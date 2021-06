Fussball Die Hoffnung der Hoffenden verfliegt schnell: Der FC Willisau bleibt in der 2. Liga inter chancenlos Der FC Willisau muss nach der 0:4-Niederlage gegen Kickers Luzern in die 2. Liga regional absteigen.

Auf dem Willisauer Schlossfeld wird künftig wieder regionaler 2.-Liga-Fussball gespielt. Archivbild Philipp Schmidli

«Die Hoffnung stirbt zuletzt» ist ein öfter angewandtes Sprichwort. Egal, wie schlecht die Ausgangslage ist. Man hofft, dass das Momentum auf die glückliche Seite schwappt. Auch beim FC Willisau war dies der Fall, der mit einem Sieg gegen Kickers Luzern das Primäre zum Ligaerhalt hätte schaffen können. Das Team um Trainer Mirco Pavlicevic musste aber auch noch hoffen, dass der schon abgestiegene FC Sarnen gegen den FC Gambarogno-Contone noch einmal über sich herauswachsen würde und im Tessin punktet. Und die AS Novazzano in Brunnen als Verlierer vom Feld gehen müsste. Das würde auch den FC Ruswil freuen, der auch noch in die 2. Liga aufsteigen könnte. Oder den FC Dietwil, welcher sich auch in der nächsten Saison Drittligist nennen dürfte. Diese Spekulationen waren vor dem Spiel.

Doch all diese Hoffnungen platzten wie eine Seifenblase. Der FC Willisau selber patzte und spätestens nach mit dem frühen ersten Kickers-Tor von Till Fischer (8. Minute) stand der Abstieg fest. Das befreit und lustvoll aufspielende Kickers Luzern schickte die angeschlagenen Willisauer nach weiteren Toren von Munduki, Kidane und Sandro Villiger als 0:4-Verlierer vom Tribschen-Feld.

Mit Kaderbereinigung den Abstieg in Kauf genommen

Nach dem 2.-Liga-inter-Aufstieg unter dem Trainerduo Roger Felber/Gody Bühler in der Saison 2017/18, dem 6. Rang danach und dem 1. Rang zum Zeitpunkt des Abbruchs der Saison 2019/20 haftet diesem Abstieg ein bitterer, hausgemachter Nachgeschmack an. Sportkoordinator Patrick Bussmann, der neben Trainer Mirko Pavlicevic sein Team coachte:

«Nach dem überraschenden Abgang des Trainerduos Roger Felber/Reto Purtschert zum FC Schötz und dem frühen Handtuchwurf von Nachfolger Hasan Özoglu mussten wir uns hinterfragen, weshalb er so reagierte.»

Bussmann selber übernahm kurzfristig die Trainingsleitung und musste feststellen: «So geht es nicht weiter, die Grüppchenbildung brachte nur Ärger ins Team.» Zusammen mit Sportchef René Keller wurde beim FC Willisau in der Winterpause «ausgemistet» (Bussmann). Zehn zum Teil bestandene Spieler mussten gehen. Ersetzt wurden diese durch vier Akteure aus der zweiten Mannschaft und durch vier A-Junioren. So gesehen nahm man beim FC Willisau einen Abstieg, verbunden mit einem sauberen Neuanfang, in Kauf. Für die Zukunft in der anstehenden 2.-Liga-Umgebung ist für Bussmann wichtig: «Harmonie bringt zwar nicht zwingend Punkte ein, aber was zählt, das ist die Kameradschaft innerhalb des Teams.»

Eine gute halbe Saison für Kickers Luzern

Mit dem 8. Rang und den eingespielten 18 Punkten hat man beim FC Kickers Luzern das Saisonziel Ligaerhalt sicher erreicht. «Es war auch für mich eine schwierige Zeit», blickt Trainer Faras Pour Hayavi auf die halbe Saison zurück.

«Wir wussten nie was kommt und mussten dennoch immer parat sein. Doch ich meine, wir haben diese Situation zusammen gut gemeistert.»

Für sein Team ist die Saison allerdings noch nicht abgeschlossen. Denn Kickers Luzern hat dank Auslosungsglück noch eine Cup-Runde 2021/22 vor sich. Der Gegner steht allerdings noch nicht fest. Am 7. Juli wird dieser bekannt sein. «Die Vorfreude auf die neue Saison ist gewaltig», meinte Faras Pour Hayavi mit einem Lächeln im Gesicht. Mit dem Grossteil seiner jetzigen Truppe nimmt er nun seine bereits sechste Saison als Kickers-Trainer in Angriff.