Video Das Unentschieden, das sich wie eine Niederlage anfühlt Bis zur 84. Minute hatten die Schweizer gegen Dänemark mit 3:0 geführt, am Ende gab es dennoch nur ein 3:3-Unentschieden. Die Nationalspieler können sich den grossen Bruch in der Endphase nicht erklären. Raphael Gutzwiller

Wie konnte das nur passieren? Die Schweizer Nationalmannschaft hatte 84 Minuten lang alles im Griff gegen Dänemark. Das Team führte 3:0. Dann aber kassierte man in den Schlussminuten noch drei Treffer und musste sich mit nur einem Punkt zufrieden geben.

Von den Zuschauern gab es zum Schluss Pfiffe. Ähnlich enttäuscht wie die Fans waren auch die Spieler selber, die sich frisch geduscht einige Minuten später den Journalisten stellten. «Natürlich fühlt sich das wie eine Niederlage an», meinte Albian Ajeti. Ähnlich sah es dessen Sturmpartner Breel Embolo: «Wir sind gefrustet. Wir haben zwar einen Punkt geholt, aber diesmal gehen wir als Verlierer vom Platz. Ich glaube die Dänen, wissen selber nicht, wie sie zu den drei Toren gekommen sind.»

Immerhin wussten die Schweizer Spieler, was in den letzten Minuten in ihrem Spiel gefehlt hat: Cleverness. Jene Cleverness also, die in der Person von Granit Xhaka nach 80 Minuten ausgewechselt worden war. Der Captain war bis dahin der beste Spieler gewesen, er fehlte in der Schlussphase schmerzlich. Xhaka sei deshalb ausgewechselt worden, weil er sich über Adduktorenprobleme beklagt habe, begründete Trainer Petkovic. Doch die Spieler wollten den grossen Bruch im Schweizer Spiel nicht der Auswechslung von Xhaka zuschieben. Sommer sagte:

«Keine Frage, Granit ist ein super Spieler, der für uns sehr wichtig ist. Doch wir haben das Spiel so im Griff gehabt, da müssen wir dieses 3:0 auch ohne ihn über die Zeit bringen können. Dafür haben wir genug Qualität im Team. Darum können wir es sicher nicht auf diese Auswechslung schieben. Wir hätten uns in den letzten Minuten einfach viel cleverer anstellen müssen.»

Konkret fehlte Sommer die nötige Ruhe und Ordnung im eigenen Spiel. «Wenn man das 3:1 bekommt, ist alles noch okey. Aber wir merkten, dass die Dänen wieder begannen, daran zu glauben. Sie haben dann noch mehr mit langen Bällen agiert. Statt selber in Hektik zu verfallen, hätten wir in dieser Phase wieder eigene Ballstafetten kreieren sollen», so Sommer. «Stattdessen haben wir nur noch den Ball irgendwie weggeschlagen. »

Fassungslos: Breel Embolo (links) und Denis Zakaria nach dem 3:3-Unentschieden gegen Dänemark. (Bild: Sven Thomann/Freshfocus (Basel, 26. März 2019))

Xhaka gibt keine Interviews

Unmittelbar nach der Partie sei es sehr ruhig gewesen in der Schweizer Kabine und auch wenige Minuten später hatten die Spieler die gefühlte Niederlage noch nicht verdaut. Immerhin konnte Breel Embolo bereits ein wenig nach vorne schauen: «Im Nachhinein ist man immer schlauer. Wir haben heute auf brutalste Art lernen müssen, was im Fussball alles möglich ist. Nun geht es für uns darum, die richtige Schlüsse daraus zu ziehen und zu lernen.» Denn - und das bemerkten die Spieler unisono - ein Unentschieden gegen Dänemark ist eigentlich kein schlechtes Resultat. «Vier Punkte aus zwei Spielen ist okey, aber natürlich überwiegt bei uns im Moment nur die Enttäuschung», so Sommer.

