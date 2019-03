Kommentar Der Wille der Justiz fehlt Sie verbreiten Angst und Schrecken, sorgen dafür, dass Familien den Besuch meiden, sie zerstören Extrazüge, Stadioneinrichtungen – und den Fussball. Sie, das ist eine kleine Gruppe von kriminellen Personen, die mit Fussball nichts am Hut haben, dafür mit Randale und Vandalismus. Markus Brütsch

Die Geschehnisse im Tourbillon sind nicht nur ein schwarzer Abend für den Schweizer Fussball, sondern genauso für die Gesellschaft. Sie muss alle paar Jahre zur Kenntnis nehmen, dass es der Politik, den Behörden, dem Verband und den Clubs nicht gelingt, das Stadion zu einer konstant sicheren Zone zu machen.

Schon in Italiens Serie C bekommt nur Einlass, wer sich ein personifiziertes Eintrittsticket kauft. In Deutschland hat die Polizei die Kompetenz, im Stadion für Ordnung zu sorgen – in der Schweiz nur ausserhalb. In anderen Ländern werden Eingangskontrollen penibel durchgeführt und bilden sich lange Menschenschlangen. Wollen wir das? Nein, weil damit viel zu viele Fussballfans bestraft würden für Schandtaten, welche die Chaoten verursachen.

Das heisst nicht, dass es so weitergehen darf. Vor vier Jahren hat die Swiss Football League das Projekt «Focus One» vorgestellt. Mit Kameras, auch ausserhalb der Stadien, sollen die Täter ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden. Gefruchtet hat die Idee nicht, weil die Behörden den Steilpass nicht aufnahmen und sich oft hinter gesetzlichen Rahmenbedingungen – Stichwort Datenschutz – verstecken.

Und: Wenn Übeltäter trotzdem mal eruiert und gefasst werden, dann können sie sich sicher sein, glimpflich davonzukommen; dass die Justiz sie laufen lässt, statt hart zu bestrafen. Es fehlt der Wille, etwas zu verändern.