Daten-Analyse Das verflixte 35. Jahr: Warum eine Olympia-Medaille für Dario Cologna auch aus statistischer Sicht ein Wunder wäre Der 35-Jährige Dario Cologna startet am Freitagmorgen ins olympische 15-km-Rennen. Was ist in seinem Langlaufalter überhaupt noch möglich? Wir haben die Resultatelisten nach Antworten durchforstet. Und gesehen: Es gibt nur zwei Langläufer, die bei ihrem Olympiamedaillengewinn älter waren als Cologna aktuell.

Dario Cologna bei seinem Goldlauf über 15 km 2014 in Sotschi. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Wer an drei Olympischen Spielen in Folge Gold gewonnen hat, 2014 sogar doppelt, muss mit öffentlichen Erwartungen umgehen können: Viele hoffen auf einen weiteren Coup von Dario Cologna in Peking. Am Freitag im 15-km-Lauf. Oder in der Staffel. Oder über 50 km. Auch wenn die Vorzeichen und die bisherige Form nicht für ihn sprechen. Sein bestes Saisonresultat ist ein 15. Platz.

Was ist in Colognas Langlaufalter rein physiologisch überhaupt noch möglich? Um diese Frage – zumindest aus rein statistischer Sicht – zu beantworten, haben wir gegen 100 000 Weltcup-Resultate von Hunderten Athletinnen und Athleten seit 1982 sowie alle Olympia-Ergebnisse seit den Winterspielen 1928 in Chamonix durchforstet.

Dass es mit bald 36 Jahren - Cologna feiert am 11. März Geburtstag - an Olympia noch zu Ehren reichen kann, haben andere Langläufer in der Geschichte der Winterspiele bewiesen. Es kommt aber nur sehr selten vor. Und Gold konnte bisher kein Ü34-Langläufer gewinnen, wie nachfolgende Übersicht zeigt.

Tatsächlich scheint ausgerechnet das 35. Jahr ein verflixtes zu sein: Just ab diesem Zeitpunkt wird es harzig mit dem Medaillengewinn. Ältester Goldgewinner war der estnische Klassischspezialist Andrus Veerpalu, der in Turin 2006 mit 34 Jahren seinen Titel über 15 km verteidigte.

Bekannter ist ein anderer Langlauf-Senior: Maurilio De Zolt. Erst mit 29 Jahren stiess der Feuerwehrmann zum italienischen Team, lief mit 32 erstmals im Weltcup. Er biss sich dann dank seiner Skating-Fähigkeiten ganz vorne fest. Mit 37 Jahren in Calgary 1988 und mit 41 Jahren in Albertville 1992 gewann er Olympia-Silber im 50-km-Lauf. Und mit 43 Jahren in Lillehammer 1994 holte mit der Staffel Gold – was damals den Norwegern die Olympiaparty kurz vermieste.

Maurilio de Zolt an den Olympischen Winterspielen von Calgary 1988 - mit 37 Jahren. Bild: Imago/Werner Schulze

De Zolt und Botwinow – und vor allem Björgen

Nur einer konnte De Zolt in olympischen Dingen das Wasser reichen, was das Alter betrifft: Der Russe Michail Botwinow, der über 50 km in Turin für Österreich an den Start ging – und mit 38 Jahren Bronze holte. Doch es gibt ein ungemütliches Detail: Mehrmals wurde Botwinow des Dopingmissbrauchs verdächtigt. Und auch Maurilio De Zolt wurde immer wieder in Verbindung mit dem berüchtigten Professore Francesco Conconi genannt, der damals viele italienische Sportler medizinisch «begleitete».

Zurück zur Loipe: Bei den Frauen zeigt sich eine ähnliche olympische «Medaillen-Kurve». Dort hingegen gibt es eine über 35-Jährige Olympiasiegerin: Marit Björgen gewann 2018 in Pyeongchang Gold über 30 km, mit fast 38 Jahren. Andere späte Edelmetallgewinnerinnen waren die Norwegerin Hilde Pedersen (Bronze mit 41 Jahren in Turin 2006) und die Finnin Marja-Lisa Kirvesniemi (Bronze mit 38 in Lillehammer 1994).

Marja-Lisa Kirvesniemi, hier noch mit jungen 28 Jahren in Sarajevo 1984.

Auffallend ist, dass fast alle diese Erfolge in Distanzrennen zustande kamen. Das 50-km-Rennen (vom Sonntag in einer Woche) ist auch für Cologna jener Bewerb, bei dem er an einem perfekten Tag mithalten kann: eine Disziplin, bei der oft nicht jugendliche Spritzigkeit, sondern Zähheit und Erfahrung zählen. Errechnet man den Durchschnitt der Formkurven aller langjährigen Weltcup-Athleten, entsteht ein erstaunliches Bild. Während Sprinter mit 26 ihren Peak erreichen, ist dieser in den Distanzrennen (Männer 50 km, Frauen 30 km) erst bei 33 Jahren zu finden.

