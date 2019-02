Der Cup als Kontrastprogramm zum rauen Ligaalltag Die Rapperswil-Jona Lakers gewannen vor einem Jahr den Cupfinal gegen Davos gleich mit 7:2. Heute Sonntag wollen die St. Galler gegen den EV Zug ihren damaligen Coup wiederholen. Sven Aregger

Feierten vor einem Jahr den Cupsieg: die Rapperswil-Jona Lakers. (Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Rapperswil, 4. Februar 2018))

Vor einem Jahr schwebten die Rapperswil-Jona Lakers auf Wolke sieben, im Cupfinal demütigten sie den oberklassigen HC Davos mit 7:2. Sie spielten in diesen Tagen wie entfesselt, zuvor hatten sie die ambitionierten Klubs Zug und Lugano hochkant aus dem Wettbewerb geworfen. Mit dem Cup-Triumph holten sich die St. Galler nochmals Schwung für den Aufstieg in die National League, nachdem sie in der Swiss League nach Belieben dominiert hatten. Stürmer Corsin Casutt denkt gerne an diesen Frühling des Glücks zurück: «Es war unbeschreiblich.»

Doch die Euphorie ist in Rapperswil mittlerweile verflogen, sie musste dem Alltag weichen. Und der sieht für die Lakers ziemlich trist aus. Statt Siege reihen sie nun Niederlagen aneinander, auch wenn sie am Freitag mit einem 4:1-Sieg gegen die ZSC Lions Selbstvertrauen tankten. In 32 der bisher 40 Meisterschaftsspiele gingen sie als Verlierer vom Eis, um das Playout werden sie kaum herumkommen. «Es ist uns von Anfang an klar gewesen, dass wir in der National League nicht mehr so häufig gewinnen werden», sagt Casutt. «Aber mehr Punkte haben wir uns schon erhofft.»

Das «Monster» will wieder zuschlagen

Die Lakers haben nach dem Aufstieg nur kleine Veränderungen im Kader vorgenommen. Sie hielten – auch aus Loyalität – an den Ausländern Jared Aulin und Dion Knelsen fest, was sich als Fehler erweisen sollte. Knelsen kommt auf nur 5 Tore, der mittlerweile nach Deutschland weitergezogene Aulin holte in 19 Partien vier mickrige Skorerpunkte. Überhaupt ist die Offensive das Sorgenkind, nur 66 Tore haben die Lakers geschossen, das ist knapp mehr als die Hälfte des EV Zug, der diesbezüglich die Liga anführt (129). In Rapperswil sind sie sich der Probleme bewusst, das Zauberwort lautet: Geduld. Der Aufsteiger hat das kleinste Budget der Liga, mittelfristig soll es von heute 11 auf 15 Millionen Franken angehoben werden. Das Überleben in der National League ist vorerst das primäre Ziel des Teams von Trainer Jeff Tomlinson.

Da kommt der erneute Vorstoss in den Cupfinal gerade recht, um den Alltagssorgen für einen Moment zu enfliehen. Es besteht die Chance zur Titelverteidigung, und die Frage ist, wie sich die Diskrepanz zwischen Meisterschaft und Cup erklären lässt. «Wenn wir das nur wüssten», sagt Casutt und zuckt mit den Schultern. «Letztes Jahr haben uns die Gegner unterschätzt, alles ist für uns gelaufen. Und diese Saison hatten wir auch Glück.» Den Viertel- (4:3 n. V. gegen Davos) und den Halbfinal (3:2 gegen Langnau) gewann Rapperswil knapp. «Das ist unser Wettbewerb», sagte Trainer Tomlinson nach dem Finalzeinzug. Sein Team sei ein «Cup-Monster».

Dieses Monster will nun im Final gegen den EVZ wieder zuschlagen. Für Casutt ist es sowieso eine Partie mit speziellem Charakter, elf Jahre hat er in Zug gespielt. Der 34-jährige Bündner lebt mit seiner Familie in Cham, seine Frau ist eine Zugerin. Und bis heute ist er gut mit den EVZ-Stürmern Fabian Schnyder und Reto Suri befreundet. Er ist beeindruckt, wie sich sein früherer Klub entwickelt. «In Zug wird gute Arbeit geleistet. Gerade das Sportzentrum OYM ist ein sensationelles Projekt für die Region und für die Nachwuchsförderung im Klub.»

Rapperswiler Fans stürmten den Vorverkauf

Casutt glaubt, dass der EVZ ein Meisterkandidat ist. Und auch im Cupfinal sieht er die Zentralschweizer in der Favoritenrolle. Aber der Routinier, der vom zuletzt überzähligen Antonio Rizzello das Captain-Amt übernommen hat, kündigt ein «hart umkämpftes Spiel» an. Ohne Gegenwehr werden sich die Lakers nicht ergeben, schliesslich ist der Cup ihr Wettbewerb. Das sehen auch die Fans so. Der Ansturm auf die Finaltickets war gross, wenige Minuten nach dem Start des Vorverkaufs waren die 6100 Plätze in der Rapperswiler Arena ausverkauft. Die Anhänger werden aufgerufen, in der Farbe Rot zu erscheinen, sie steht für Leidenschaft und Feuer. «Die Stimmung im Stadion wird super sein», sagt Casutt. Die Fans sollen die Mannschaft zur Titelverteidigung tragen und ihr wie im Vorjahr Schwung verleihen. Diesen Elan könnten die Lakers für den rauen Ligaalltag tatsächlich gebrauchen.