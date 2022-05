Fussball Der Traum vom Aufstieg wird für Emmen wahr Der SC Emmen gewinnt gegen den Luzerner SC mit 5:1 und steigt in die 2.-Liga-inter-Klasse auf.

Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Schon in der letzten Saison schnupperte der SC Emmen am Aufstieg in die 2.-Liga-inter-Klasse. Damals musste das Team wegen zu vielen Strafpunkten dem FC Schattdorf den Vortritt lassen. Dank des hochverdienten 5:1-Sieges über den Luzerner SC klappte es diesmal mit dem Aufstieg. Mit zwei frühen Toren von Roman Greter (5.) und Stefan Silva Borger (12.) legte das Team vor. Im Match hatte Goalie Yanick Bäuerle keine Probleme zu lösen. Doch beim Klasse-Ehrentor durch Samuel Rodrigues (59.) war er chancenlos. Dank drei weiteren Toren von Rinor Gashi (46.), Stefan Silva Borger (57.) und Nicolas Walker (71.) fegten die Emmer die Luzerner mit 5:1 vom Spielfeld.

Mit personalisierten Bierflaschen feiern die Emmer Spieler den Aufstieg. Bild: Patrick Hürlimann (Emmen, 21. Mai 2022)

Nach dem Schlusspfiff ging auf der Feldbreite dann so richtig die Post ab. Die Spieler lagen sich in den Armen. Erste Harassen mit personalisierten Bierflaschen wurden auf den Rasen geschleppt, getrunken oder als Abkühlung genutzt. Auch hatte der eine oder andere Mühe, die Aufsteiger-Zigarre zum Glühen zu bringen. Wenig später entledigten sich die Emmer Spieler ihren verschwitzten Trikots und streiften ihre Aufsteigerleibchen mit der Aufschrift «D’Flüüger send voll am Ball» über.

Für den abtretenden Trainer Dragan Bijorac ist der Aufstieg «ein schöner Abschluss» seines sechsjährigen Wirkens. Etwas abseits stehend, waren die feuchten Augen nicht zu übersehen. «Der Abschied tut schon etwas weh», meint er und will seine aufkommenden Emotionen als «Aufstiegsfreudentränen» interpretiert wissen. Neuer Trainer beim SC Emmen wird David Cos-Gayon.

17 Jahre mussten die «Flieger» warten

Ganz aus dem Häuschen war der zweifache Torschütze Stefan Silva Borger, der von klein auf immer für Emmen spielte. «Für mich ist dieser Aufstieg ein Traum. Jetzt wird gefestet», sagte der 18-jährige Strassenbauer und stürzte sich froh gelaunt ins Festgetümmel. Emmen-Captain Claudio Vogel findet: «Diesen Aufstieg haben wir uns verdient. Alle haben zusammen konsequent auf dieses Ziel hingearbeitet. Ich bin überzeugt, dass wir uns in der neuen Umgebung gut verkaufen werden.»

Die Emmer mussten 17 Jahre lang auf diesen Aufstieg warten. Letztmals schafften es die «Flieger» in der Saison 2004/05. Doch die Ligazugehörigkeit dauerte nur zwei Saisons. Als einziger Emmer damals schon mit dabei war Marco Baumgartner (33). Ausserdem, welch ein Zufall, auch Pren Spaqi, der Trainer vom Luzerner SC. «Wir wurden als Aufsteiger nur belächelt», erinnert sich Spaqi. «Alle sahen uns schon wieder unten. Und dann legten wir eine tolle erste Saison hin.»

Auch Aussenverteidiger Marco Baumgartner ist nach diesem Aufstieg glücklich. «Eigentlich wollte ich nach dieser Saison kürzertreten. Doch jetzt hänge ich noch ein Jahr an. Denn dieses Abenteuer will ich mir nicht entgehen lassen.» Sein Credo: «Die jungen Spieler pushen mich und im Gegenzug versuche ich mich in eine Vater-Rolle zu versetzen, um bei eventuell aufkommenden Problemen unseren Talenten zu helfen.»

Die Freude über diesen Aufstieg ist auch bei Sportchef Stefan König riesig. «Wir haben in den letzten Jahren lange genug daran gebastelt, um ein harmonierendes Team zusammenzustellen.» Er legt nach: «Jetzt nehmen wir diese Herausforderung an, aber ohne uns in finanzielle Abenteuer zu stürzen.» Kadermässig sind auf die nächste Saison hin nur leichte Veränderungen geplant. «Wir bleiben unserer Linie treu und setzen weiter auf einheimische Spieler», sagt Stefan König, während er ein kühles Aufsteiger-Bier geniesst.