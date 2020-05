Fussball-Restart in der Schweiz! Die Super League soll am 19. Juni weitergehen Die höchste Schweizer Fussballliga wird am 19. Juni weitergehen. Das meldet Teleclub Romandie. An der Medienkonferenz informieren Präsident Heinrich Schifferle und CEO Claudius Schäfer.

(dab/watson.ch) Nach knapp vier Monaten Unterbruch wird die aktuelle Fussball-Saison 2019/20 wohl doch zu Ende gespielt. Dies haben die Vereine an der ausserordentlichen Generalversammlung der Swiss Football League gemäss TV-Partner Teleclub beschlossen. Gleich 17 der 20 Teams stimmten für eine Saisonfortsetzung. Damit kommt es am 19. Juni in der Super League und in der Challenge League zum Restart. Um 14:00 äussert sich die SFL in einer Pressekonferenz zu ihrem Entscheid.

Les clubs de #SuperLeague et de #ChallengeLeague ont massivement voté pour une reprise de la compétition dès les 19, 20 et 21 juin. Il y a eu 17 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention. @News_SFL — Teleclub Romandie (@TeleclubSports) May 29, 2020

Die Schweizer Profiligen ruhten aufgrund der Coronavirus-Krise seit Ende Februar. Zuletzt hatte es schrittweise Lockerungen für die Teams gegeben. Erst wurde die Trainingswiederaufnahme erlaubt, am Mittwoch gab der Bund dann definitiv grünes Licht für eine Saisonfortsetzung.