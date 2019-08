Die hohen Ambitionen der Luzerner Schwinger am Eidgenössischen 85 Innerschweizer stehen am «Eidgenössischen» am Start. Die fünf Kantonalverbände im Formcheck. Simon Gerber Zwei «böse» Luzerner im Kampf um den Königstitel: Joel Wicki (oben) und Sven Schurtenberger (unten). (Bild: Sven Thomann/Freshfocus (Morschach, 10. Juni 2019)) Luzern

Harry Knüsel: Der bisher einzige Innerschweizer Schwingerkönig Luzern Prognose: 7 Kränze Vor drei Jahren in Estavayer holten die Luzerner fünf Kränze. Es würde keineswegs überraschen, wenn diese Bilanz durch den grössten Kantonalverband mit dreissig Teilnehmern diesmal noch übertroffen wird. Erstmals seit Jahrzehnten steht mit Joel Wicki ein heisser Anwärter auf den Königsthron in ihren Reihen. Der Sörenberger strotzt vor Selbstvertrauen. Wenn der 22-jährige Stimmungsschwinger mit seinem offensiven Schwingstil, wie bei seinem überlegenen Triumph auf dem Stoos, so richtig in Fahrt kommt, ist der Titelgewinn als Nichteidgenosse durchaus möglich. Hinter dem Entlebucher hat es eine ganze Reihe von weiteren Kranzkandidaten. Eine wichtige Rolle im Kampf um die Krone dürfte im Innerschweizer Team Sven Schurtenberger spielen. Der Kraftathlet aus Buttisholz ist für jeden Gegner schwer zu bezwingen. Dies haben schon einige hochkarätige Namen erfahren. Der Körperbau (1,90 m, 130 kg) und der unerhört starke Kreuzgriff sind sein Kapital im Sägemehl. Die drei Routiniers René Suppiger, Philipp Gloggner und Erich Fankhauser haben immer noch die Qualitäten, einen weiteren Kranz zu realisieren. Gute Chancen haben auch zwei Zukunftshoffnungen. Der 21-jährige Joel Ambühl profilierte sich mit dem Gewinn von sieben Kränzen, unter anderem Rigi und Brünig, als Aufsteiger der Saison. Der gross gewachsene Hergiswiler ist eine Kämpfernatur. Nach einer Knieverletzung im Früh-jahr kam Marco Fankhauser mit dem zweiten Rang auf der Rigi noch rechtzeitig in Fahrt. Der 23-jährige Entlebucher gilt auch gegen Spitzenschwinger als unberechenbar. Bis zum Innerschweizer Schwingfest überzeugte der verteidigungsstarke Werner Suppiger mit fünf Kränzen. In Flüelen erlitt er einen Bandscheibenvorfall im Nackenbereich. Nach den letzten Tests sollte sein Start jedoch nicht gefährdet sein. -->

Prognose: 5 Kränze

An den fünf letzten Eidgenössischen Schwingfesten hamsterte die starke Schwyzer Streitmacht von den fünf Kantonalverbänden immer am meisten Auszeichnungen. 2004, 2007 und 2013 waren es je acht Kränze, 2010 und 2016 deren sechs. Diese goldene Ära ist nun definitiv zu Ende. Nach den Rücktritten der Aushängeschilder Martin Grab, Philipp und Adi Laimbacher stehen die Schwyzer vor einer längeren Durst- strecke. Die grössten Hoffnungen in Zug bis am Schluss an der Spitze zu bleiben, ruhen wie schon vor drei Jahren (4. Platz) auf Christian Schuler. Die Erfahrung und das Können dazu hat er. Nach einem eher harzigen Saisonbeginn legte der Rothenthurmer einen Steigerungslauf hin, der ihn am Innerschweizer und auf der Rigi bis in den Schlussgang brachte. Allerdings konnte der Marketingfachmann daraus kein Kapital schlagen.

Nach einer durchzogenen ersten Saisonhälfte gelang Mike Müllestein mit dem Sieg am Basellandschaftlichen der erwartete Befreiungsschlag. Seine anhaltend gute Form untermauerte der Zügelfachmann zuletzt mit dem Gewinn der beiden hochkarätigen Bergkränze auf dem Brünig und auf der Schwägalp. Bei seiner letzten Hauptprobe duellierte er sich mit den beiden Königskandidaten Armon Orlik und Samuel Giger unerschrocken. Mit diesem Leistungsausweis ist Müllestein zusammen mit den beiden Routiniers Andreas Ulrich und Reto Nötzli ein weiteres Mal ein solider Anwärter auf die höchste Auszeichnung.

Zu diesem Kreis zählt auch das grösste Schwyzer Talent Michael Gwerder. Der Stern des 18-Jährigen ist in dieser Saison mit einer konstanten Leistung und mit dem Gewinn von sechs Kränzen so richtig aufgegangen. Wer in diesem Alter gleich drei Bergkränze (Rigi, Brünig, Schwägalp) erobert, der ist reif für den höchsten Weihegrad in Zug.

Prognose: 4 Kränze

Nach dem Hoch in Aarau 2007 mit dem Gewinn von sieben Kränzen haben die Ob- und Nidwaldner an den letzten drei Eidgenössischen wieder kleinere Brötchen gebacken. 2010 in Frauenfeld gab es durch Benji von Ah eine Auszeichnung, drei Jahre später holten von Ah und Marcel Mathis die Kastanien aus dem Feuer. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Benji von Ah krönte sich Marcel Mathis 2016 zum zweiten Mal. Der Nidwaldner ist erneut einer der Hoffnungsträger. Je näher der Saisonhöhepunkt rückt, desto besser wird der Formstand des Landwirts aus Büren. An seinem Heimfest auf dem Brünig klassierte sich der Konterschwinger im 5. Rang. Noch besser lief es ihm auf der Schwäg-alp. Wie schon 2016 erreichte Mathis den Schlussgang, stellte in diesem gegen den Königskandidaten Samuel Giger und wurde Zweiter.

