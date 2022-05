Handball Die Spono Eagles schlagen knallhart zurück Die Spono Eagles gewinnen gegen den LK Zug mit 37:28 und gleichen im Playoff-Final zum 1:1 aus.

Sponos Power war kein Kraut gewachsen: Nottwils Catherine Csebits (Mitte) setzt sich gegen die Zugerinnen Norma Goldmann (links) und Stefanie Eugster durch. Bild: Nadia Schärli (Nottwil, 18. Mai 2022)

Die letzte Aktion des Spiels war eine Parade von Aline Strebel. Keine entscheidende zwar, die Spono Eagles gewannen gegen den LK Zug im zweiten Spiel des Playoff-Finals (best of 5) haushoch mit 37:28. Mit dieser Intervention sorgte die 20-jährige Torhüterin allerdings für einen gelungenen Schlusspunkt hinter eine Partie, in der sie grossartig und zuweilen sogar im Stil einer Fussballtorhüterin hielt. Eigentlich ist Strebel Goalie Nummer zwei, diesmal stand sie in der Startformation, verbuchte elf Paraden und war ein zentraler Faktor für das Comeback der Nottwilerinnen, welche die erste Partie am Samstag in Zug mit 32:33 verloren hatten.

Nicht nur Strebel, sondern die gesamte Equipe von Nottwil lief gestern vor 600 Fans in der SPZ-Halle zu einer Gala auf. Beeindruckend war zunächst die Steigerung in der Abwehr, die vor allem Zugs Ria Estermann zur Kenntnis nahm. «Sie gehen härter ran, ich spüre mehr Gegenwehr», sagte sie im Pauseninterview – in Spiel eins hatte sie Spono mit zehn Toren zur Verzweiflung getrieben. «So sollte eine Handball-Verteidigung aussehen. Seit ich zurück bin, ist uns dies zum ersten Mal gelungen», bemerkte Spono-Trainer Urs Mühlethaler, der seit Anfang April wieder die Verantwortung an der Seitenlinie trägt.

Nottwils Offensive kommt wieder in Schwung

In der Tat deckten die Nottwilerinnen knallhart und gnadenlos, kauften Zug von Beginn weg den Schneid ab. Nach fünf Minuten stand es beim Skore von 2:2 zum letzten Mal unentschieden, danach strebten sie einem Sieg entgegen, der im weiteren Verlauf immer deutlichere Züge annahm. «In der Abwehr holten wir uns das Selbstvertrauen, das war eine ganz andere Körpersprache als zuletzt», freute sich Kira Zumstein, die trotz einer Ellbogen-Blessur bis zum Schlusspfiff durchhielt.

Doch es war nicht nur die Härte in der Abwehr, sondern auch das Angriffsspiel, das deutlich verbessert wirkte und an die Auftritte aus der ersten Saisonhälfte erinnerte, als die Spono Eagles mit einer erfrischenden und temporeichen Offensive an die Tabellenspitze gestürmt waren. Spielmacherin Zumstein und ihre Kolleginnen im Rückraum, Catherine Csebits und Xenia Hodel, sorgten vorne für die Musik, verkörperten Spielwitz, Entschlossenheit und Effizienz. Kein Kraut war Sponos Power gewachsen, «wir haben uns überrennen lassen, wurden eingeschüchtert», stellte Zugs Jacqueline Hasler-Petrig fest.

Der LK Zug liess derweil alle Eigenschaften vermissen, die ihn zuletzt so stark gemacht hatten. «Wie lange haben Sie Zeit», fragte Trainer Damian Gwerder nach Spielschluss, als er nach einem Resümee zum Auftritt seiner Frauen gebeten wurde, und lieferte auf Wunsch die Kurzversion: «Die Deckung hat nicht funktioniert, wir waren für diesen Fight nicht bereit. Vorne haben wir schlecht abgeschlossen, fünf Penalties vergeben. Und unsere Torhüterinnen haben nichts gehalten.» Kein Zweifel: Es war ein Abend zum Vergessen für den letztjährigen Doublegewinner und frischgebackenen Cupsieger aus Zug.

Zugs Trainer kündet eine Reaktion an

Die Serie ist damit ausgeglichen, beginnt von vorne, scheint nun sogar erst richtig lanciert zu sein. Diese Klatsche werden die Zugerinnen nämlich nicht auf sich sitzen lassen, das liess Trainer Gwerder klar erkennen. «In dem Mass, wie Spono überhart spielte, waren wir zu lieb. Das nächste Mal werden wir knallhart decken», versprach er mit Blick auf die dritte Partie am Samstag in Zug. Die Spono Eagles fühlen sich derweil nach zwei knappen und bitteren Niederlagen gegen Zug, darunter jene im Cupfinal, wie neu geboren: «Das Momentum ist vielleicht auf unsere Seite gekippt», befand Nottwils Trainer Mühlethaler und hielt fest: «Wenn unsere Deckung funktioniert, sind wir ein Stückchen besser als Zug.»