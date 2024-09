Leserdebatte Der vielseitige Simon Grether sieht in Celestini «den perfekten Trainer» und spielt beim FC Luzern um einen neuen Vertrag Der FC Luzern reitet unter Fabio Celestini auf einer Erfolgswelle. Ins Team gespielt hat sich der Allrounder Simon Grether, dessen Vertrag bald ausläuft.

Simon Grether hat am Sonntag beim 3:0-Heimsieg gegen den FC Thun sein 100. Pflichtspiel für den FC Luzern bestritten. Der 28-jährige Basler ist seit vier Jahren bei den Innerschweizern, er ist während dieser Zeit in 85 Partien der Super League zum Einsatz gekommen – dazu kommen Einsätze im Cup und der Europa-League-Qualifikation.

Simon Grether nach dem Sieg gegen Thun und seinem 100. Pflichtspiel für den FC Luzern. Bild: Martin Meienberger

Nach dem deutlichen Vollerfolg über Thun ist er den Medien Red und Antwort gestanden. «Mein Wunsch und Ziel waren es, die Marke von 100 Pflichtspielen zu knacken. Das ist mir nun gelungen», erzählte Simon Grether. Allerdings ist der Jubiläumsmatch nicht ganz so herausgekommen, wie er sich das erhoffte. «Ich habe mir vorgenommen, ein Tor zu schiessen», sagte er etwas enttäuscht.

Lattenschuss erinnert ans legendäre Tor gegen Zürich

Tatsächlich verpasste der Mittelfeldspieler seinen zweiten Treffer in der höchsten Liga nur um wenige Zentimeter. Kurz vor der Pause rollte der Ball nach einem halbwegs abgewehrten Angriff von einem Thuner zu ihm ins Mittelfeld zurück. Simon Grether hatte den Mut, aus über 20 Metern abzuziehen. Statt ins Tor traf er aber nur die Latte. Ein spektakulärer Schuss, der mit einem Quäntchen Glück zum 3:0 im Thuner Goal hätte landen können. «Leider ging der Ball ans Aluminium. Aber was soll’s, viel wichtiger war, dass wir gegen die Berner Oberländer dominant auftraten. Geholfen haben uns die frühen Tore zum 1:0 und 2:0», stellte er fest.

Die Szene mit dem Lattenschuss erinnerte alle, die am 22. April 2018 das FCL-Heimspiel gegen den FC Zürich gesehen hatten, an Grethers Siegtreffer zum 2:1 direkt vor Spielende. Damals hatte er genau in die hohe Ecke zwischen Pfosten und Latte getroffen:

Ein Tor wie aus dem Bilderbuch, eine sogenannte «Traumkiste», die in letzter Sekunde den Sieg brachte. «Natürlich habe ich beim Weitschuss gegen Thun einen Moment an das 2:1 gegen den FCZ vor zwei Jahren gedacht. Offensichtlich ist dieses Tor bei den Fans und den Leuten im Verein extrem im Gedächtnis haften geblieben. Das macht diesen emotionalen Augenblick so speziell», erklärte der 1,78 Meter grosse Defensivspezialist. Der überwiegende Teil der 11 225 Zuschauer feierte damals mit Luzern. Zum Vergleich: Am Sonntag durften wegen der Coronaschutzmassnahmen bloss 800 Besucher ins Stadion.

Simon Grether spielte die erste Halbzeit gegen Thun rechts im Mittelfeld, die zweite Halbzeit neben Marvin Schulz im Zentrum. Der sonst auch als rechter und linker Verteidiger einsetzbare Profi weiss, warum er wieder zum Einsatz kommt – und sogar zentral: «Sieht man unser Kader mit den vielen Absenzen an, dann ist klar, dass jeder fitte Spieler gefragt ist.»

Auf den vielseitig einsetzbaren Akteur will auch Fabio Celestini nicht verzichten. So hat Grether unter dem erfolgreichen Trainer gegen Thun zum fünften Mal durchgespielt, total war es sein 15. Ligamatch von 28 dieser Saison. «Ich weiss inzwischen, dass ich geschätzt werde, wenn ich der Mannschaft auf verschiedenen Positionen helfen kann», sagte Simon Grether.

Simon Grether spielte gegen Thun auf zwei verschiedenen Positionen. Bild: Martin Meienberger

Mit Fabio Celestini an der Seitenlinie hat der FCL spielerisch deutliche Fortschritte gemacht – und bis jetzt tolle Ergebnisse geliefert: Zehn Spiele, sieben Siege, zwei Unentschieden und nur einmal (in Lugano) verloren. Das ergibt 23 Punkte. In den ersten 18 Partien unter Thomas Häberli waren es 18 Zähler. An was liegt es? «Anscheinend pusht es uns immer, wenn wir in der Winterpause einen neuen Trainer bekommen», meinte der in Meggen lebende Familienvater mit einem Augenzwinkern. Grether sprach auf Gerardo Seoane an, der vor zweieinhalb Jahren die Mannschaft in der Wintervorbereitung übernommen hatte und in der Rückrunde zum Erfolg trimmte. Unter dem aktuellen Meistertrainer von YB schaffte der FCL den Sprung vom neunten auf den dritten Platz. Grether sagte zu Recht: «Ziel müsste es sein, länger auf solchen Wellen zu reiten.» Zu Fabio Celestini sagte er:

«Man hat den perfekten Trainer gefunden, der vorlebt, was es zum Erfolg braucht. Als wichtigste Tugend, dass alle zusammen an einem Strang ziehen.»

Grether spielt und kämpft erneut um neuen Vertrag

Unter Gerardo Seoane reichte es zur Teilnahme in der Europa-League-Qualifikation. In dieser Saison würde der vierte Rang ebenfalls dazu berechtigen. Vor dem Spiel am Mittwoch (20.30 Uhr) in Genf gegen das punktgleiche Servette (4.) steht als Spieler wahrscheinlich das Direktduell um das Ticket für den Europacup im Zentrum. Simon Grether verneinte: «Wir schauen von Spiel zu Spiel, wollen das Maximum herausholen. In Genf sind drei Punkte zu gewinnen, wie in jedem anderen Meisterschaftsspiel.»

Der kürzlich angepasste Vertrag von Simon Grether läuft nur so lange, wie der FCL in dieser Saison spielt. Spätestens Mitte August ist (Cup-)Schluss. Weiss er, ob er wieder einen neuen Kontrakt bekommt? «Das müssen Sie den Club fragen. Ich weiss es nicht.»

Darum bleibt dem früheren FCB-Nachwuchsmann nur etwas übrig, um sich erneut aufzudrängen: «So oft wie möglich spielen» – und dazu Leistungen wie gegen Thun zeigen. «Dann schauen wir weiter.» Auf die Unterstützung seiner Teamkollegen kann Simon Grether zählen. Unter dem Instagram-Beitrag des FCL zu seinem Jubiläum kommentierten Pascal Schürpf und Marius Müller: «Simon Grether 2022».