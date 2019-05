Gelson Fernandes: «Die Eintracht passt perfekt zu mir» Gelson Fernandes spielt heute (21.00, SRF 2) mit Eintracht Frankfurt im Europa-League-Halbfinal gegen Chelsea. Der ehemalige Nati-Spieler geniesst die grossen internationalen Spiele im Herbst seiner Karriere. Markus Brütsch

Gelson Fernandes (links) zeigt vollen Einsatz im Europa-League-Viertelfinal gegen Benficas Rafa. (Bild: Alex Grimm/Getty (Frankfurt, 18. April 2019))

Gut Ding will eben Weile haben. Schon während der Hälfte seines Lebens ist Gelson Fernandes (32) als Profi unterwegs, doch ein Titelhamsterer ist er nicht. Ja, mit dem FC Sion wurde er zwar als 19-Jähriger Cupsieger und mit Eintracht Frankfurt zwölf Jahre später ebenfalls, darüber hinaus sind aber auf Vereinsebene die Ausreisser nach oben ausgeblieben. Als er 2007 für 5,5 Millionen Euro zu Manchester City wechselte, war der Klub noch nicht die Erfolgsmaschine von heute, und die vielen anderen Arbeitgeber des Wandervogels spielten in ihren Ligen meist mittelmässige Rollen.

Nun aber, im Herbst seiner Karriere, steht Fernandes plötzlich doch noch vor grossen internationalen Spielen. Mit der Eintracht kämpft er gegen den FC Chelsea um den Einzug in den Europa-League-Final vom 29. Mai in Baku. «Baku ist in unseren Köpfen drin», sagt der Mittelfeldspieler. «Chelsea ist zwar europäisch ein grosser Name, aber ich glaube an unsere Chance», sagt Fernandes. «Ich will als erster Walliser einen Europacupfinal bestreiten.»

Aufschwung unter Trainer Adi Hütter

Nach einer makellosen Gruppenphase mit sechs Siegen schaltete die Eintracht in der K.-o.-Phase mit Donezk, Inter und Benfica drei Gegner aus, die im Herbst noch in der Champions League engagiert waren. «Im Halbfinal liegt der Druck bei Chelsea», sagt Fernandes vor dem 13. Europa-League-Spiel dieser Saison.

Fernandes wechselte im Sommer 2017 von Rennes nach Frankfurt. «Er wird unserem Spiel mehr Stabilität verleihen», sagte Fredi Bobic damals. Der Manager hat längst recht bekommen. Nach einer durchzogenen ersten Spielzeit unter Niko Kovac hat sich Fernandes nach der Ankunft von Adi Hütter zum verlängerten Arm des Trainers hochgearbeitet. «Gelsons Erfolgshunger ist vorbildlich», sagt der Österreicher. Der Spieler selber skizziert seine Aufgabe so: «Ich muss den Jungen helfen und dafür sorgen, dass im Training die Intensität immer hoch ist.»

Fernandes erledigt seinen Job mit Bravour. Er läuft noch immer viel, dank seiner Erfahrung aber immer effizienter. «Mir kommt zugute, dass nach dem Rücktritt aus der Nati einige Reisen und sonstige Strapazen wegfallen», sagt der 67-fache Nationalspieler. «Vor allem habe ich aber viel Spass auf dem Platz und verspüre nicht mehr diesen Druck wie in jüngeren Jahren.» Gegenwärtig ist er in einem Fernstudium dabei, den Master in Sportmanagement zu machen. «Ich will nach meiner Karriere im Fussball bleiben und einmal als CEO einen Verein oder Verband führen», sagt Fernandes. Trainer werde er aber nicht. Seine Familie sei angesichts der zahlreichen Transfers schon viel zu oft umgezogen.

Vertrag vorzeitig verlängert

Wie zufrieden die Hessen mit den Leistungen des auf den Kapverden geborenen Fernandes sind, beweist die vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2020. «Gelson ist ein Mensch, dessen Charaktereigenschaften wir sehr schätzen. Seine fröhliche und hochprofessionelle Art ist für das Binnenklima wichtig», sagte Bobic dazu. Fernandes sagt: «Die Eintracht passt perfekt zu mir.»

Die Eintracht belegt in der Bundesliga drei Runden vor Schluss Rang vier. Kann sie ihn halten oder gewinnen die Frankfurter die Europa League, spielen sie nächste Saison in der Königsklasse. «Da habe ich noch nie gespielt. Das wäre ein Traum», sagt Fernandes. Jetzt geht es aber zuerst einmal zu Hause gegen Chelsea. «Der Baum wird brennen. In diesem Stadion und vor diesem Publikum zu spielen ist pures Glück», sagt Fernandes.