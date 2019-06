Der Rotsee fasziniert - nicht nur EM-Ruderer schwärmen von ihm Der Rotsee in Luzern gilt als Wimbledon des Rudersports. An den Europameisterschaften schwärmen die Schweizer Athleten von der tollen Stimmung. Diese soll am Sonntag am Finaltag so richtig euphorisch werden. Raphael Gutzwiller

Wetter, Atmosphäre und Leistungen stimmen am Rotsee. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 1. Juni 2019)

Alles wird von Tag zu Tag besser am Rotsee während der Heim-Europameisterschaften. Das Wetter, die Stimmung, die sportlichen Leistungen. Am Sonntag stehen die Finals auf dem Programm, dann werden die Medaillen verteilt. Die Schweizer Ruderfans können auf Podestplätze hoffen. Die grossen Schweizer EM-Favoriten überzeugen bisher nämlich allesamt.

Nicht nur wegen der Gastgeber war die Stimmung rund um den Rotsee am Samstag schon einiges enthusiastischer als noch am Vorlaufstag am Freitag. Da sind die Italiener auf der Haupttribüne mit Flaggen und Gesängen. Da sind die Russen auf der Tribüne 2 mit Trommeln und Instrumenten. Und da sind natürlich auch die Schweizer mit den Kuhglocken überall auf der Strecke.

Energieschub für Merz und Rol

So richtig laut wurden diese Kuhglocken und die Hopp-Schwiiz-Rufe am Samstag vor allem, als sich der leichte Doppelzweier der Frauen mit Patricia Merz und Frédérique Rol im Halbfinal auf den Endspurt begab – und diesen unter Unterstützung des Publikums für sich entscheiden konnte. «Es war schon ab 750 Metern bis ins Ziel enorm laut», stellte Rol fest. Die Zugerin Merz ergänzte lachend: «Ich fragte mich kurz, wie weit wir denn schon sind. Normalerweise hört man das Publikum ja vor allem auf den letzten Metern.» Natürlich hat die gute Stimmung das Duo nochmals angespornt. «Es motiviert sehr, wenn man merkt, dass man dem Publikum etwas bieten kann», meinte Merz.

«Wir haben uns schon vor dem Rennen gesagt, dass wir diese Stimmung nicht als Druck wahrnehmen möchten, sondern als positiven Energieschub.»

Der grosse Jubel und die Unterstützung auch nach dem Rennen seien eine Motivationsspritze für den heutigen Finallauf. Grosse Unterstützung erhielten Merz und Rol auch von den eigenen Familien. «Von mir waren alle da», meinte die Westschweizerin Rol lachend. «Und meine Familie ist laut, sehr laut.» Die Familie wird am Sonntag erneut laut sein, das Duo will dies mit ­einer starken Leistung honorieren. Es zählt zu den grossen Medaillenfavoriten.

Zu diesen gehören auch Roman Röösli und Barnabé Delarze, die im Halbfinal den zweiten Rang belegten. «Natürlich pusht uns das Publikum nochmals», sagte Lokalmatador Röösli. «Ein bisschen schon», räumt auf Nachfrage auch Barnabé Delarze schmunzelnd ein. Doch: «Wir konzentrieren uns während des Rennens vor allem auf uns, freuen uns dann vor allem, wenn es wieder zurückgeht und man das Publikum wirklich wahrnehmen kann.»

Zwar hatte der leichte Doppelzweier der Männer weniger zu jubeln. Dennoch schwärmt auch der Luzerner Julian Müller nach seinem Auftritt im C-Final von der Stimmung. «Bei den meisten Rennen hört man das Publikum erst auf den letzten hundert Metern ein wenig. Beim Rotsee aber hört man die Fans ab 1000 Meter bis ins Ziel. Zudem rufen einige schon beim Gang aufs Wasser. Das ist aussergewöhnlich für uns», sagte er.

Am Finaltag dürfte die Stimmung so richtig euphorisch werden. Die Haupttribüne ist ausverkauft, und auch am Streckenrand werden mehrere tausend Zuschauer erwartet. Für Medaillenfeiern der Schweizer ist alles angerichtet.