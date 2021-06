Fussball Jordy Wehrmann kommt definitiv zum FC Luzern Lange wurde spekuliert, jetzt ist klar: Der Niederländer Jordy Wehrmann spielt in Zukunft für den FC Luzern. Die abgelaufene Rückrunde war der Mittelfeldakteur als Leihspieler beim FCL.

Darauf haben viele Fans gewartet: Der FC Luzern verpflichtet Jordy Wehrmann. Wie der Verein mitteilt unterschreibt der 22-jährige Niederländer einen Vertrag bis im Sommer 2024.

01.05.2021; Vaduz; FUSSBALL SUPER LEAGUE - FC Vaduz - FC Luzern;

Jordy Wehrmann (Luzern)

(Martin Meienberger/freshfocus) Martin Meienberger

Der bei Feyenoord Rotterdam ausgebildete Wehrmann stiess in der Winterpause der Saison 2020/21 auf Leihbasis zum FC Luzern. Er gehörte mit 19 Ligaeinsätzen zum Stammpersonal im Team von Fabio Celestini und stand auch bei den meisten Partien auf dem Weg in den Cupfinal für den FCL auf dem Platz. Im Cupfinal in Bern schoss der Niederländer ein Tor.

FCL-Sportchef Remo Meyer:

«Wir freuen uns enorm, dass wir Jordy auch in den kommenden Jahren beim FCL sehen werden. Wir konnten uns ein halbes Jahr von seinen Qualitäten überzeugen und sind sicher, dass er in seiner Entwicklung noch weitere Schritte machen und besser werden kann.»

Der Klub teilt mit, dass über die Transfermodalitäten zwischen dem FC Luzern und Feyenoord Rotterdam Stillschweigen vereinbart wurde.