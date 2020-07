Dem Seetaler Tennisspieler Noah López gelingt ein schöner Erfolg Beim Turnier der Sommer Series in Wangen holt Noah López den Turniersieg: Der als Nummer 2 gesetzte 18-jährige Ballwiler bezwang im Final den um 18 Plätze besser klassierten und topgesetzten Daniel Valent mit 7:6 und 7:6.

Noah López spielt erfolgreiches Tennis. Pius Amrein (lz) / Luzerner Zeitung

In dieser Woche geht es für die Nummer 117 der Junioren-Weltrangliste mit der Junior Champion Trophy Sommer in Bern weiter. Vor einem halben Jahr triumphierte López bei der 51. Champion Trophy Winter in Kriens in der 18U-Königklasse und holte sich seinen ersten nationalen Titel. In Bern wird er als Nummer 5 ins Rennen steigen. Die Nummer 1 ist Leandro Riedi (N2.12, Winterthur) vor Dominic Stricker (N2.14, Steffisburg), Jeffrey Von der Schulenburg (N2.15, Winterthur) und Jérôme Kym (N2.26, Möhlin).

Tina Nadine Smith verpasst Überraschung

Beim mit 45000 Franken dotierten Swiss Masters in Cadro qualifizierten sich Tina Nadine Smith (18) aus Meggen und Kiara Cvetkovic (16) aus Geuensee mit ihren zweiten Plätzen in den Gruppenspielen für das Haupttableau. Dort verloren die beiden Luzernerinnen gegen ihre höher eingestuften Gegnerinnen, wobei Smith mit dem 6:7 im Entscheidungssatz eine Überraschung knapp verpasste. Auch für Cvetkovic geht es in diesen Tagen mit den nationalen Meisterschaften in Bern weiter. In der Königsklasse ist die NLA-Interclubspielerin des TC Sursee als Nummer 6 gesetzt.