Rudern Die WM kann kommen: Schweizer Leichtgewichts-Ruderer überzeugen bei der Europameisterschaft Die Schweizer Leichtgewichts-Ruderer Raphael Ahumada, Jan Schäuble und Andri Struzina reiten in dieser Saison auf einer Erfolgswelle. Den schweren Booten läuft es an der EM in München weniger prächtig.

Raphael Ahumada (rechts) und Jan Schäuble bei der Medaillenzeremonie in München. Bild: Freshfocus

Im Vordergrund ruderten sie, im Hintergrund radelten sie. Die Athletinnen und Athleten kämpften sich auf der Regattastrecke in Oberschleissheim über die 2000 Meter, die Betreuerinnen und Betreuer sekundierten sie am Streckenrand auf den Velos. Unter den Begleitpersonen war auf den TV-Bildern immer wieder Christian Stofer auf einem knallgelben Rennrad zu sehen. Der Direktor des Schweizer Ruderverbands hatte am Samstag und am Sonntag viele Meter abzuspulen. Fünf seiner Boote schafften es in den A-Final. Und hätte Jeannine Gmelin nicht coronabedingt Forfait geben müssen, wären sogar sechs Boote um die Medaillen gefahren.

Zwei Boote ruderten schliesslich aufs Podest. Der Nidwaldner Jan Schäuble und der Waadtländer Raphael Ahumada holten im Leichtgewichts-Doppelzweier die Bronzemedaille. Kurz zuvor hatte der Zuger Andri Struzina ebenfalls Bronze gewonnen. Struzina sorgte damit für die erste Medaille der Schweizer Delegation bei den European Championships in München.

Gefährliche Portugiesen

Dass Schäuble, Ahumada und Struzina viel Potenzial haben, ist keine Neuigkeit. Die drei kämpften in dieser Saison um die beiden Plätze im Doppelzweier. Der Schweizer Trainer Ian Wright hatte bei den Weltcups in dieser Saison alle Kombinationen ausprobiert. Schäuble mit Ahumada, Schäuble mit Struzina, Struzina mit Ahumada. Nur beim Weltcup in Luzern verpasste der Doppelzweier das Podest, damals sassen Ahumada und Struzina im Boot. Den Gesamtweltcupsieg sicherten sie sich trotzdem. Die drei verstehen sich als ein Kollektiv, auch wenn an der EM Struzina allein antreten musste. Der Medaillengewinn des 25-Jährigen ist hoch einzuschätzen, gerade weil er in dieser Bootsklasse kaum internationale Rennen gerudert hat. Struzina spürte am Wochenende, dass wohl noch mehr drinliegt. «Jetzt will ich natürlich wissen, was an der WM möglich ist», sagte er. Die Weltmeisterschaft findet vom 15. bis 25. September im tschechischen Racice statt.

Befindet sich in Topform: Andri Struzina. Bild: Swiss Rowing

Im Hinblick auf den Saisonhöhepunkt werden sich auch Jan Schäuble und Raphael Ahumada Chancen ausrechnen. Die beiden führten im A-Final bis kurz vor der 1500-Meter-Marke das Feld vor Irland und Italien an. Dann zogen sowohl die Iren als auch die Italiener an den Schweizern vorbei. Auf den letzten 200 Metern wurde es für Schäuble und Ahumada noch gefährlich, als die Portugiesen zum Sprint ansetzten. Doch die beiden Schweizer wehrten sich und konnten das portugiesische Team am Ende um 0,38 Sekunden distanzieren. Nach dem Rennen behielten sie den Fokus auf die anstehenden Aufgaben. «Wir werden nun hart weiterarbeiten, um im September an der WM nochmals für Furore zu sorgen», sagte Ahumada.

Frauen-Doppelvierer verpasst Podest

Für die Schweizer Equipe hätte die Bilanz bei der EM in München noch viel besser ausfallen können. Die Zugerin Patrizia Merz und die Waadtländerin Frédérique Rol fuhren im leichten Doppelzweier ebenfalls um die Medaillen. Im A-Final wurden ihnen dann aber die Limiten aufgezeigt. Die Schweizerinnen belegten letztlich den 5. Platz, mit über fünf Sekunden Rückstand auf die Bronzemedaille.

Bereits am Samstag hatte der Frauen-Doppelvierer eine Niederlage einstecken müssen. Pascale Walker, Lisa Lötscher, Salome Ulrich und Célia Dupré, die am Freitag noch ihren Hoffnungslauf dominiert hatten, wurden Vierte. Grossbritannien gewann vor Niederlande und Ukraine. Die Schweizerinnen hatten mit dem Gegenwind zu kämpfen. «Es war etwa bei 1250 Meter, als uns eine Windböe erfasste», sagte Schlagfrau Walker.

Wertvolle Erfahrungen sammelte auch der Vierer ohne Steuermann bei den ersten Titelkämpfen. Andrin Gulich, Tim Roth, Roman Röösli und Joel Schürch belegten den 5. Rang. «Der Start ist einer der Punkte, an denen wir in den nächsten vier Wochen bis zur WM arbeiten werden», sagte Röösli.

Direktor Christian Stofer fasste das Teamergebnis so zusammen: «Es war eine sehr gute Standortbestimmung hinsichtlich der WM.» Mit seinem breit aufgestellten Kader dürfte er der WM gelassen entgegenschauen.