

Laurent Gillieron / KEYSTONE

Yvon Mvogo, Torhüter: Note 4

Hat in seinem dritten Länderspiel wenig zu tun. Ist beim Ausgleich dran – es gibt Goalies, die einen solchen Schuss halten.



Eray Cömert, Innenverteidiger rechts: Note 4

Ein paar Ungenauigkeiten, ansonsten eigentlich solid.

Fabian Schär, Innenverteidiger Mitte: Note 4

Besser als gegen Deutschland, was auch nicht schwierig ist. Passgeber zum 1:0, beim 1:1 passiv, könnte das 2:1 machen, beim zweiten Gegentor wieder passiv.

Loris Benito, Innenverteidiger links: Note 3

Sein Fehlpass führt zum Ausgleich. Kann sich mit dieser Leistung nicht für mehr aufdrängen.

Ein Fehlpass zur Unzeit. Loris Benito serviert Belgien den Ausgleich. Francisco Seco / AP

Edimilson Fernandes, rechter Aussenläufer: Note 3,5

In der ersten Halbzeit okay, in der zweiten im Zentrum nicht gut.

Djibril Sow, halbrechtes Mittelfeld: Note 3

Von ihm sieht man eigentlich – gar nichts.

Granit Xhaka, halblinkes Mittelfeld: Note 5

Hat bis zur Pause die beste Aura, danach nimmt ihn Petkovic raus – und das Schweizer Zentrum fällt in Belgien auseinander.

Ohne ihn bricht das Schweizer Spiel auseinander: Granit Xhaka. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Steven Zuber, linker Aussenläufer: Note 4,5

Startet langsam, steigert sich, mit zwei Möglichkeiten.

Admir Mehmedi, hängende Spitze: Note 5

Weiss zu gefallen. Bringt die Schweiz früh (12.) in Front, hat noch eine Grosschance.

Erfreulich: Mehmedi zeigt sich nach einigen mittelmässigen Spielen verbessert. Laurent Gillieron / EPA

Breel Embolo, rechter Stürmer: Note 4

Agil, an vielen Orten anzutreffen. Zeigte schon schwächere Länderspiele.

Mario Gavranovic, linker Stürmer: Note 4

Hat Selbstvertrauen nach dem starken Oktober. Arbeitet viel, ist bemüht, legt mehrmals vor, hat aber kaum eine Torchance.

Xherdan Shaqiri, ersetzt Xhaka (46.): Note 3,5

Trägt die Captainbinde. Aber ja, von «Shaq» kommt zu wenig.

Leidet darunter, dass das Schweizer Gefüge ohne Xhaka auseinander fiel. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Ruben Vargas, ersetzt Zuber (46.): Note 4,5

Bringt Schwung, Mut, hat vereinzelt gefällige Aktionen.

Silvan Widmer, ersetzt Embolo (46.): Note 3,5

War zuletzt positiver. Lässt denn auch die Flanke zum Siegtreffer der Belgier zu.

Renato Steffen, ersetzt Mehmedi (46.): Note 3,5

Bei Wolfsburg gut drauf, gegen Belgien aber ohne Einfluss.

Haris Seferovic, ersetzt Gavranovic (63.): Note 3,5

Findet nach seiner Hereinnahme keine Bindung zum Spiel.

Nicht bewertbar: Becir Omeragic (ersetzt Benito in der 76. Minute).