Die Spono Eagles wollen den ersten Titel der Saison gewinnen Die Spono Eagles treffen am Sonntag auf den LC Brühl im Super Cup. Geht es nach Sportchef Mirco Stadelmann, soll dann der erste von drei Titeln eingefahren werden.

(ss) Die Spono Eagles eröffnen die Saison am Sonntag mit dem Super Cup, um 14.30 Uhr treffen die Nottwilerinnen in Winterthur auf den LC Brühl. Die Vorgabe ist klar, «wir wollen in dieser Saison alle drei Titel gewinnen», sagt Sportchef Mirco Stadelmann. An der Seitenlinie ist es dabei zu einem Wechsel gekommen, anstelle von Carlos Lima trainiert neu Vicente «Ike» Cotrina Cabal das Team. Zuletzt hatte der Spanier die SPL-1-Equipe von GC Amicitia Zürich und davor die SPL2-Auswahl des BSV Stans trainiert.

LK Zug gegen Spono Eagles Handball Frauen in der Sporthalle Zug. Die Sponospielerin Gianna Calchini erzielt hier das 14:14. Bild: Christian H. Hildebrand, Zuger Zeitung (Zug, 11. März 2020) ger Zeitung / Christian Herbert Hildebrand, Zu

Auch im Kader kam es zu Mutationen. Topskorerin Pascale Wyder (zu Göppingen), Gianna Calchini (Studienaufenthalt in Dänemark) und Martina Traber (Rücktritt) verliessen den Verein. Die Ex-Zugerinnen Catherine Csebits (21) und Antonia Rakaric (19), sowie vier Eigengewächse stiessen hinzu. Während die neunfache Schweizer Nationalspielerin Csebits den Angriff schneller machen soll, steht Rakaric für Wurfkraft aus der Distanz. (ss)

