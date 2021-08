Neben den Leichtathleten Karsten Warholm und Jakob Ingebrigtsen feierte Norwegen in Tokio zwei weitere Goldmedaillen durch Triathlet Kristian Blummenfelt und die Beachvolleyballer Anders Mol und Christian Sorum. Nie zuvor war Norwegen in einer dieser Sportarten Olympiasieger. Es gibt zwischen diesen Erfolgen erstaunliche Parallelen. Der Ursprung liegt in familiär gesteuerten Projekten, die vor rund zehn Jahren gestartet wurden und in kleinen Teams zum maximalen Erfolg vorangetrieben wurden. So schipperten die Eltern der Volleyballer eigenhändig Sand aus Dänemark per Schiff zur ersten Beachanlage ins heimatliche Strandvik. Auffallend auch die aussergewöhnlich hohen Trainingsumfänge aller Olympiasieger, verbunden jedoch mit ausserordentlich enger zwischenmenschlicher Begleitung. Eine Scharnierfunktion nimmt das norwegische Sportzentrum «Olympiatoppen» ein, das für einen unkomplizierten Wissenstransfer über Sportartengrenzen hinweg besorgt ist. Wissenschaftler der norwegischen Sportakademie erkennen einen weiteren Trumpf in der Kleinräumigkeit der Projekte. Man habe den maximalen Erfolg quasi auf der grünen Wiese geplant, Trainingsprinzipien auf das Individuum adaptiert und war damit nicht gefangen in vorgespurten Wegen wie etwa Athleten in grossen Leichtathletik-Nationen. Wunschlos glücklich sind aber auch die Norweger nicht. Seit 2008 wurden bei Sommerspielen die Medaillen in Individualsportarten ausschliesslich von Männern gewonnen. (rs)