Interview Das Strandbad Lido wird zum Beachvolley-Mekka: «Ich erwarte zwei bis drei Medaillen» Ab heute und noch bis Sonntag findet im Strandbad Lido Luzern das Finalturnier der Swiss Volley Junior Beach Tour statt. In vier Altersklassen werden die Schweizer Nachwuchs-Meister erkoren. Der 67-jährige OK-Präsident Max Meier glaubt an den eigenen Nachwuchs.

Im Strandbad Lido in Luzern findet das Finalturnier der Swiss Volley Junior Beach Tour statt. Bild: Pius Amrein (Luzern, 11. Mai 2018)

1992 fand in Luzern die erste offizielle Schweizer Beachvolleyball-Meisterschaft statt. Jetzt, 28 Jahre später, spielt der Nachwuchs im Lido um die Medaillen.

Max Meier: Ja, es ist eine lange Zeit seit der letzten Meisterschaft. Aber jetzt freuen wir uns umso mehr auf den Anlass. Den wir übrigens auch 2021 wieder in gleicher Form durchführen werden.

OK-Präsident Max Meier. Bild: Sara Schuppan-Wüest

In Zeiten von Corona sind Schutzkonzepte bei öffentlichen Anlässen Standard. Wer im Lido auf die Tribüne will, muss sich beispielsweise Fieber messen lassen. Am Eröffnungstag soll es über 30 Grad heiss werden. Da ist die Körpertemperatur eh schon höher als normalerweise?

Wir halten uns nur an die Bestimmungen. Wer mit 37,5 Grad gemessen wird und doch auf die Tribüne will, kann das machen, muss aber seine Daten angeben. Auf der Tribüne gilt zudem auch Maskenpflicht. Anders als auf den Stehplätzen, dort können wir die geforderten 1,5 Meter Abstand zwischen den Zuschauern einhalten. Grundsätzlich erwarten wir Selbstdisziplin von den Zuschauern.

Dass die Teams ihre Einschreibgebühr in der Höhe von 40 Franken in bar bezahlen müssen, weil explizit keine elektronischen Zahlungsmittel akzeptiert werden, mutet in Zeiten wie diesen ein wenig befremdlich an.

Es geht schneller, wenn man beim Einschreiben zwei Zwanzigernoten hinlegen kann. Sehen Sie, wir erwarten total 176Spielerinnen und Spieler. Da muss man bei der Registrierung Vorwärtsmachen.

Hand aufs Herz: Stand wegen Corona eine Absage zur Debatte?

Nein. Wir wollten unseren Jungen diese Meisterschaften unbedingt ermöglichen. Mit den bekannten Einschränkungen zwar, aber trotzdem. Und jetzt freuen wir uns alle auf spannende Spiele und eine trotz allem gute Stimmung.

Sie gelten als Luzerner Volleyball-Koryphäe schlechthin. Verraten Sie uns, was die Fans in den kommenden drei Tagen von den Nachwuchsspielerinnen und -spielern erwarten dürfen?

Ich sehe grosses Potenzial vor allem bei den Juniorinnen. Dort erwarte ich zwei, drei Medaillen. Aber vielleicht überraschen uns ja auch die Jungs positiv.