Interview Kriens-Luzern-Trainer Goran Perkovac: «Der Trainerjob ist manchmal auch Glücksache» Die Handballer von Kriens-Luzern empfangen am Freitag (19.30 Uhr, Krauerhalle) Meister Pfadi Winterthur. Trainer Goran Perkovac spricht über den jüngsten Rückschlag gegen Suhr Aarau und Kritik.

Ihr Team verspielte am Mittwoch in Aarau leichtfertig den Sieg. Was ging Ihnen durch den Kopf?

Goran Perkovac: Bis zur 35. Minute war es im grünen Bereich, obwohl wir bereits viele Chancen verschossen haben. Anschliessend traute ich den eigenen Augen nicht. Wir traten mit Überzeugung auf, dann brach das Kartenhaus zusammen. Die Minuten dauern dann ewig.

Goran Perkovac, Trainer des HC Kriens-Luzern: " Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 30. Januar 2022)

Tatsächlich?

Wenn wir gut spielen, ist ein Spiel schnell vorbei. Wenn wir in der Krise sind und keine Lösungen finden, geht es lange. Ich überlege mir, was ich verändern könnte, merke aber, dass ich nicht viele Möglichkeiten habe, dass im rechten Rückraum nur ein Linkshänder zur Verfügung steht oder dass Hleb Harbuz fehlt.

Was versuchen Sie Ihren Spielern in den Time-outs mitzugeben?

Die Spieler sind aufgeregt genug, also versuche ich Ruhe zu vermitteln, erinnere sie an die Automatismen aus dem Training oder an den Matchplan. Ich wies mein Team daraufhin, den Ball laufen zu lassen, sich nicht zu oft in Zweikämpfe verstricken zu lassen. Leider versuchten wir es zu oft mit der Brechstange. Zudem hoffte ich auf Glück mit einem Wechsel. Der Trainerjob ist manchmal auch Glücksache.

Warum sind Sie mit taktischen Anpassungen, etwa einem anderen Abwehrsystem, zurückhaltend?

Weil ich an unsere Truppe glaube. Weil wir in dieser Liga die 6:0-Abwehr wahrscheinlich am besten interpretieren können und sie sich auch in schwierigen Situationen behaupten soll. Mit einem Wechsel auf ein 3:2:1-System würde ich wohl noch mehr Unsicherheit auslösen. Von Manndeckung bin ich kein Fan. Ein Spieler darf sieben, acht Tore schiessen, solange man alle anderen im Griff hat.

Wie verarbeiten Sie eine bittere Niederlage wie in Aarau?

Ich kann nicht gleich schlafen, auch nicht essen. Ich brauche kaum Statistiken, weil das Spiel in meinem Kopf nochmals wie ein Film abläuft. Da wir am Freitag (19.30 Uhr, Krauerhalle) gegen Pfadi Winterthur bereits das nächste Spiel haben, musste ich mich diesmal nicht zu lange mit dem Schlechten beschäftigen, arbeitete bis 2.30 Uhr an der nächsten Matchvorbereitung.

Weshalb waren Leistungsträger wie Janus Lapajne, Milos Orbovic oder Domen Sikosek Pelko nicht in der Lage, die Kohlen aus dem Feuer zu holen?

Weil uns ein Chef fehlt, der den Ball nimmt und das Spiel im positiven Sinn entscheidet. Einer wie Schaffhausens Joan Cañellas, Zürichs Mehdi Ben Romdhane oder Manuel Zehnder von Suhr Aarau.

Und wann zünden Talente wie Moritz Oertli und Tim Rellstab die nächste Entwicklungsstufe? Beide werden in diesem Jahr 21, sind keine Teenager mehr.

Bei den Jungen gibt es immer ein grosses Fragezeichen, wie gut sie wirklich sind. Für Spieler wie Moritz und Tim wird es langsam Zeit, sie müssen ihre Chancen nützen. In maximal einem Jahr werden wir eine Linie ziehen und sehen, ob sie die nötige Qualität haben.

Kriens-Luzern ist wieder auf Platz acht abgerutscht. Spüren Sie Druck?

Nicht von aussen, ich mache mir selber Druck, ich bin unzufrieden. Wir müssten sieben, acht Punkte mehr haben, dann wären wir auf Platz drei. Wenn der Erfolg ausbleibt, liegt es nur am Trainer, das ist nicht immer fair. Doch ich habe im Handball viel geleistet, ich weiss, was ich kann. Und deshalb lässt es mich kalt, wenn Leute, die am TV drei Bundesligaspiele gesehen haben, meine Führungs- oder fachliche Qualität in Frage stellen. Ich zweifle ja auch nicht die Kompetenz eines Piloten an, nachdem ich fünfmal als Passagier mitgeflogen bin.

Wie gehen Sie die Aufgabe gegen Pfadi an?

Wenn Pfadi komplett ist, kann es wieder Meister werden. Die Mannschaft spielt extrem schnellen Handball und wenn man in ihre Mühle gerät, kann das Spiel mit acht oder zehn Toren verloren gehen. Die Frage stellt sich aber weniger, wie Pfadi auftritt, sondern was Kriens-Luzern zeigen kann. Spielen wir normalen Handball, können wir die Saison noch immer in den Top 4 abschliessen.