Der neue Trainer Häberli ist beim FCL angekommen Thomas Häberli hat heute Vormittag das erste FCL-Training geleitet. Er hinterlässt einen guten Eindruck, stellt sich um 13 Uhr erstmals den Medien. Raphael Gutzwiller Der neue FCL-Trainer Thomas Häberli bei seinem ersten Arbeitstag. (Bild: Martin Meienberger/freshfocus) Es ist 10.02 als auch der neue Chef auf den Nebenplatz des FC Luzern marschiert. Vor Thomas Häberli haben mit Ausnahme des ein bisschen verspäteten Blessing Eleke alle Spieler den Rasen bereits betreten und sind bereit für die erste Einheit unter dem neuen Cheftrainer. Was ist Ihre Meinung: -->

Anders als noch unter Vorgänger René Weiler gestaltet sich bereits das erste Training abwechslungsreich. Häberli gibt bei einem Ballhalten und einer Übung mit Flügelläufen immer wieder klare Inputs . «Wir müssen kompakter sein», heisst es da. «Der Laufweg müsste mehr in die Mitte gehen», dort. Häberli macht einen guten und vorbereiteten Eindruck, kennt alle Spieler und gibt konkrete Anweisungen zu den einzelnen Positionen. Von erster Sekunde an ist zu spüren, wer der neue Chef ist: Häberlis Stimme ist über den ganzen Platz zu hören. Nach einer guten Stunde ist Schluss mit dem öffentlichen Teil. Das Abschlusspiel macht das Team des FCL geschlossen im Stadion.

Um 13 Uhr wird Thomas Häberli erstmals öffentlich präsentiert und spricht an einer Medienkonferenz in der Swisspor Arena. Wir berichten in einem Liveticker.