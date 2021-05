Handball Kadetten-Trainer hat Respekt vor dem Cupfinal gegen die Zentralschweizer: «Die Krienser dürften sehr zuversichtlich sein» Kriens-Luzern greift heute im Schweizer Cupfinal gegen die Kadetten Schaffhausen nach dem ersten Titel der Vereinsgeschichte.

Adalsteinn Eyjolfsson, der Trainer der Kadetten Schaffhausen. Ennio Leanza/Keystone

Am Samstag ist es soweit, der HC Kriens-Luzern kann Geschichte schreiben. Erstmals überhaupt steht im Männer-Handball eine Zentralschweizer Equipe im Cupfinal. Für die Krienser bietet sich die Möglichkeit, den ersten Titel der eigenen Vereinshistorie zu holen. «Nur wenige Sportler erhalten diese Chance, für uns ist sie nun da. Ich freue mich enorm, für solche Situationen arbeiten wird», sagt HCKL-Trainer Goran Perkovac und Captain Filip Gavranovic merkt an: «Wir sind heiss und hoffen auf einen Sieg. Wir werden mit sehr viel Willen und Emotionen nach Bern reisen.»

Gegner in der Mobiliar-Arena in Gümligen sind ab 18 Uhr (live SRF 2) die Kadetten Schaffhausen, mit acht Trophäen Schweizer Rekord-Cupsieger. Liegen die Vorteile also klar auf der Seite der Nordostschweizer? Keineswegs. «Kriens-Luzern ist zweifelsohne das heisseste Team der Liga», heisst es fast ehrfürchtig auf der Kadetten-Website. Und Trainer Adalsteinn Eyjolfsson hält fest: «Die Krienser dürften sehr zuversichtlich sein und sehen sich wohl als Favoriten. Das schmerzt etwas, müssen wir aber hinnehmen.»

Schaffhauser machen einen fahrigen Eindruck

Wenn sich der Ligakrösus und langjährige Dominator der Schweizer Handballszene vor einem Endspiel derart kleinlaut gibt, muss das gute Gründe haben. Und tatsächlich: Die Kadetten Schaffhausen machen einen angeschlagenen Eindruck. Während Kriens-Luzern am letzten Mittwoch beim diskussionslosen 29:23-Heimsieg im ersten Playoff-Viertelfinal gegen Wacker Thun sogar Kräfte schonen konnte, mussten die Kadetten gegen Bern 60 Minuten lang an die Grenzen gehen, um einen knappen 30:29-Erfolg über die Ziellinie zu retten. «Zwischen Februar und April absolvierten wir in ein paar Wochen 18 Partien, wir haben nur gespielt, regeneriert und Videos geschaut, aber nicht trainiert. Irgendwann kommt die Rechnung», berichtet Eyjolfsson.

Aufgrund von positiven Coronatests Ende 2020 mussten einige Spiele ins Frühjahr verschoben werden. Hinzu kam die internationale Herausforderung, in der European League stiessen die Schaffhauser bis in den Achtelfinal vor. «Danach war das Team körperlich und mental leer, wir fielen in ein Loch», sagt Eyjolfsson und bezieht sich vor allem auf den desolaten Auftritt in Kriens, als man mit 26:37 aus der Halle geschossen wurde.

Auch am Mittwoch gegen Bern machte Schaffhausen zuweilen einen fahrigen, unkonzentrierten Eindruck. «Wir gewannen mit Kampf und Leidenschaft, weniger mit Qualität», stellte der isländische Headcoach der Kadetten fest. Mit Zarko Sesum und Luka Maros fehlten beide linken Aufbauer verletzungsbedingt, auch Abwehrspezialist und Kreisläufer Lukas Herburger ist nun fraglich. Zudem verunmöglichte die Abwesenheit von diversen Nationalspielern zuletzt einen geregelten Trainingsbetrieb. «Ich hoffe, dass wir uns da nun rausgraben und unsere Energie wiederfinden», sagt Eyjolfsson und fügt an: «Wenn ein Team schnell den Schalter umlegen kann, dann ist es Schaffhausen. Ein Final ist etwas anderes als normaler Ligabetrieb.» Und mit Finals kennen sich die Kadetten, die in den letzten sechs Jahren fünf Mal Meister wurden, definitiv besser aus als Neuling Kriens-Luzern.

Sind die Krienser im Kopf für die erste Trophäe bereit?

Der Luzerner Trainer Goran Perkovac nimmt die aktuelle Verfassung Schaffhausens denn auch mit Vorsicht zur Kenntnis: «In einem Final fragt sich niemand, ob er müde ist, dann kommt die Energie von alleine. Nach dem Spiel brauchst du halt ein Sauerstoffzelt.» Trotz aller Missstände verfügen die Kadetten weiterhin über sehr viel individuelle Qualität, die Rückraumspieler Gabor Csaszar, Donat Bartok und Jonas Schelker können eine Partie im Alleingang entscheiden. «Wir waren nicht gut, es kann nur besser werden», meinte Csaszar nach dem Sieg gegen Bern.

Die Möglichkeit, den ersten Titel einzuheimsen, ist für die formstarken Krienser dennoch sehr verlockend. Dreimal trafen die beiden Teams bisher in der Meisterschaft aufeinander, zweimal siegte der HCKL, einmal gab es ein Remis. Favorit also? «Nein, das sind wir nicht», entgegnet Perkovac. «Vieles wird im Kopf entschieden, die Frage ist, wie weit wir psychisch schon sind. Wenn wir spielen, was wir können, dann haben wir aber eine reelle Chance.»

Handball, Cupfinals

Mobiliar-Arena in Gümligen. Samstag. U18-Juniorinnen: LK Zug - LC Brühl (10 Uhr, live auf handballtv.ch). – U19-Junioren: BSV Future Bern - HSG Nordwest (12.30 Uhr, live auf handballtv.ch).

Frauen: LK Zug - Spono Eagles (15 Uhr, live auf srf.ch/sport). – Männer: HC Kriens-Luzern - Kadetten Schaffhausen (18 Uhr, live auf SRF 2).