Drei Luzerner Goldmedaillen Die Nationalhymne ertönt im Minutentakt: Die Schweizer Athleten begeistern bei den Paralympics weiter An Tag 9 der Paralympics gewinnen die Schweizer dreimal Gold und zweimal Bronze. Zum Erfolg tragen auch die drei Innerschweizer Marcel Hug, Manuela Schär und Catherine Debrunner bei.

Manuela Schär zeigt ihre vierte Medaille.

Schon fast im Minutentakt ertönte die Schweizer Nationalhymne bei den Siegerehrungen im Olympiastadion. Und die Protagonisten staunten selber. Catherine Debrunner, Manuela Schär und Marcel Hug strahlten, schüttelten ungläubig die Köpfe. Ihre Kommentare: «Wahnsinnig, wunderbar, das toppt alles.» Zum Veranschaulichen: Mit diesen drei Titelgewinnen und Weitsprung-Bronze durch Elena Kratter und Schwimm-Bronze durch Nora Meister sind allein an diesem neunten Wettkampftag die von der Schweizer Delegationsleitung avisierte Gesamtzahl von sechs Medaillen fast erreicht worden. Errungen hat die Schweizer Erfolgsdelegation bereits zwölf Medaillen. Und weitere dürften folgen.

Richtiggehend im Medaillen-Flow angelangt sind die beiden Rollstuhl-Aushängeschilder Manuela Schär und Marcel Hug. Die Krienserin sicherte sich über 400 m ihr viertes Edelmetall – und dies, nachdem sie seit 2008 an Paralympics ohne Medaillengewinn geblieben war. «Es ist unglaublich, welche Energie im Schweizer Team herrscht. Alles passt, alle halten zusammen und helfen mit», sagte sie. Nach ihrem Titel über 1500 m und den beiden Silbermedaillen über 5000 m und 800 m scheint die 36-Jährige nun Lunte gerochen zu haben. Schär demonstrierte Courage, übernahm die Leaderposition und hielt diese bis am Schluss souverän.

Unsicherheit bei Marcel Hug

Schär sprach von zwei zentralen Punkten: ihrer Freude und ihrem Ansporn. «Die 400 m sind für mich bisher so etwas wie eine Hassliebe gewesen, doch jetzt genoss ich die Aufregung und die Anspannung.» Wichtig dabei: Ihr gelang es perfekt, sich auf die (wenig geliebten) Bedingungen (Regen, nasse Bahn) einzustellen. Nach ihrem Goldsprint (53,59 Sekunden) freut sie sich nun «extrem» auf den starken Kontrast. Am Sonntagmorgen (Japanzeit) schliesst sie das Paralympics-Programm mit dem Marathon ab – jener Sparte, in der sie sich in den letzten Jahren als Dominatorin der grössten Städtemarathons vor allem profiliert hatte.

Marcel Hug holt zum dritten Mal Gold. Ennio Leanza/Keystone

Vor demselben Wechsel steht auch Marcel Hug. Auch der Nottwiler gewann bei seinem letzten Bahneinsatz Gold – über 800 m. «Mega, mega, mega happy» fühle er sich, sagte er nach dem Triumph. Auch nach dem Weltrekord-Goldrennen über 1500 m hat er sich in seiner Konzentration nicht stören lassen. Minutiös setzte der 35-Jährige seinen Plan um und gewann in seinem dritten Rennen dieser Spiele seine dritte Goldmedaille. «Das fühlt sich nicht wirklich, ja abnormal an», sagte er, «fast unheimlich.» Vor dem Rennen machte sich aber eine grössere Unsicherheit bemerkbar. Dieses Empfinden – wie ein platter Reifen kurz vor dem Rennen – konnten ihn aber nicht aus seinem Siegesmodus zerren. Auch er blickt nun erwartungsfroh dem Marathon entgegen.

Catherine Debrunner, die in Geuensee wohnhafte Thurgauerin. Ennio Leanza/Keystone

Und auch die dritte Goldmedaille geht in den Kanton Luzern – und sie ist wohl die überraschendste: Catherine Debrunner, die Thurgauerin, hat die Nähe zu Trainer Paul Odermatt gesucht und ist nach Geuensee gezogen. Mit ihrem 400-m-Gold in der Kategorie T53 realisierte sie ihren absoluten Toperfolg. «Das braucht Zeit, bis ich das realisiere», sagte sie, «für mich war eine Medaille ein Traum, an Gold hatte ich nie gedacht.»

Noch überraschender aber kommt Platz drei von Weitspringerin Elena Kratter. «Ich weiss nicht genau, was gerade passiert ist», sagte die 25-Jährige mit Beinprothese aus dem schwyzerischen Vorderthal nach ihrem Coup. Von Sprung zu Sprung steigerte sie sich, von 4,56 m auf 5,01 m.