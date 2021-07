Daten zum Spiel Vor dem Viertelfinal gegen Spanien: Diese Zahlen lassen die Schweizer zittern – aber auch ein bisschen hoffen Aussenseiter Schweiz? Die Fussballdaten und Buchmacherquoten deuten vor dem Viertelfinal gegen Spanien darauf hin. Doch es gibt Hoffnung. Und eine goldene Regel, die für die Schweizer spricht. Das grosse Spiel im Datenvergleich.

Nico Elvedi versucht Spaniens Mikel Oyarzabal zu stoppen, im Nationsleague-Spiel vom November 2020. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Wenn die Schweiz heute im Viertelfinal gegen Spanien antritt, ist sie Aussenseiterin – klar. Die Zahlen sprechen, wie bereits vor vier Tagen vor dem Spiel gegen Frankreich, auch diesmal eine deutliche Sprache. Doch bereits am Montag im Achtelfinal hat das Team von Vladimir Petkovic der Statistik ein Schnippchen geschlagen. Das Erfreuliche ist: Ganz so entmutigend wie vor dem Erfolg im Achtelfinal ist die Ausgangslage nicht. Nachdem die Buchmacher der Schweiz gegen Frankreich noch eine 1:7-Chance auf einen Sieg in der regulären Spielzeit einräumten, ist es diesmal ein 1 zu 5,5. Ein Weiterkommen der Schweiz wird sogar – trotz Granit Xhakas Fehlen – mit 1 zu 3,1 berechnet.

Anders gesagt: Würde das Spiel dreimal gespielt, gingen die Schweizer statistisch gesehen einmal als Sieger vom Platz. Immerhin!

Der spanischen Offensive ist kaum beizukommen

Wer sich die Transferwerte der beiden Teams anschaut, muss um die Schweizer bangen. Gleich zwölf spanische Spieler werden von der Plattform transfermarkt.com als wertvoller eingeschätzt als die teuersten Schweizer, Manuel Akanji und Denis Zakaria.

Der Blick auf die Mannschaftsteile zeigt besonders in der Offensive grosse Wertunterschiede. Diese Beobachtung wird gestützt von Zahlen aus den bisherigen EM-Partien der beiden Teams. Sowohl was Tore, Abschlüsse als auch gefährliche Pässe in den Strafraum angeht, lassen die Spanier die Schweiz deutlich hinter sich.

Die Zwischenbilanz an der EM 2021: Spanien mit vielen Vorteilen

Das statistische Material der Uefa stützt das Gefühl, das während der Spiele der Spanier entsteht: Da ist stete Gefahr und Unruhe. Und erst das spanische Spiel mit dem Ball! Kein anderes Team der EM hatte mehr Ballbesitz (67,5 Prozent), nur Deutschland hatte eine grössere Passgenauigkeit, und gelaufen ist das spanische Team ebenfalls viel – mit 10,8 Kilometern pro Spieler und Partie um 900 Meter mehr als jeder Schweizer.

Zu finden ist im Uefa-Statistikfundus aber auch Erbauendes für die Schweiz. Da wird Steven Zuber als bester EM-Assistgeber geführt (vier Assists). Und was Flankenpräzision und Zweikämpfe angeht, liegt die Schweiz vor Spanien – Tugenden, die gegen Frankreich mit ausschlaggebend waren für den Erfolg. Es gibt ihn also, den Strohhalm, der mit Blick auf die mentale Verfassung nach dem Achtelfinalerfolg noch dicker wird.

Spiele gegen Spanien waren zuletzt oft enge Angelegenheiten

Auch was den Ausgang der bisher acht Schweizer Spiele gegen Spanien angeht, gibt’s Hoffnung. Dem WM-Sieg 2010 stehen drei Unentschieden und vier Niederlagen gegenüber. Zuletzt hielten die Schweizer mit Spanien mit, als sie in der Nations League 2020 einmal 1:1 spielten und einmal nur 0:1 verloren.

Spiele zwischen der Schweiz und Spanien 14.11.2020: Nations League: Schweiz - Spanien 1:1

10.10.2020: Nations League: Schweiz - Spanien 0:1

3.6.2020: Freundschaftsspiel: Schweiz - Spanien 1:1

16.6.2010: WM-Gruppenspiel: Schweiz - Spanien 1:0

2.7.1994: WM-Achtelfinal: Schweiz - Spanien 0:3

15.7.1966: WM-Gruppenspiel: Schweiz - Spanien 1:2

24.11.1957: WM-Qualifikation: Schweiz - Spanien 1:4

10.3.1957: WM-Qualifikation: Schweiz - Spanien 2:2

Interessant auch der Blick auf die Ligen, in welchen die Spieler Spaniens und der Schweiz angestellt sind. Gleich zehn Spanier spielen in der derzeit am höchsten eingeschätzten Premier League.

Die Regel, welche die Schweiz zum Europameister macht

Zum Schluss eine wundersame Statistik und goldene Regel, die sich Schweizer gerne anhören: Seit 2004 wurde an grossen Turnieren stets der Frankreich-Bezwinger Welt- oder Europameister - also immer dann, wenn die Franzosen den Titel nicht selber gewannen oder sie in der Gruppenphase stecken blieben:

2004: Griechenland schlägt Frankreich im EM-Viertelfinal und wird Europameister.

2006: Italien schlägt Frankreich im WM-Final und wird Weltmeister.

2012: Spanien schlägt Frankreich im EM-Viertelfinal und wird Europameister.

2014: Deutschland schlägt Frankreich im WM-Viertelfinal und wird Weltmeister.

2016: Portugal schlägt Frankreich im EM-Final und wird Europameister.



Da kann nichts schief gehen.