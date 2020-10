Die Schweizer Fussballerinnen besiegen Rumänien 2:0 und stehen kurz vor der EM-Qualifikation Dank Toren von Coumba Sow und Ana Maria Crnogorcevic gelingt der Nati der zweite Erfolg in Serie. Nun kommt es im Dezember zum Endspiel um den Gruppensieg gegen Belgien.

Trifft zum 2:0 - Ana Maria Crnogorcevic. Gaetan Bally / KEYSTONE

Nie gezittert. Am Ende souverän 2:0 gewonnen. Und damit drei wichtige Punkte im Kampf um die EM-Qualifikation geholt. Das ist das Fazit für die Schweizer Fussballerinnen am Ende eines lange Zeit zähen Nachmittags in Rumänien.

Nein, es waren nicht nur überzeugende Momente dabei in diesem Spiel. Aber das muss niemanden interessieren. Einzig der Sieg zählt. Er führt die Schweiz immer näher an die EM-Endrunde 2022 heran. Ein Unentschieden in der letzten Partie in Belgien am 1. Dezember reicht mit Sicherheit für den Gruppensieg. Die direkte Qualifikation ist indes sogar bei einer Niederlage noch möglich. Dann nämlich, wenn die Schweizerinnen immer noch eine der drei besten Gruppenzweiten wären – was durchaus möglich ist.

Das erste Tor: Coumba Sow trifft herrlich ins hohe Eck. Alex Nicodim/Freshfocus / freshfocus

Im Gegensatz zu den letzten Spielen, die stets mit einem frühen Tor begannen (Rückstand in Kroatien, Führung gegen Belgien), dauerte es in Rumänien lange, bis etwas Aufregendes passierte. Erst nach 25 Minuten begann die Schweiz, den Druck zu erhöhen - es war unmittelbar von Erfolg gekrönt.

Coumba Sow, die im Mittelfeld ein starkes Spiel zeigte, traf nach einer halben Stunde im Nachsetzen herrlich ins hohe Eck zur Schweizer Führung. Das Tor sorgte für etwas Entspannung. Denn schon früh war klar: So richtig gefährlich sind die Rumäninnen im Angriff nicht.

Die einstudierte Variante zum Endresultat

Dieser Eindruck sollte sich in der zweiten Hälfte bestätigen. Die Schweiz kontrollierte das Geschehen ohne Probleme. Sie näherte sich langsam, aber stetig einem weiteren Treffer. Zunächst vergaben Reuteler und die eingewechselte Lehmann Chancen. Dann traf Ana Maria Crnogorcevic nach einer einstudierten Eckball-Variante. Spätestens mit dem 2:0 war die Partie entschieden.

Die Pflicht ist also erfüllt. Von einem erneuten Rückschlag wie beim 1:1 in Kroatien war die Schweiz an diesem Nachmittag in Mogosoaia weit entfernt. Trainer Nils Nielsen darf zufrieden sein mit der Art und Weise, wie sein Team diese Aufgabe erfüllt hat.

Das Telegramm Rumänien - Schweiz 0:2 (0:1) Mogosoaia. – Keine Zuschauer. – SR: Özcigdem (TUR). – Tore: 29. Sow (Reuteler) 0:1. 79. Crnogorcevic (Corner Reuteler) 0:2. Schweiz: Thalmann; Aigbogun, Calo, Wälti, Rinast (57. Lehmann); Sow (85. Maendly), Gut (78. Zehnder); Crnogorcevic, Bachmann, Reuteler (85. Xhemaili); Humm (57. Fölmli). – Bemerkung: Schweiz ohne Bühler, Calligaris, Kiwic und Maritz (alle verletzt).

Der Blick auf den Teletext: Es sieht gut aus vor dem letzten Spiel gegen Belgien am 1. Dezember Screenshot Txt