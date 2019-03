Die imposante Antwort des EV Zug Der EVZ zeigt eine starke Reaktion auf die Niederlage in der Westschweiz. Er besiegt Lausanne mit 5:0 und legt in der Halbfinalserie wieder vor. Lino Martschini sticht aus dem überzeugenden Kollektiv heraus. Sven Aregger

Lino Marschini bejubelt das Zuger 1:0. (Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus (Zug, 30. März 2019))

Es gab Leute, die nach der makellosen Viertelfinalserie gegen den HC Lugano auch einen Zuger Durchmarsch in den Halbfinals prognostizierten. Doch die Niederlage am Donnerstag in Lausanne lieferte die Erkenntnis, dass auch der EVZ verwundbar ist. Und es stellte sich die Frage, inwieweit sich die Zuger von diesem Rückschlag beeindrucken lassen. Die Spieler jedenfalls versicherten, dass sie nie mit einer kurzen Halbfinalserie gerechnet hätten.

Aber nach der gestrigen Partie deutet nicht viel darauf hin, dass die Zentralschweizer von den biederen Romands gestoppt werden könnten. Der EVZ erweckte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dieses Spiel verlieren zu können, so dominant war sein Auftritt. Die Mannschaft von Trainer Dan Tangnes fertigte Lausanne mit 5:0 ab und legt in der Serie wieder vor. Vor eigenem Anhang bleibt sie in den Playoffs nach wie vor unbesiegt.

Ein Spiel ohne Nebengeräusche

Nach der Aufregung um den vorzeitigen Lausanner Abgang bei der Ehrung des besten Zuger Spielers zum Auftakt der Serie und dem nicht weitergezogenen Spielfeldprotest in der zweiten Partie verlief das dritte Duell ohne Nebengeräusche. Das heisst aber nicht, dass es an Unterhaltung fehlte. Die meisten Fans in der Bossard-Arena hatten jedenfalls ihren Spass. Mitten im zweiten Drittel standen sie auf und applaudierten ihrer Mannschaft. Einige Minuten später lag der EVZ bereits mit 4:0 in Führung, er drückte aufs Tempo und kontrollierte das Geschehen nach Belieben. Und er konnte auf einen magistralen Lino Martschini zählen, der neben dem Treffer zum 1:0 auch dreimal als Vorbereiter in Erscheinung trat. Martschini steht für das neue Selbstbewusstsein im EV Zug. Der Flügel, dem die Kompetenz für die entscheidende Saisonphase lange abgesprochen worden war, traf in diesen Playoffs bereits zum vierten Mal. «Wir haben ein sehr gutes Forechecking gezeigt und viele Chancen generieren können», bilanzierte Martschini. Dass sich auch Johann Morant unter die Torschützen reihte, war ein Indiz dafür, dass beim EVZ an diesem Abend vieles zusammenpasste. Der robuste Verteidiger ist nicht bekannt dafür, die gegnerischen Goalies in Angst und Schrecken zu versetzen. Bisher reüssierte er in dieser Saison genau: nie.

Drei Tore im Powerplay

Die Zuger profitierten davon, dass sie die ersten beiden Überzahlgelegenheiten gleich in Tore ummünzen konnten. Insgesamt realisierten sie drei Tore im Powerplay. Und sie waren darauf bedacht, sich selber nicht mit Disziplinlosigkeiten in Bedrängnis zu bringen. In Lausanne waren die vielen Strafen ein Hauptgrund für die Niederlage. Als die Zuger zum Schluss der Partie doch noch in doppelter Unterzahl antreten mussten, liessen sie fast nichts zu. Und wenn es doch mal brenzlig wurde, war Tobias Stephan zur Stelle. Der Torhüter parierte 20 Schüsse und feierte seinen ersten Shutout in diesen Playoffs.