Nach dieser denkwürdigen Partie hatte sich Granit Xhaka gar nicht erst den Medien gestellt. Er verliess den St. Jakob-Park durch einen Hinterausgang. Bestimmt hat aber auch er sich seine Gedanken zu den Schlussminuten der Partie gemacht.

Die Noten der Schweizer Spieler:

Yann Sommer, Torhüter, Note 5

Lange friert er, zum Schluss braucht es aber seine ganze Klasse. Kann bei den Gegentoren jedoch nichts machen.

(Bild: Walter Bieri / Keystone, Basel, 26. März 2019)

Nico Elvedi, Innenverteidiger, Note 3,5

Macht die Sache für den ausgefallenen Schär lange gut. Beim letzten Tor macht er jedoch eine unglückliche Figur.

(Bild: Daniela Frutiger / Freshfocus, Basel, 26. März 2019)

Manuel Akanji, Mittelverteidiger, Note 4,5

Orchestriert die Schweizer Defensive stark. Ist beim 3:0 mitbeteiligt. Bei den Gegentoren sieht er jedoch auch nicht glücklich aus.

(Bild: Andy Müller / Freshfocus, Basel, 26. März 2019)

Ricardo Rodriguez, Linker Innenverteidiger, Note 5

Spielt gute Seitenwechsel und einen scharfen Ball ins Zentrum vor dem 1:0. Geht zur Pause raus.

(Bild: Daniela Frutiger / Freshfocus, Basel, 26. März 2019)

Kevin Mbabu, Rechter Flügel, Note 3,5

Punktet mit seiner Geschwindigkeit. Doch seine Flanken kommen zu ungenau. Hebt beim zweiten Gegentreffer das Abseits auf.

(Bild: Walter Bieri / Keystone, 26. März 2019)

Denis Zakaria, Zentrales Mittelfeld, Note 4,5

Physisch stark, macht gute Laufwege. Zeichnet sich durch eine tolle Ballbehandlung aus.

(Bild: Andy Müller / Freshfocus, Basel, 26. März 2019)

Granit Xhaka, Zentrales Mittelfeld, Note 5,5

Der Captain ist klar der Beste. Fast alles läuft über ihn. Krönt seinen Auftritt mit dem Traumtor zum 2:0. Beim Stand von 3:0 wird er ausgewechselt. Zu Unrecht.

(Bild: Alessandro della Valle / Keystone, Basel, 26. März 2019)

Remo Freuler, Zentrales Mittelfeld, Note 5

Trifft zum ersten Mal für die Schweizer Nati, zudem bereitet er das dritte Tor per Eckball vor.

(Bild: Andy Müller / Freshfocus, Basel, 26. März 2019)

Steven Zuber, Linker Flügel, Note 5

Strotzt vor Selbstvertrauen, legt ideal für Xhaka zum 2:0 vor.

(Bild: Georgios Kefalas / Keystone, Basel, 26. März 2019)

Breel Embolo, Stürmer, Note 5

Berührt beim 3:0 offenbar noch den Ball. Macht eine gute Partie, setzt sich mehrmals durch.

(Bild: Alessandro della Valle / Keystone, Basel, 26. März 2019) Albian Ajeti, Stürmer, Note 5

Er kann mit seiner Physis die Bälle gut abschirmen. Legt vor dem 1:0 mit dem Arm für Freuler ab.

(Bild: Andy Müller / Freshfocus, Basel, 26. März 2019) Loris Benito, Linker Innenverteidiger, Note 4

Kommt zur Pause für Rodriguez. Kämpferisch stark, kommt aber einige Male einen Schritt zu spät.

(Bild: Walter Bieri / Keystone, Basel, 26. März 2019) Admir Mehmedi, Stürmer, Note 4,5

Ist nach seiner Einwechslung aktiv, kann den Ball aber vor dem letzten Tor auch nicht klären.

