Der Zuger Verteidiger Raphael Diaz ist im Vaterglück EVZ-Captain Raphael Diaz (33) und seine Ehefrau Myriam sind Eltern geworden.

Der Zuger Verteidiger Raphael Diaz ist Vater eines Mädchens geworden. Corinne Glanzmann

(ars) Das Mädchen heisst Olivia und kam am Mittwochmorgen zur Welt. Der Verteidiger schaffte es rechtzeitig zurück aus Tschechien, wo der EV Zug am Dienstag das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Mountfield HK (1:1) bestritten hatte. «Ich habe die Geburt miterlebt und bin überglücklich», sagte Diaz.