Nach Kniebeschwerden und einer Wettkampfpause gab Benji von Ah am Innerschweizer Schwingfest ein erfolgreiches Comeback. Eine Woche später erbte der Publikumsliebling nach dem gestellten Schlussgang zwischen Christian Schuler und Domenic Schneider auf der Rigi den Sieg. Am Heimfest auf dem Brünig ist der Giswiler wieder etwas aus dem Tritt geraten und verpasste den Kranz.

Gleich zweimal, 2013 und 2016, fehlte Lutz Scheuber ein Viertelpunkt für die höchste Auszeichnung im Schwingsport. Jetzt erhält der Nidwaldner wohl die letzte Chance, diese Scharte auszuwetzen. Das innere Feuer brennt beim 30-Jährigen immer noch.

In einer ähnlichen Ausgangslage ist Martin Zimmermann. Der Routinier verpasste das Eichenlaub 2016 nach der Niederlage gegen den Schwingerkönig Kilian Wenger lediglich um 0,25 Punkte. Der nächsten Generation um Lukas Bernhard (23), Stefan Ettlin (22), Ueli Rohrer (19) oder Jonas Burch (19) ist durchaus ein Exploit zuzutrauen.

Prognose: 3 Kränze

Einst war der kleine Zuger Verband mit Harry Knüsel, dem Schwingerkönig von 1986 und Leo Betschart, dem Unspunnensieger von 1981 eine Macht. Nach einer längeren Durststrecke holte Pirmin Reichmuth 2016 in Estavayer den Kranz. Nur drei Jahre später zählt die Ausnahmeerscheinung im Sägemehl nun schon zu den Königskandidaten. Nach drei Kreuzbandoperationen und langen Pausen in den letzten fünf Jahren war sein Aufstieg in dieser Saison phänomenal. Nach drei Kantonalfestsiegen am Zuger, Urner und Luzerner triumphierte der angehende Physiotherapeut auch beim Bergklassiker auf dem Brünig. Wiederholt der technisch vielseitige Modellathlet die wunderbare Schwingergeschichte von 1986? Damals wurde Harry Knüsel vier Wochen nach seinem Brünig-Sieg im Wallis als erster Innerschweizer zum Schwingerkönig gekrönt.

Hinter dem 23-jährigen Reichmuth liebäugeln nach den bisher konstanten Leistungen zwei weitere Athleten mit dem heiss begehrten Eichenlaub. Marcel Bieri glänzte an allen sieben Starts mit dem Kranzgewinn, unter anderen auf Stoos und Brünig. Das beste Resultat erzielte der Primarlehrer bei seiner Hauptprobe mit dem zweiten Platz am Nordwestschweizer Schwingfest. Der flinke Turnerschwinger gilt als unberechenbar, riskiert mit seiner Kurz-Hüfter-Kombination viel und kann für die etablierten «Bösen» zum Stolperstein werden.

Marco Reichmuth, der zwei Jahre jüngere Bruder von Pirmin, rückte heuer mit fünf Kranzgewinnen, unter anderem auf der Rigi und auf der Schwägalp, ins Rampenlicht. Der talentierte Jungspund ist auf jeden Fall ein Kranzkandidat. Gespannt darf man auf den Auftritt des Benjamins im Zuger Team, Noe van Messel, sein. Der 17-Jährige sorgte mit drei Kantonalkränzen und dem überraschenden dritten Platz auf dem Stoos für die ersten Schlagzeilen.

Prognose: 2 Kränze

Mit neun Teilnehmern stellen die Urner die kleinste Delegation. Mehr als zu einem Kranzgewinn reichte es ihnen an den letzten sechs Eidgenössischen Schwingfesten nicht. Die herausragenden Athleten waren 2001 Ambros Arnold, 2004 Stefan Bissig, 2007 Richard Imholz sowie 2010, 2013 und 2016 Andi Imhof.

Wohl zum letzten Mal steht Andi Imhof im Scheinwerferlicht. Der Altmeister hat schon mehrmals bewiesen, dass er ein Mann für Grossanlässe ist. Mitte Juni holte der inzwischen 34-Jährige in Aarau zum dritten Mal die Siegeskrone im Nationalturnen am Eidgenössischen Turnfest. In dieser Saison fehlt ihm zwar ein Kranzfestsieg, doch eroberte er an fünf von sieben Wettkämpfen das Eichenlaub. Die beiden Durchhänger auf dem Stoos und auf der Rigi dürfte der Routinier längst verdaut haben. Der Gammenspezialist gilt als Mann der zweiten Saisonhälfte und hat den Zweitagesrhythmus in diesem Jahr gleich zweimal simuliert.

Hinter der langjährigen Nummer 1 ist Matthias Herger heuer der konstanteste Athlet. Mit der Schlussgangteilnahme am Ob- und Nidwaldner und dem Gewinn von sechs Kränzen hat der wendige Hüfterspezialist seine bisher ertragreichste Saison bestritten.

Nach Problemen an den Adduktoren im Frühjahr kämpfte sich Stefan Arnold wieder zurück und feierte auf dem Stoos den 30. Kranzgewinn. Nach dem geplatzten Traum im letzten Duell 2013 in Burgdorf soll sich dies in Zug nun ändern.

Mit Andy Murer, Raphael Arnold und Marco Wyrsch hat der kleinste Kantonalverband der Innerschweiz drei weitere hoffnungsvolle Athleten in seinen Reihen.