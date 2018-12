Der Tempofussball des FCL muss auch wirtschaftlich nachhaltig sein Analyse zur Vorrunde des FC Luzern, die der Innerschweizer Super-League-Verein auf Platz 5 mit 25 Punkten aus 18 Partien abgeschlossen hat. René Weilers Mannschaft hat in den letzten vier, fünf Spielen Fahrt aufgenommen, die Handschrift des Trainers ist immer klarer zu erkennen. Weiler will den Konkurrenzkampf im Team erhöhen. Daniel Wyrsch, Sportredaktor

Steht fürs FCL-Vorwärtsspiel: Der 20-jährige Flügel Ruben Vargas (im blauen Dress). (Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 4. November 2018))

Trainer René Weiler und Sportchef Remo Meyer zogen diese Woche entspannt Bilanz der Vorrunde. Die Verantwortlichen des FC Luzern durften zufrieden sein mit dem sportlichen Ertrag: 25 Punkte aus 18 Spielen ist eine ordentliche Ausbeute. Die Mannschaft steht auf Platz 5, in der ersten Tabellenhälfte, und hat gleich viele Zähler wie der viertplatzierte FC Zürich, der deutlich mehr Geld für sein Profiteam ausgibt.

Der FCL befindet sich in einer weit komfortableren Situation als vor Jahresfrist. Damals waren wegen der bevorstehenden WM bereits 19 Runden gespielt, Luzern hatte nur 20 Punkte gesammelt, drei Zähler mehr als Schlusslicht Sion. Die 34 Punkte aus 17 Spielen unter Gerardo Seoane in der Rückrunde waren ein Ausreisser nach oben, der dem FCL mit den Budgetkürzungen der letzten Jahre nicht so schnell wieder gelingen dürfte.

Am effizienten FC Thun orientieren

Obwohl die Verantwortlichen mit Nachdruck darauf hinweisen, dass sie mit immer weniger Mitteln erfolgreich sein müssen, gibt es ein anderes Beispiel aus der Super League, an dem sich der FCL zwangs­läufig orientieren muss: Der FC Thun, der seit Jahren um seine Existenz kämpft, mit Sportchef Andres Gerber und Trainer Marc Schneider jedoch wie schon unter Urs Fischer und Jeff Saibene meist das Optimum aus dem insgesamt bescheidenen Spielerkader herausholt.

In der Winterpause grüsst Thun von Platz 3. Mit 28 Zählern nur zwei Punkte hinter dem ehemaligen Serienmeister Basel und deren drei vor Luzern. Doch der FCL muss sich vor dem erneuten Überraschungsteam aus dem Berner Oberland nicht verstecken. In den letzten vier, fünf Partien vor den Weihnachtsferien zeigten die Innerschweizer spielerische Verbesserungen, boten phasenweise attraktiven Tempofussball; schnelles Umschaltspiel, direktes Vorwärtsspiel über die Flügel – und, wenn’s der Gegner zuliess, auch durch die Mitte.

Das Leistungsprinzip gilt

Die Handschrift von René Weiler ist immer klarer zu erkennen. Das sind gute Aussichten für das Frühjahr 2019 und die gesamte zweite Saisonhälfte. Weiler ist alles andere als ein Verwalter, er will die einzelnen Spieler und die Mannschaft weiterbringen. Die Intensität der Trainings ist permanent höher als in zahlreichen Jahren davor auf der Allmend mit Ausnahme der fünf Monate unter Seoane, als ebenfalls sehr zielgerichtet gearbeitet wurde.

Das Leistungsprinzip ist Weilers oberste Maxime. Dabei ist der Coach im persönlichen Umgang ein höflicher Mensch, kompromisslos geht er aber seinen Weg bei sportlichen Entscheiden. Spieler wie die feinen, aber möglicherweise weniger handlungsschnellen Techniker Francisco Rodriguez und Valeriane Gvilia (erst 2018 verpflichtet) haben Weilers Philosophie in Form von wenig Spielzeit zu spüren bekommen. Andere Profis wie Blessing Eleke, Ruben Vargas und zuletzt Shkelqim Demhasaj kommen immer besser zu Entfaltung.

YB auf dem Weg zum Cup-Titel ausschalten

Fakt ist: René Weiler will mit seinem Team weiterkommen, den Konkurrenzkampf wenn möglich durch weitere Zuzüge noch akzentuierter anheizen. Das ist richtig so, nur so kommt die Mannschaft weiter. Erfolge sind auch für den mittelgrossen FCL möglich. Zum Beispiel ein seit 1992 ersehnter Cup-Titel – dafür braucht es zuerst am 6. März im Viertelfinal zu Hause einen Effort gegen Seoanes YB.

Bei allem Vorwärtsstreben darf die FCL-Führung dennoch das Gesamtunternehmen nicht aus den Augen verlieren. Fussballfans lieben Tempofussball, doch muss er nachhaltig sein. Das Geschäft ist bekanntlich volatil, nicht immer bescheren Transfer­erlöse (Omlin, Seoane) schwarze Zahlen. Massvoll und richtig soll investiert werden, damit der FCL auch noch in fünf Jahren mit einem kompetitiven Team in der Super League spielt.