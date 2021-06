Geister-Schwingfest Duell vor leeren Rängen: Am Stoos-Schwinget fordern die Berner die Innerschweizer Am Samstag wird in Ibach der Stoos-Schwinget ausgetragen. Im Zentrum steht das Duell Bern gegen Innerschweiz. Das hochkarätige Bergfest findet ohne Zuschauer statt. Die neusten Lockerungen des Bundes kamen zu kurzfristig.

Noch nie hat die Schwingsaison so spektakulär begonnen. 21 Eidgenossen stehen am Samstag (ab 8.30 Uhr) beim Stoos-Schwinget in Ibach im Einsatz. Im Zentrum steht das Duell Bern gegen Innerschweiz.

«Manne id Hose!»: In Ibach findet heute das erste Kranzfest der Saison statt – wenn auch ohne Publikum. Bild: Philipp Schmidli (Sörenberg, 4. August 2019)

Forfait geben musste Schwingerkönig Kilian Wenger. Der Berner Oberländer zog sich eine leichte Rippenverletzung im Training zu. Die Berner Equipe wird angeführt von den Eidgenossen Matthias Aeschbacher, Curdin Orlik, Fabian Staudenmann und Christian Gerber. Ebenfalls mit dabei sind die Südwestschweizer mit Lario Kramer, dem Stoos-Sieger von 2018. Die Innerschweizer treten mit 11 Eidgenossen an. Angeführt wird das Team von den Luzernern Joel Wicki und Sven Schurtenberger.

Stoos-Schwinget - Spitzenpaarungen 1. Gang

Joel Wicki *** – Matthias Aeschbacher ***

Sven Schurtenberger *** – Curdin Orlik ***

Mike Müllestein *** – Christian Gerber ***

Marcel Bieri *** – Lario Kramer ***

Christian Schuler *** – Benjamin Gapany ***

Reto Nötzli *** – Steve Duplan ***

Erich Fankhauser *** – Thomas Inniger ***

Benji von Ah *** – Kilian von Weissenfluh ***

Michael Gwerder *** – Fabian Staudenmann ***

Alex Schuler *** – Mickaël Matthey **

René Suppiger *** – Pascal Piemontesi **

Stefan Stöckli *** – Simon Mathys **

Joel Ambühl ** – Lukas Renfer **

Noe van Messel ** – Marc Gottofrey **

Marco Fankhauser ** – Patrick Gobeli** (*** Eidgenosse; ** Teilverbandskranzer)

Ibach wird in den nächsten Wochen zum Schauplatz von mehreren Schwingfesten. Bereits im Frühjahr fiel der Entscheid, dass die Bergfeste Stoos und Rigi sowie das Innerschweizer Schwingfest und das Schwyzer Kantonale auf der Sportanlage Wintersried in Ibach stattfinden werden. Dort haben die Veranstalter genug Platz für die Umsetzung von Schutzkonzepten und können die gleiche Infrastruktur nutzen.

Schwingen Saison 2021

26. Juni: Stoos-Schwinget (Ibach SZ)

4. Juli: Innerschweizer Schwingfest (Ibach SZ)

11. Juli: Rigi-Schwinget (Ibach SZ)

18. Juli: Schwyzer Kantonales (Ibach SZ)

25. Juli: Brünig-Schwinget

8. August: Urner Kantonales (Bürglen)

15. August: Zuger Kantonales (Baar)

22. August: Ob-/Nidwaldner Kantonales (Giswil)

12. September: Luzerner Kantonales (Schachen)

25. September: Kilchberger-Schwinget

Einnahmen wird es nämlich kaum geben. Nach heutigem Stand sollen alle vier Feste ohne Zuschauer stattfinden – trotz des Entscheids des Bundes von Mitte Woche, wonach Veranstaltungen mit mehr als 10'000 Personen ab Samstag möglich sind. Beim Stoos-Schwinget sind definitiv keine Zuschauer vor Ort. Normalerweise verfolgen 3000 Personen – alles Dauerkartenbesitzer – das Bergfest. OK-Präsident Roman Schibig sagt: «Der jüngste Entscheid des Bundes kam sehr kurzfristig für unser Fest. Wir hätten vielleicht noch eine Tribüne für 300 Personen aufstellen können. Aus Solidarität für die anderen 2700 Zuschauer haben wir darauf verzichtet.»

SRF zwei überträgt den ersten Gang live. Den Schlussgang zeigt SRFinfo in einer Aufzeichnung. In der SRF Sport-App kann das ganze Fest mitverfolgt werden.