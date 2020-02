Der FCL ist nicht zu stoppen - selbst der Spitzenreiter verliert Nach Schweizer Meister Young Boys unterliegt auch Leader St.Gallen in Luzern: 1:0 (1:0)-Sieg für den FCL.

Luzerns Stürmer Francesco Margiotta (rechts) jubelt nach seinem versenkten Foulpenalty in der 30. Minute. Bild: Alexandra Wey/Keystone (Luzern, 16. Februar 2020)

Der FCL siegt und siegt und siegt. Und siegt: Am Sonntagnachmittag musste auch Tabellenführer St.Gallen dran glauben. Mit dem 1:0-Sieg gegen die Ostschweizer hat der FCL nun in vier Rückrundenspielen das Punktemaximum (12) geholt und inklusive dem letzten Vorrundenspiel (2:1 gegen Basel) nun fünfmal in Serie gewonnen.

Gerne würde Fabio Celestini, im Jahr 2020 der neue Trainer des FC Luzern, mit seiner Mannschaft auf gepflegtem, spielerischem Wege mit schönem Kombinationsspiel zum Erfolg kommen. Aber die FCL-Equipe brilliert seit Celestinis Arbeitsbeginn mit ganz anderen Tugenden: mit Fleiss, mit bissigem Einsatz in jedem Duell und Kampf um jeden Ball, mit aufopferndem Rennen und gefährlichen Überfallattacken. Diese... man möchte fast sagen: «Befehlsverweigerung» der Mannschaft gegenüber der Wunschvorstellung ihres Trainers bringt in Luzern momentan den viel umjubelten Erfolg. Auch Celestini muss im Moment einsehen: «Klar, wir sind noch nicht so weit für meine Idee des Fussballs. Wir arbeiten daran.»

Publikum erhebt sich in den letzten Minuten von den Sitzen

Mehr Rasse als Klasse – das war an diesem Sonntag auch gegen den FC St.Gallen das Luzerner Credo. Die Innerschweizer Anhängerschaft des FCL liebt diese Art von Fussball. Zur Pause wurden die Luzerner mit Standing Ovations in die Kabine begleitet, und während der fünfminütigen Nachspielzeit hielt es das Publikum nicht mehr auf den Sitzen. Mit lautstarkem Applaus wurden die letzten Spielsekunden heruntergeklatscht.

Luzern hatte schliesslich jenen Club neutralisiert und bezwungen, der zuletzt die Fussballschweiz mit spektakulärem Offensivfussball begeistert hatte. St.Gallen hinterliess auch in Luzern einen starken Eindruck. Und es brauchte in der zweiten Halbzeit auch die eine oder andere Glanztat von FCL-Torhüter Marius Müller, um die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler ohne Punkte auf die Heimreise in die Ostschweiz zu schicken.

Muheim stellt sich ungeschickt hin – Penalty für Luzern

Die Luzerner durften sich nach einer halben Stunde den Führungstreffer notieren lassen. St.Gallens Miro Muheim touchierte im Strafraum ungeschickt Francesco Margiottas Bein, direkt vor den Augen des Schiedsrichters. Den Foulpenalty versenkte Margiotta flach, links, unhaltbar. Nach der Pause musste Luzern schwer leiden. St.Gallen warf alles in die Waagschale – FCL-Keeper Müller hechtete und faustete alle Bälle weg. Es war ein aufregendes, ergreifendes Spiel in den letzten 20 Minuten. Denn der FCL vermochte plötzlich wieder Nadelstiche zu setzen, steuerte einige Male das 2:0 an. Ibrahima Ndiaye war in der 86. Minute sehr nahe dran, traf die Latte.

FCL-Trainer Celestini sagte nach seinem vierten Sieg in Folge: «Wir haben in der zweiten Halbzeit etwas die Kontrolle verloren, waren etwas zu ängstlich. Aber diese Mentalität und dieser Ehrgeiz meines Teams – es ist einfach fantastisch. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft.»

Nicht St.Gallens offensive Druckwellen waren gestern das Spektakel, sondern Luzerns aufopferndes Kampfspiel war es, das Begeisterung und Bewunderung auslöste. Nicht St.Gallen ist das Team der Stunde, sondern der FC Luzern. Vielleicht muss Trainer Celestini seine Fussballphilosophie in Luzern doch noch hinterfragen und überdenken.