Der Pokerkönig mit EVZ-Vergangenheit: Travis Green ist in der besten Eishockeyliga der Welt angekommen Travis Green coacht in der amerikanischen National Hockey League die Vancouver Canucks – einst stürmte er für den EV Zug.

Travis Green während der Playoff-Serie gegen die Vegas Golden Knights. Bruce Bennett/Getty (Edmonton, 20. September 2020)

Es gibt 31 Cheftrainer in der National Hockey League (NHL) – und fast nie gibt es in diesem elitären Zirkel jemanden mit einem Schweizer Bezug. Gewiss: Da ist Ralph Krueger, 61, der langjährige Schweizer Nationalcoach, der die Buffalo Sabres anleitet. Doch er ist aktuell nicht der Einzige mit einer Vergangenheit im hiesigen Hockey: Der Kanadier Travis Green steht in seiner vierten Saison als Headcoach der Vancouver Canucks. Green, 50, war 2007/08 als Spieler im EV Zug engagiert gewesen; der Klub verpflichtete ihn als Ersatz für den vorzeitig nach Russland abgewanderten Superstar Oleg Petrow.

Green, ein bullystarker Center mit läuferischen Defiziten, produzierte in 35 Spielen 23 Skorerpunkte sowie 138 Strafminuten – und verabschiedete sich zum Saisonende ebenso wie der Trainer Sean Simpson, der durch Doug Shedden ersetzt wurde. Eine imposante Coachingkarriere Greens sahen damals die wenigsten Zuger Weggefährten voraus, auch wenn ihn der damalige Sportchef und heutige CEO Patrick Lengwiler als «absolute Führungspersönlichkeit» lobt. Der im Sommer zurückgetretene Fabian Schnyder erinnert sich an einen Teamkollegen:

«Am liebsten wollte er 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche etwas mit den Jungs aus der Garderobe unternehmen. Bier, Dinner, Kino, Poker – egal. Hauptsache, es lief was.»

Poker – das ist neben dem Eishockey die andere grosse Leidenschaft Greens. Unmittelbar nach der Karriere tingelte er durchaus erfolgreich durch die Casinos Kaliforniens, es heisst, er habe in kurzer Zeit 400000 Dollar gewonnen. Kurz war er auch mit der prestigeträchtigen World Poker Tour unterwegs.

Niederreiter und Bärtschi hat er gecoacht

Die Turnierteilnahmen liegen inzwischen länger zurück – es fehlt Green an Zeit. Denn er hat als Trainer einen rasanten Aufstieg hingelegt. 2010/11 debütierte er im Metier als Assistent bei den Portland Winterhawks– und coachte dort erst Nino Niederreiter und später Sven Bärtschi, die beiden Schweizer Nationalstürmer. 2013 wurde er Cheftrainer bei den Utica Comets, dem AHL-Farmteam der Vancouver Canucks. Vier Jahre danach beförderten ihn die Canucks an die Bande der NHL-Equipe. 2019/20 gelang erstmals die Qualifikation für die Playoffs, Vancouver scheiterte in der zweiten Runde im siebten Spiel am Favoriten Vegas Golden Knights.

Dass die Canucks ebenbürtig waren, lag auch an Green, der auf ein wichtiges Repertoire vom Pokertisch setzte: den Bluff. Es kam vor, dass er mit seinen Linienzusammenstellungen sowohl den Gegner wie auch die Social-Media-Accounts des eigenen Teams düpierte – und im Spiel dann das Überraschungsmoment auf seiner Seite hatte. Es reichte nicht ganz, um Vegas zu düpieren, aber immerhin: Es war das erste Mal seit 2011, dass die Canucks eine Playoff-Runde überstanden. Damals verlor das Team den Stanley-Cup-Final gegen Boston, worauf erzürnte Fans in der Stadt randalierten und Schäden in der Höhe von über vier Millionen Dollar anrichteten.

Solche überbordenden Emotionen haben die Canucks seither nie mehr ausgelöst, sie versanken in der sportlichen Irrelevanz. Green hat das zumindest in der Vorsaison ändern können, doch in der laufenden Spielzeit gehören die Canucks zu den grossen Enttäuschungen, von den ersten 22 Partien verloren sie deren 16. Die Bilanz liest sich unfreundlich – und sie könnte für Green zum Problem werden, sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. «Er ist unser Mann», sagt der General Manager Jim Benning zwar. Doch er hat den Worten noch keine Taten folgen lassen. Und auch in der schnelllebigen NHL muss morgen nicht mehr richtig sein, was gestern noch galt. Vielleicht muss sich der Pokerkönig im Sommer ein neues Revier suchen.