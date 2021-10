HANDBALL Kriens-Trainer Goran Perkovac glaubt an einen guten Auftritt in Schaffhausen Der HC Kriens-Luzern reist heute mit Ambitionen zum unangefochtenen Leader Kadetten Schaffhausen. Das Spiel beginnt um 19.15 Uhr.

Der Krienser Handballtrainer Goran Perkovac: "Wir wissen, wozu wir in der Lage sind."

Bild: Pius Amrein (Kriens, 2. Oktober 2021)

Der Chef ist sehr zufrieden, das ist unüberhörbar. «Bis jetzt läuft es so, wie wir uns das gewünscht haben», meldet Giorgio Behr aus Schaffhausen, «und wir können uns immer noch steigern.» Der Präsident der Kadetten mag die klare Ansage, darum schiebt er nach: «Der Meistertitel ist unser Saisonziel. Und wir wollen die Achtelfinals der European League erreichen. Das sind durchaus realistische Erwartungen.»

Die Kadetten sind auf Kurs, das besagt die Zwischenbilanz. Mit fünf Siegen in Serie startete die Mannschaft des Isländers Adalsteinn Eyjolfsson in die Meisterschaft 2021/22 – und Ende September qualifizierte sie sich für die Gruppenphase der European Handball League. Nach einem beeindruckenden Auftritt in Spanien gegen Fraikin BM Granollers stand die erneute Teilnahme am internationalen Wettbewerb fest. Giorgio Behr sieht Spieler, die Lust auf Erfolg haben, und er sieht einen Trainer, der tüftelt, ständig nach Verbesserungen strebt und mit Kreativität seine Arbeit verrichtet.

Perkovacs grosse Erfolge mit den Kadetten

Am Donnerstag erwarten die Kadetten in ihrer BBC Arena den HC Kriens-Luzern (19.15), und es kommt zum nächsten Wiedersehen zwischen Behr und Goran Perkovac, der 2003 als Coach die Kadetten übernahm und grosse Erfolge feierte. Er wurde mit ihnen je dreimal Meister und Cupsieger. Der 59-jährige Perkovac ist zwar längst weg, aber eine Verbindung nach Schaffhausen existiert derzeit trotzdem: Seine Tochter Korina steht bei den Volleyballerinnen von VC Kanti Schaffhausen unter Vertrag. Behr schickt vorab einen schönen Gruss in die Zentralschweiz, lobt Perkovac als «sehr guten Trainer», und ja, er freue sich, ihn zu treffen, aber er sagt auch: «Die Punkte sollen in Schaffhausen bleiben.»

«Schaffhausen steht ein schwieriges Spiel bevor»

Der Verantwortliche des HC Kriens-Luzern packt die happige Aufgabe gegen die Kadetten ziemlich gelassen und mit einigem Selbstvertrauen an. «Den Schaffhausern steht ein schwieriges Spiel bevor», verspricht Goran Perkovac und erklärt seine Zuversicht damit, dass die Absenzenliste deutlich geschrumpft ist, was sich wiederum positiv auf den Alltag auswirkt: «Zeitweise war an einen normalen Trainingsbetrieb kaum zu denken, weil nicht genügend Spieler vorhanden waren. Jetzt herrscht ein anderer Zustand und automatisch auch eine andere Stimmung.»

Das jüngste 27:27-Unentschieden gegen Pfadi Winterthur nimmt Kriens-Coach Perkovac als kräftiges Signal seines Teams wahr, als Zeichen dafür, dass viel Substanz in diesem Kader steckt: «Wir wissen, wozu wir in der Lage sind. Darum werden wir nach einem Auftakt, wie wir ihn hinter uns haben, nicht so schnell nervös.» Perkovac demonstriert einen unerschütterlichen Glauben. «Das kommt schon gut», betont er. Gegen die Kadetten bietet sich die günstige Gelegenheit, ein Ausrufezeichen zu setzen.

Der Weltmeister in den Reihen des Gegners

Wobei ihm schon auch bewusst ist, um was für einen Gegner es sich heute handelt. Perkovac fängt an, die klangvollen Namen der Schaffhauser aufzuzählen, und natürlich vergisst er nicht, einen speziell zu erwähnen: Joan Cañellas, 1,98 Meter gross, rund 100 Kilo schwer, einst Welt- und Europameister mit Spanien. «Er ist der Mann, der den Unterschied ausmachen kann», sagt Perkovac, «es ist eigentlich unmöglich, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Aber das ändert nichts daran: Wir fahren nach Schaffhausen, um gegen die Kadetten zu bestehen.»