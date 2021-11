Eishockey «Der SC Luzern war ein Meilenstein in meiner Karriere»: Arno Del Curto blickt auf seine Zentralschweizer Zeit zurück Mit dem SC Luzern realisierte Arno Del Curto 1996 den Aufstieg in die Nationalliga B. In seinem eben erschienenen Buch lässt der Bündner Trainer auch seinen Karrierenabschnitt in Luzern Revue passieren.

Arno Del Curto in der «Neuen Luzerner Zeitung» vom 12. März 1996.

«Mit dem Köpfchen durch die Wand»: So lautet der Titel der 189-seitigen Biografie des charismatischsten Schweizer Eishockey-Trainers. Arno Del Curto, ein Besessener des Eishockeys, hat längst Legenden-Status erreicht. Und obwohl der Engadiner vor Monaten ganz entschieden zu Protokoll gab, er wolle nichts mehr mit Eishockey zu tun haben, konnte er es eben doch nicht sein lassen. Für das Vierländer-Turnier am letzten Wochenende in Slowenien unterstützte der mittlerweile 65-Jährige als Aushilfsassistent die österreichische Nationalmannschaft.

Dass Del Curto vor seiner ruhmreichen Zeit beim HC Davos (1996 bis 2018) auch einen Zwischenstopp in der Zentralschweiz einlegte, ist der jüngeren Generation weniger präsent. Der sechsfache Meistertrainer des HC Davos dirigierte während zweier Jahre (1994 bis 1996) den SC Luzern (SCL). Del Curto hatte sich damals aus einer Fülle von Angeboten für den SCL entschieden, «weil ich hier die Möglichkeiten habe, etwas zu bewegen», sagte er damals vor dem Amtsantritt gegenüber der «Luzerner Zeitung». Er wollte den Klub «salonfähig» machen und spätestens in seinem zweiten Amtsjahr von der 1. Liga in die Nationalliga B führen.

Del Curto am 28. März 1996 an der Bande des SC Luzern.

Der Titel seiner Biografie spiegelt auch die zwei Jahre in Luzern wider. Nie nahm er ein Blatt vor den Mund, scheute nicht davor, Dinge beim Namen zu nennen. Was er sich in den Kopf gesetzt hatte, zog er auch durch. Das bekam auch damals das Umfeld des SCL zu spüren. Unzufrieden war der umtriebige Macher vor allem mit den Trainingsbedingungen punkto Infrastruktur und Eiszeit. Er hatte das Gefühl, dass gewisse Leute den sportlichen Erfolg des SCL nicht wollen. Das Eis in der Tribschenhalle – Trainingsort des SCL – war erst zwei Wochen vor Saisonstart bereit. Deswegen musste Luzern 90 Prozent der Trainings auswärts durchführen. Verrückt: Statt zusätzlicher Trainingszeit fuhren die Spieler rund 4600 Kilometer in der Schweiz herum, um zu ihren Eiszeiten zu kommen. Dazu kam die Doppelbelastung mit dem Beruf. Die Mannschaft trainierte oft zweimal am Tag. Das war für die Vollzeitangestellten nur möglich, weil ihnen die Arbeitgeber entgegenkamen.

Patrick Fischers Vater überzeugte Del Curto

Del Curto liess sich in Luzern allein von seinen «Idealen leiten», wie er es ausdrückt.

Der SCL erreichte in der Saison 1994/95 die Playoff-Aufstiegsspiele, verpasste den Aufstieg in die Nationalliga B erst im Entscheidungsmatch gegen Genève. Die Enttäuschung war riesig und Del Curto sagte genervt: «Drei Spiele innerhalb von fünf Tagen sind für Amateure einfach zu viel.» Und der damalige Präsident des SCL, Enrico Secchi, meinte erbost: «Ein Sieg des Verbandes. Momentan bin ich dermassen frustriert, dass es das Beste ist, über der Sache zu stehen und die Leute mit Verachtung zu bestrafen.»

Del Curto hält seine Erinnerungen zu diesem ernüchternden Saisonende im Buch fest: «Es war ein Erfolg, und trotzdem war ich enttäuscht, denn ich wollte sofort aufsteigen. Normalerweise stacheln mich solche Situationen an, beflügeln mich, doch dieses Mal war es anders. Ich war enttäuscht, denn von einem Aufstieg versprach ich mir ein fixes Einkommen.» Er wollte den Bettel hinwerfen und suchte Rat bei den Eltern von Patrick Fischer, dem heutigen Schweizer Nationaltrainer, zu denen er ein gutes Verhältnis pflegte. Sie ermunterten Del Curto weiterzumachen. Am nächsten Tag sah der Engadiner die Welt mit anderen Augen und ihm leuchtete eine Erkenntnis ein, die für ihn bis zum heutigen Tag Gültigkeit hat: «Wer niemals aufgibt, gewinnt meistens.»

Obwohl er mit seiner ab und an polternden, fordernden Art aneckte oder gar provozierte, brachte Del Curto dank viel Leidenschaft und unbändigem Willen im zweiten Jahr den Erfolg: Aufstieg in die Nationalliga B. Auch wenn seine Erlebnisse in Luzern nur einen kleinen Platz in der Biografie einnehmen, waren sie für den 65-Jährigen prägend und lehrreich. So schloss er das Kapitel beim SCL mit folgender Aussage: «Der SC Luzern war ein Meilenstein in meiner Karriere, die keiner Strategie und keiner Planung folgte. Ich liess mich allein von meinen Idealen leiten, und mit dieser Mannschaft sah ich, was alles möglich ist, dass man sich Limiten niemals unterordnen darf.»