Die Luzerner Springreiterin Julia Hodel träumt von der grossen Karriere ihres Freundes Die Schlierbacherin Julia Hodel verpasst in Dagmersellen eine Spitzenklassierung. Dies stand aber auch gar nicht im Zentrum ihres Auftritts.

«Das Niveau in unserem Sport ist mittlerweile sehr hoch. Für eine Spitzenklassierung braucht es eine Null bei den Fehlerpunkten und man muss schnell sein.» Julia Hodel weiss um die hohen Anforderungen im Springreiten. Wie stark die Konkurrenz selbst an einem regionalen Turnier ist, zeigte sich am vergangenen Wochenende an den Pferdesporttagen in Dagmersellen. Die 29-jährige Luzernerin war mit Gina LXXVI in den zwei Hauptprüfungen (R/N 125; R/N 130) am Sonntag im Einsatz. «Es waren zwei coole Runden, doch beide Male unterlief uns ein Flüchtigkeitsfehler.» Als Konsequenz resultierten zwei Plätze ausserhalb der Klassierungen der besten 30 Prozent. Zufrieden war sie mit den Auftritten trotzdem: «Gina hat seit neun Monaten kein Turnier mehr bestritten. Wenn sich Reiter und Pferd besser kennen, passieren solche Fehler nicht.»

Julia Hodel bei der Prüfung R/N 125 auf der 12-jährigen Stute (Schimmel) Gina LXXVI. Michael Wyss (Dagmersellen, 19. Juli 2020)

Das Ausbilden von Pferden bereitet Julia Hodel noch mehr Freude, als selber im Wettkampf gross aufzutrumpfen. «Persönlich muss es für mich nicht unbedingt immer weiter, höher und schneller gehen. Ich bin schon ehrgeizig, aber nicht verbissen», erklärt sie. Gemeinsam mit ihrem Freund, dem Schotten Jason Smith, führt sie in einer Reitanlage in Schlierbach die «JS sport horses GmbH». Ihr Angebot umfasst die Ausbildung von Pferden anderer Besitzer, das Training von Reitschülern und, in einem eher kleineren Rahmen, den Handel mit Pferden. «Ein Pferd mit kleinen Schritten weiterzuentwickeln, es nicht zu überfordern und auf dem passenden Niveau einzusetzen, ist faszinierend.»

Ein Auto als Hauptpreis

Die Leidenschaft für die Reiterei war von klein auf ein Teil von ihr. Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Zell, besass ihre Familie zwar keine Rösser, dafür gab es welche beim Nachbarn. Sie ging in die Reitschule, löste die Turnierlizenz und machte sich in der Zentralschweizer Szene einen Namen. Als grössten Erfolg bezeichnet sie den Gesamtsieg im Jahr 2017 an der kleinen Tour der Swiss R-Challenge, eine ehemalige Serie für regionale Reiter (120 bis 125 cm), die ihr als grosszügigen Hauptpreis ein neues Auto einbrachte.

«Mit ihm um die Welt zu reisen, an Fünfsterne-Turnieren teilzunehmen und die Pferde zu pflegen – das ist mein Traum.» Julia Hodel über die Ziele mit ihrem Freund Jason Smith. Michael Wyss

Der Spitzensport ist nicht aus dem Fokus von Julia Hodel verschwunden, allerdings ruht er nicht mehr auf der eigenen Karriere. «Der Sportler bei uns ist Jason», sagt sie, «für ihn mache ich gerne einen Schritt zurück.» Kennengelernt hat sie den aus Glasgow stammenden Briten im Stall von Pius Schwizer, wo er als Bereiter angestellt war. Sie selber hat sich nach dem KV zur Marketing-Fachfrau ausbilden lassen und arbeitete vorübergehend im Sportmarketing des FC Luzern. Vor fünf Jahren machten sich Smith und Hodel selbstständig, seither arbeiten sie an einem gemeinsamen Projekt – einer grossen internationalen Springreiter-Laufbahn von Jason Smith. «Mit ihm um die Welt zu reisen, an Fünfsterne-Turnieren teilzunehmen und die Pferde zu pflegen – das ist mein Traum.»

«Kämpfertyp» steht vor grösseren Aufgaben

Aktuell reitet Smith auf Dreisterne-Niveau, das Turnier am Wochenende in Dagmersellen nutzte er als Training unter Wettkampfbedingungen mit vier verschiedenen, jungen Pferden. Auch Gina LXXVI, mit der Julia Hodel im Einsatz stand, soll wieder auf grössere Aufgaben vorbereitet werden. «Sie ist ein Kämpfertyp, ein Siegertyp, ein Pferd zum Angreifen», sagt Hodel zum Pferd des Obwaldner Besitzerpaars Cornelia und Erich Spichtig. Am kommenden Sonntag, am Summer Masters in Maienfeld, wird Smith mit Gina LXXVI am Start stehen. «Ich hoffe, unsere Auftritte in Dagmersellen dienen hierzu als guter Aufbau.»

Alle Resultate der Pferdesporttage in Dagmersellen finden Sie hier.