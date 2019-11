Debüt bereits am Sonntag? Swiss Central Basketball holt Joel Wright Swiss Central Basketball hat auf den Abgang von Randy Philipps reagiert und den Jamaikaner Joel Wright verpflichtet. Der 29-jährige Angriffsspieler dürfte bereits dieses Wochenende in Neuenburg zum Einsatz kommen.

Der SCB-Neuzugang Joel Wright kommt wahrscheinlich schon dieses Wochenende zum Einsatz. (Bild: PD/Marc Bossert)

(stp) Swiss Central Basketball (SCB) verpflichtet den Angreifer Joel Wright. Dies geht aus einer Mitteilung des Vereins hervor. Somit reagierten die Verantwortlichen auf den Abgang des amerikanischen Innenspielers Randy Philipps.

Joel Wright wird voraussichtlich am Sonntag in Neuenburg seinen Einstand im Trikot von Swiss Central geben. Der 29-jährige Jamaikaner unterstützt SCB auf der Forwardposition. Der 2,01 Meter grosse Athlet spielte in der vergangenen Saison beim BBC Monthey-Chablais und erzielte in 17 Spielen durchschnittlich 16 Punkte, 4 Rebounds und 3 Assists pro Spiel. Bevor Wright nun in die Zentralschweiz wechselte, war er für kurze Zeit in Finnland und den Philippinen aktiv. In den Spielzeiten 2014/2015 sowie 2015/2016 spielte Wright in der NBA G-League, einer Nachwuchs- und Entwicklungsliga der NBA.