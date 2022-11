Handball Team-Küken Nuria Bucher ist EM-Penaltyschützin: «Das hätte ich nicht erwartet» Die Spono Eagles verlieren einen Test gegen Bundesligist Metzingen klar. Gleich vier Schweizer EM-Fahrerinnen stehen im Einsatz.

Nuria Bucher verwertete sechs Penaltys an der Europameisterschaft. Bild: Urs Lindt/ Freshfocus (Ljubljana, 6. November 2022)

Am Sonntag ist die Handball-Europameisterschaft der Frauen zu Ende gegangen, Norwegen gewann den Final gegen Dänemark mit 27:25. Die Schweizerinnen, die erstmals an einer Endrunde teilnehmen durften, waren zu diesem Zeitpunkt längst abgereist, in der Vorrunde schieden sie als Gruppenletzte aus. «Wir haben einen guten Eindruck hinterlassen, trotzdem wäre mehr drin gelegen», sagt Goalie Lea Schüpbach. «Wir hätten sogar Spiele gewinnen können, es war eine mega Erfahrung», berichtet Rückraumspielerin Nuria Bucher.

Am letzten Freitag standen sie wieder im Einsatz, diesmal mit ihren Klubs. In der SPZ-Halle kam es zum Test zwischen den Spono Eagles und TuS Metzingen. Schüpbach, die seit dieser Saison das Tor des Bundesligisten hütet, traf auf ihre Nationalteamkolleginnen Xenia Hodel, Mia Emmenegger und Nuria Bucher. In Halbzeit eins war die Partie ausgeglichen, nach dem Seitenwechsel unterliefen den Nottwilerinnen aber zu viele Fehler, am Ende resultierte eine 34:44-Niederlage. «Es war ein Torfestival», resümiert Schüpbach. «Wir sind fast nur hin- und hergerannt», erzählt Bucher.

Schweiz mit Platz 14 an EM-Premiere

Die Nationalspielerinnen sind also wieder in ihren Kluballtag eingetaucht, und doch wirkt die EM-Premiere in Slowenien natürlich nach. Die Schweizerinnen, die in der Qualifikation vom Ausschluss Russlands profitierten, beendeten das 16-Nationen-Turnier zwar nur auf dem 14. Platz, doch sie waren konkurrenzfähig. Gegen den späteren Europameister Norwegen (21:38) waren sie chancenlos, in den Partien gegen Ungarn (28:33) und Kroatien (26:26) wäre allerdings das Erreichen der Hauptrunde möglich gewesen. «In wichtigen Momenten dürfen wir nicht den Kopf verlieren. Unser Team ist sehr jung, wir haben viel lernen können», bemerkt Schüpbach.

Während die 25-jährige Schüpbach, die mit Spono Meister (2018) und Cupsieger (2018, 19) war, im Nationalteam mittlerweile Stammspielerin und Leistungsträgerin ist, stand die 17-jährige Nuria Bucher als Küken im Aufgebot der SHV-Auswahl. Im letzten März debütierte sie sowohl in der SPL 1 als auch für die Schweiz, nur schon an der EM dabei zu sein, war für die 1,79 Meter grosse Aargauerin aus Buchs ein Highlight. Dass sie dann auch noch als Penaltyschützin Nummer eins auftrat, hat sie selbst überrascht: «Das hätte ich nicht erwartet.»

Kaum Einsatzzeit, aber sechs Tore

So kam es zur speziellen Situation, dass Bucher als Backup von Spielmacherin Kerstin Kündig sehr wenig Spielzeit hatte, jedoch für sieben Penaltys auf den Platz kam, sechs davon verwertete und als fünftbeste Schweizer Torschützin in die Statistik einging. «Beim Penalty konzentriere ich mich weniger darauf, wo ich hinwerfe, sondern mehr auf eine saubere Technik», verrät sie ihr Vorgehen am Siebenmeterpunkt.

«Auf diese Weise mache ich mir weniger Gedanken darüber, was der Goalie denkt.»

Nuria Bucher wird nicht nur ihre EM-Einsätze, sondern auch das eine oder andere Erlebnis neben dem Platz in guter Erinnerung behalten. In ihrem Hotel in Ljubljana waren auch andere Teams untergebracht, so etwa die Norwegerinnen. «Einmal trafen wir im Lift auf Nora Mørk und Stine Oftedal. Ich habe schon etwas gestaunt, als plötzlich Spielerinnen, die ich aus dem TV kannte, neben mir standen», erzählt Bucher und lacht. Nun liegt der Fokus aber wieder auf den Spono Eagles, die am Samstag mit dem Cup-Achtelfinal bei Arbon (SPL 2) in den Spielbetrieb zurückkehren.