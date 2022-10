Handball Der wilde Ritt von Kriens-Luzern zum nächsten Sieg 38:36 dank eines Kraftakts: Der HC Kriens-Luzern setzt sich in Bern gegen einen äusserst hartnäckigen BSV spät durch.

Noch einmal bäumen sich die Berner auf, noch einmal signalisieren sie dem Favoriten, wie gross ihre Lust ist, ihn zu ärgern. Kurz vor Schluss gelingt ihnen ein Doppelschlag, auf einmal steht es 35:36. Der Gastgeber macht sich Hoffnung – der Gast leidet.

HCKL-Trainer Peter Kukucka beim letzten Heimpsiel. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 01.10.2022)

Aber am Ende setzt sich der HC Kriens-Luzern doch durch, das 38:36 ist das Ergebnis eines Kraftaktes, den es an diesem Abend in Gümligen benötigt hat. Die Zentralschweizer bleiben ungeschlagen, ihre Bilanz ist die eines Spitzenteams: acht Spiele, sieben Siege, ein Remis. Und trotzdem ist nicht alles so, wie Trainer Peter Kukucka sich das vorstellt.

Vor einer Woche erzielen die Krienser gegen St.Otmar St.Gallen 37 Tore, das ist positiv. Aber sie lassen deren 34 zu, was Kukucka missfällt. Das mangelhafte Defensivverhalten ist unter der Woche das Hauptthema im Training. Der Trainer fordert unmissverständlich: «Wir müssen uns steigern.»

Die Gegner sind beim HCKL besonders motiviert

Grundsätzlich hat Kukucka nichts gegen Spektakel, er sagt: «Wir spielen auch für das Publikum.» Und: «Wenn wir Unterhaltung bieten, erhalten wir Applaus. Und das ist für jeden Spieler ein schöner Lohn.» Aber natürlich wünscht er sich, dass seine Krienser etwas sparsamer mit Geschenken für den Gegner umgehen.

Vor der Reise nach Bern warnte er:

«Jede Mannschaft ist gegen uns besonders motiviert, auch der BSV. Unsere Einstellung muss stimmen, wenn wir unserer Rolle gerecht werden wollen.»

Tatsächlich erweisen sich die Berner als zäher Widersacher. Bis zu diesem Samstag ist ihnen in bislang sieben Anläufen zwar erst ein Sieg geglückt, aber nun präsentieren sie sich als Einheit, die Kriens-Luzern in Schwierigkeiten bringt und eine Überraschung anstrebt. Die Equipe von Coach Martin Rubin startet energisch, in der 21. Minute führt sie 15:11 und lässt sich auch nicht aus dem Konzept bringen, als Kriens-Luzern wieder herankommt.

Die Wende in den letzten zehn Minuten

21:19 steht es zur Pause, und danach macht der BSV munter weiter, was wiederum seinen Anhang begeistert. Es entwickelt sich ein spektakulärer Schlagabtausch, in dem die Gäste nach 40 Minuten erstmals in Führung gehen. Aber auch eine Differenz von zwei Toren sorgt nicht für Entspannung. Die Einheimischen antworten erneut, vor Anbruch der letzten zehn Minuten liegen wieder sie vorne.

Zur Geschichte der Begegnung gehört aber die nächste Wende. Die Krienser reagieren, und 27 Sekunden vor Schluss entscheidet Topskorer Andy Schmid mit seinem achten Treffer die Partie. «Ich bin zufrieden, dass wir die zwei Punkte haben», sagt Trainer Kukucka, als er am Sonntagmorgen die Partie analysiert. Er gibt aber auch zu:

«Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir nicht über ein Unentschieden hinausgekommen wären. Bern hat eine sehr gute Leistung abgeliefert.»

Lobende Worte findet er zwar für die Offensive, kritische Töne schlägt er indes an, was die Defensive angeht. Zu oft hätten sich seine Spieler in den Zweikämpfen zu wenig energisch verhalten: «Wir müssen mehr investieren, um den Gegner am Abschluss zu hindern. Fakt ist, dass wir zu viele Treffer kassiert haben.»

Nächstes Heimspiel am 19. Oktober gegen Basel

Er wird diesen Punkt in den kommenden Tagen detailliert im Training anschauen. Allerdings wird ein Quartett fehlen, weil Länderspiele anstehen: Andy Schmid und Dimitrij Küttel sind mit der Schweiz in der EM-Qualifikation am Mittwoch gegen Georgien und am Sonntag in Litauen engagiert, Milos Orbovic ist mit dem serbischen Nationalteam unterwegs, Marin Sipic mit dem kroatischen.

In der heimischen Meisterschaft geht es in zehn Tagen weiter. Am 19. Oktober empfängt Kriens-Luzern in der Krauerhalle den Tabellenvorletzten RTV Basel. (peb.)