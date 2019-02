Mit einem Punkt zurück in die Ostschweiz: Der FCSG und Sion trennen sich 2:2 Das 2:2 zwischen St. Gallen und Sion bringt in der Rangliste weder Walliser noch Ostschweizer weiter. Unzufrieden waren zumindest die Gäste nicht. Sie glichen nach den Toren von Sions Pajtim Kasami durch Vincent Sierro und Axel Bakayoko zweimal aus.

Der FCSG und der FC Sion trennen sich 2:2 (Bild: Freshfocus)

(sda) Der Cup ist noch immer das grosse Zauberwort im (Fussball-)Wallis. Vier Tage vor dem Viertelfinal im K.o.-Wettbewerb gegen den FC Basel war daher vom Sittener Trainer Murat Yakin nicht richtig zu vernehmen, was er vom eben Gezeigten gegen St. Gallen hielt. Er wollte schon nicht mehr allzu sehr zurückblicken, sondern hatte den Fokus bereits den Cup gerichtet. Während der FC Sion in der Super League irgendwie im Niemandsland und jenseits von Gut und Böse klassiert ist, ist er im Cup im Prinzip nur drei Siege von einem Titel entfernt.

Die St. Galler sind im Cup bereits ausgeschieden. Sie verloren in den Achtelfinals gegen Sion. Ihr Trainer Peter Zeidler kann daher nicht wählerisch sein - und analysierte das Spiel in Sitten. «Es war ein Schritt in die richtige Richtung», befand der Deutsche. Sein Team zeigte eine Woche nach dem 1:3 im Heimspiel gegen Thun tatsächlich eine Reaktion. Auch vom zweimaligen Rückstand liess es sich nicht unterkriegen. Zum 1:1 glich Vincent Sierro mittels Foulpenalty aus (38.), das 2:2 erzielte Axel Bakayoko nach einer Flanke von Dereck Kutesa am hinteren Pfosten aus kurzer Distanz (64.).

Die St. Galler kamen deshalb verdient zu einem Punkt, weil sie insgesamt die bessere Mannschaft und mehr zu einem geordneten Spielaufbau fähig waren als das Heimteam. Sie müssen sich aber den Vorwurf gefallen lassen, trotz dieses Vorteils zu wenige zwingende Aktionen kreiert zu haben. Denn das gefährlichere Team waren die auf Konter spielenden Walliser. Doppeltorschütze Pajtim Kasami sowie die eingewechselten Yassin Fortune und Adryan hatten in der Schlussphase die besten Chancen zum Siegestreffer.