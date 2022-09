DIAMOND-LEAGUE-FINAL «Man sieht, wie weit die Sprünge gehen könnten»: Simon Ehammer verpasst bei Weltklasse Zürich die Saisonkrönung Die Schweizer wachsen bei Weltklasse Zürich nicht über sich hinaus, holen sich beim Publikum dennoch verdienten Lohn für die Saison ab. Simon Ehammer und Mujinga Kambundji schaffen den erhofften Exploit nicht.

Simon Ehammer zeigt zwei starke Sprünge, die wohl über acht Meter gehen, aber beide ungültig sind. Bild: Jean-Christophe Bott / EPA

Wenn im Zürcher Letzigrund innerhalb von drei Stunden um gleich 26 Diamond-League-Diamanten gekämpft wird, scheint das Publikum in ständiger Wallung. Das Stadion wird zum akustischen Eintopf: Hier die «Ohs» bei Hochsprungversuchen, das Raunen, wenn die Latte doch noch fällt. Die Stille vor Sprintrennen und das Hurra, wenn die Sprinter aus ihren Blöcken preschen. Das Crescendo in Endphasen von längeren Läufen. Und das rhythmische Klatschen vor Weitsprungversuchen.

Den lautesten «Chlapf» aber tat es gestern, als Simon Ehammer im Stadion vorgestellt wurde. Er, der als potenzieller Diamond-League-Sieger in den Weitsprungbewerb ging, wurde mit grossem Jubel empfangen, logisch: als WM-Bronze- und EM-Silber-Gewinner. Die Show, die man von ihm erwartet hatte, wurde es dann aber doch nicht: Der mit Spannung erwartete Vergleich zwischen ihm und dem Griechen Miltiadis Tentoglou kam nie richtig in Gang.

Ehammers weite, aber ungültige Sprünge

Der Appenzeller setzte seinen ersten Versuch auf 7,93 m – und kam danach nicht mehr darüber hinaus. Einen weiten Satz schaffte er im vierten Versuch, als er die volle Aufmerksamkeit des Publikums hatte – doch fast schien es, als trieben ihn die 25000 zu sehr an. Er übertrat deutlich. Wie danach auch im letzten Versuch. Und so belegte er am Ende Platz fünf – Tentoglou gewann mit 8,42 Metern und zementierte seinen Ruf als regelmässigster Springer der Saison. Ehammer blieb der grosse Applaus – und damit die Würdigung eines grossen Jahrs, in dem er als Mehrkämpfer die Spezialisten immer wieder ärgern konnte, seine Bestweite von 8,45 Metern aufstellte, und sich erst richtig ins Bewusstsein der Leichtathletikwelt hievte. «Man hat gesehen, wie weit meine Sprünge gehen könnten. Leider waren sie nicht gültig», sagte Ehammer am Ende.

Wie ihm gelang auch der Bündnerin Annik Kälin im Weitsprung kein Exploit. Sie blieb 23 Zentimeter unter ihrer Bestweite und landete auf Platz fünf.

Kambundji kann Müdigkeit nicht kaschieren

Gewürdigt wurde danach auch Mujinga Kambundji für ihre grossen Leistungen in diesem Jahr – mit einem Grosserfolg konnte aber auch sie sich nicht vom Publikum verabschieden. Über 200 m lief sie 0,6 Sekunden über ihrer Saisonbestleistung und wurde beim Sieg der Jamaikanerin Shericka Jackson Fünfte. Schon am Tag vor dem Meeting hatte sie von Müdigkeit nach einer langen Saison gesprochen: «Nach diesen Grossanlässen zeigen sich immer mehr körperliche Beschwerden.»

Mujinga Kambundji nach ihrem 200-m-Lauf. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Den anderen Schweizerinnen und Schweizern, die an diesem Abend angetreten waren, war es nicht viel besser gegangen: Sie waren ohne Podesthoffnungen ins Rennen gegangen, waren in den Weltklassefeldern zum Teil dank Wild Cards dabei. Der erste Schweizer, der sich an diesem Abend zu einem Diamond-League-Final-Rennen aufmachte, war Ricky Petrucciani. Dem EM-Silbermedaillen-Gewinner, dem man bald einmal zutraut, den 26 Jahre alten Schweizer Rekord von Matthias Rusterholz von 44,99 Sekunden zu unterbieten. In Zürich wurde das aber nichts: über drei Zehntel fehlten, auf Sieger Kirani James sogar über eine Sekunde – Petrucciani wurde Fünfter.

Im Hürdensprint der Frauen mit Weltmeisterin und Siegerin Tobi Amusan schliesslich war Ditaji Kambundji am Start, blieb aber um eine halbe Sekunde unter ihrer EM-Bronze-Zeit . Auch Chiara Scherrer über 3000 Meter Steeple und Jason Joseph über 110 Meter Hürden kommen nicht an ihre absoluten Bestleistungen heran. Die Toggenburgerin lief mit der Ukrainerin Nataliya Strebkova weit hinter dem kenianisch-äthiopischen Spitzenfeld ein einsames Rennen und blieb 14 Sekunden hinter ihrem Bestwert. Julien Bonvin wurde über 400 m Hürden im Weltklassefeld Siebter. Zelebriert wurde die starke Schweizer Saison am Ende doch noch höchst offiziell: Die Schweizer Medaillengewinner des Jahres wurden auf einem Wagen durchs Stadion gerollt – neben all den Diamond-League-Finalsiegern. Es war der letzte Jubel des Abends.