Wie wir die Leistungskurve ermittelt haben Der internationale Skiverband (FIS) stellt online etliche Resultate der vergangenen Jahrzehnte zur Verfügung - für den Langlauf-Weltcup finden sich detaillierte Informationen zu den Rennen bis zurück ins Jahr 1982, die Resultate an Olympischen Winterspielen sind seit dem Beginn 1928 in Chamonix erfasst. Wir wollten zeigen, wie sich die Formkurven generell im Lauf von Langlaufkarrieren verändert. Mit dem Alter nimmt die Leistungsfähigkeit ab, klar: Aber wann und wie stark in welchen Disziplinen? Um das herauszufinden reicht es nicht, den Anteil an älteren Läufern in den vorderen Rängen zu bestimmen: Schliesslich kann man davon ausgehen, dass vor allem die starken Läuferinnen und Läufer länger an ihren Karrieren festhalten - und sich so ein falschen Bild der Leistungsverteilung ergibt. Deshalb haben wir aus den Resultatlisten von 40 Jahren Weltcup jene 200 Karrieren herausgepickt, die über mehr als 13 Jahre andauerten. Für jede Karriere haben wir jeweils die Saison-Durchschnitts-Ränge berechnet und die Karrierenkurve so zwischen Tiefpunkt (0) und Höhepunkt (100) angelegt. Der Durchschnitt aller 200 persönlichen Leistungskurven ergibt schliesslich das vorliegende Bild. (rst)

Gemäss Patrik Noack, Chief Medical Officer bei Swiss Olympic, hat die Abnahme der Leistungsfähigkeit mehrere Gründe, zwei davon sind besonders einschneidend schon vor dem 30. Lebensjahr. Die maximal mögliche Sauerstoffversorgung der Muskulatur nimmt ab, was zu einer Leistungseinbusse führt. Bereits mit 20 Jahren beginnt zudem der Testosteronspiegel zu sinken, was sich auf den Muskelaufbau und die Kraft auswirkt. Diese Kraftabnahme wird für die Sprinter naturgemäss schon früher zum Problem als für Distanzläufer. Umso höher ist die Leistung des Italieners Federico Pellegrino einzuschätzen, der am Dienstag mit 31 Jahren noch Sprint-Silbermedaillengewinner wurde.

Bleibt eine andere, sportartübergreifende Frage: Wie ist der Sieg von Beat Feuz (34) und der zweite Platz von Johan Clarey (41) in der Abfahrt der Männer zu erklären – wo doch eigentlich im alpinen Sport die Kraft eine wichtige Rolle spielt? Die Erfahrung, das Gefühl und die Anzahl Fahrten, die man in seiner Karriere zurückgelegt habe, mache in sehr technischen Sportarten wie dem alpinen Skisport eben viel aus, sagt Noack.

Erfahrung als Hoffnungsschimmer?

Die Statistik kann eine weitere Frage beantworten: Profitieren ältere Athletinnen und Athleten, wie oft gehört, an Olympischen Spielen von ihrer Erfahrung? Der Vergleich des Durchschnittsalters der drei Erstplatzierten in Weltcup-Rennen mit jenem von Olympia-Medaillengewinnern zeigt einen Effekt, wenn auch nur einen kleinen. In olympischen 50-km- und 15-km-Rennen sind die drei Erstplatzierten im Schnitt fast 29 Jahre alt – und damit eineinhalb Jahre älter als jene auf Weltcup-Podien. Das ist vielleicht die kleine Hoffnung für Dario Cologna. Und für die Langlaufschweiz.

Der Blick in die Resultate-Datenbank der FIS zeigt etwas weiteres: Die grossen Langläufer der vergangenen 40 Jahre lassen sich einteilen in jene, die früh und erfolgreich ihre Karriere beendeten. Und jene, die ihrer Leidenschaft auch weit über den Zenit frönten.

Eines seiner letzten Rennen an der WM 1991 in Val di Fiemme: Der Schwede Gunde Svan trat schon mit 29 Jahren zurück. Armando Trovati / AP

Der Schwede Gunde Svan zum Beispiel, der fünffache Gesamtweltcupsieger und grosse Dominator in den 1980er-Jahren, hörte bereits mit 29 Jahren auf - nachdem er 1991 in Val di Fiemme vier WM-Medaillen gewonnen hatte. Auf der anderen Seite wollte es der Tscheche Lukas Bauer alles auskosten, seine Karriere dauerte 20 Jahre lang, hatte seinen Peak aber nach zehn Jahren erreicht, wie untenstehende Grafik zeigt. Mit einem Klick auf die Namen können einzelne Leistungskurven betrachtet werden.

Zu Colognas Ehrrettung: Die grosse Abwärtsbewegung am Ende der Karriere hat auch mit den Sprintrennen zu tun, die er in diesem Winter eher als Einstimmung auf weitere Rennen am jeweiligen Etappenort sah - und jeweils in den hinteren Tabellenregionen beendete.

Eines kann man Cologna zu Gute halten: Während die grössten Gegner seiner Generation fast geschlossen ihre Karrieren beendet haben (wie Petter Northug oder Martin Johnsrud Sundby) läuft er weiterhin in die Weltcuppunkte. Nur einer mit seinem Jahrgang 1986 hält noch mit: der Franzose Maurice Manificat, der in dieser Saison zwei Top-10-Resultate herausgefahren hat. Wie die Grafik zeigt, laufen nebst Cologna und Manificat noch drei weitere 35-Jährige im Weltcup mit: Es sind der Isländer Snorri Eythor Einarsson, der Chilene Jesus Fernandez und der Russe Bessmertnykh - alle aber in den hinteren Regionen der Ergebnislisten. Dazu kommt der 37-Jährige Steve Hiestad aus Zürich, der für Brasilien läuft, es aber nicht an die Olympischen Spiele geschafft hat. Und Jean Marc Gaillard, der Franzose, der seine Karriere als 41-Jähriger in den hinteren Rängen ausklingen lässt. Sicher ist: In der imaginären Senioren-Weltcupklasse belegt der Münstertaler Cologna mindestens Platz zwei.