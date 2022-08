Leichtathletik in Lausanne Ein Abend für die Seele: Schweizer EM-Heldinnen werden wie Popstars gefeiert Für Mujinga und Ditaji Kambundji war das Diamond-League-Meeting auf der Pontaise ein Schaulaufen mit Gänsehaut-Feeling. Sportlich sorgten Andere für die Schlagzeilen. Und die Staffel der Schweizerinnen für eine Versöhnung.

Bei WM und EM die frustrierten Geschlagenen, bei Athletissima in Lausanne die gefeierten Siegerinnen. Balsam für die Schweizer Sprint-Staffel mit (v.l.) Geraldine Frey, Salome Kora, Ajla Del Ponte und Mujinga Kambundji. Valentin Flauraud / KEYSTONE

Die sportlichen Meriten beim Leichtathletik-Highlight Athletissima holten sich andere, die Herzen des Publikums gehörten aber eindeutig den Berner Schwestern und EM-Abräumerinnen. Der Applaus für Mujinga und Ditaji Kambundji im ausverkauften Stadion war atemberaubend. Die Schweizer Leichtathletik feierte sich zum Saisonende selbst. Und als grossen Versöhnungsakt gab es zum Abschluss des Abends sogar noch einen Sieg der zuletzt arg gebeutelten Sprintstaffel mit Schlussläuferin Ajla Del Ponte.

Jamaikas Sprintstars nehmen sich aus dem Rennen

Die schnellsten Frauen der Welt waren in Lausanne, aber sie sahen die Ziellinie über 100 m nicht. Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce verletzte sich beim Einlaufen, Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah wurde nach einem unmotivierten Fehlstart disqualifiziert. So kam überraschend die sehr selten ausserhalb Nordamerikas rennende Aleia Hobbs in 10,87 zum Handkuss. Ein seltener Sieg der USA über die dominierenden Jamaika-Sprinterinnen.

Mujinga Kambundji kam als Sechste in 11,15 nicht an ihre schnellsten Zeiten heran. Sie wollte sich dadurch den Abend aber nicht vermiesen lassen. «Das Rennen war ganz okay. Und ich geniesse ganz einfach die Atmosphäre im Stadion», sagte Mujinga Kambundji.

Noah Lyles hat auch in Lausanne keine Gegner

Der US-Sprinter ist ein Garant für Spektakel - an der Pressekonferenz mit seiner extrovertierten Art, auf der Bahn mit seinen Leistungen. In Lausanne bestritt der 25-Jährige sein elftes 200-m-Rennen der Saison. Er gewann bei all seinen Starts und blieb stets unter 20 Sekunden. Bei Athletissima lief Lyles erneut starke 19,56 Sekunden.

Jakob Ingebrigtsen läuft so schnell wie noch nie 2022

Die Trennung von seinem Vater als Trainer hat dem 21-jährigen norwegischen Superläufer Jakob Ingebrigtsen offensichtlich nicht geschadet. Den Doppelstart über 1500 m und 5000 m beendete er an der WM mit Gold und Silber, an der EM in München mit zweimal Gold. In Lausanne nun lieferte der Olympiasieger über 1500 m in 3:29,05 seine bislang schnellste Zeit des Jahres ab. Und er verspricht für das nächste Jahr: «Es geht sicherlich noch viel schneller».

Ditaji Kambundji lässt sich auch als Letzte feiern

Im Hürdensprint der Frauen ist der Unterschied zwischen den Weltbesten und der europäischen Spitze beträchtlich. An der WM in Eugene erlebte man das schnellste Rennen der Geschichte. In Lausanne wurde die neue Weltrekordhalterin Tobi Amusan hingegen von Jasmine Camacho-Quinn geschlagen. Die 12,34 der 26-Jährigen aus Puerto Rico bedeuten Meetingrekord.

Noch nicht auf diesem Niveau mithalten kann die erst 20-jährige Ditaji Kambundji. Sie lief mit 12,83 keine schlechte Zeit. Mehr als der achte Rang lag damit jedoch nicht drin. Doch wie für Schwester Mujinga galt auch für die EM-Dritte: Niemand wurde auf der Pontaise so gefeiert wie die Kambundji-Schwestern. «Es war eine anstrengende Woche, aber ich konnte diesen Abend in vollen Zügen geniessen», sagte Ditaji Kambundji.

Jamaika-Sprinter brilliert über die Hürden

An der WM in den USA scheiterte er in den Halbfinals, in Lausanne erlebte er einen Abend, «den ich nie in meinem Leben vergessen werde», wie er selbst sagt. Der 22-jährige jamaikanische Hürdensprinter Rasheed Broadbell düpierte Weltmeister Grant Holloway, war gar schneller als der US-Sprinter beim WM-Titel und knackte in 12,99 erstmals in seiner Karriere die magische Marke. Eine weitere Enttäuschung setzte es für den Schweizer Jason Joseph ab. Er blieb als Letzter in 13,66 einmal mehr weit unter seinen eigenen Ansprüchen. Für den 23-Jährigen eine Saison zum Vergessen.

Yasmin Giger schneller als Femke Bol – aber ohne Hürden

Müde sei sie, sagte Femke Bol, die dreifache Europameisterin von München. Das hielt die 22-jährige holländische Hürdenläuferin jedoch nicht davon ab, mit 52,95 einen neuen Meetingrekord zu laufen. «Weil der Start nicht so gut war, wurde ich unterwegs etwas nervös. Ich musste mich dazu zwingen, fokussiert zu bleiben», sagte die Olympia- und WM-Zweite. Eine schnellere Zeit als Bol lief die drei Monate ältere Yasmin Giger, allerdings über die 400 m flach. Beim Sieg im B-Rennen unterbot sie ihre bisherige Bestzeit in 52.42 um nicht weniger als eine halbe Sekunde. Sie sei super happy, sagte die Ostschweizerin.