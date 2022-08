Fussball Die Vorrunde wird für die Surseer zur Herausforderung Der FC Sursee (2. Liga inter) darf sich wieder auf Derbys freuen, muss bis zur Winterpause aber zumeist auswärts antreten.

Sursee-Trainer Daniel Feuchter (rechts) geht die neue Saison optimistisch an. Bild: Alessandro Crippa (Sursee, 12. März 2022)

Der FC Sursee steht nach dem erfreulichen Abschneiden in der letzten Saison (Sportchef André Grüter: «Der 6. Schlussrang ist mit dieser jungen Truppe ein grosser Erfolg») wegen des Umbaus der Schlottermilch-Anlage vor einer delikaten Situation. Bis auf die drei Partien gegen Ascona, Mendrisio und Ibach, bei welchen die Feuchter-Truppe auf der Schötzer Wissenhusen-Anlage Gastrecht geniesst, muss Sursee zu den Gegnern reisen. «Ja, diese Situation wird für mich und mein Team zu einer Herausforderung, die wir gerne annehmen», sagt Trainer Daniel Feuchter. «Wir wissen, dass es schwierig wird, setzen uns aber zum Ziel, im Winter möglichst gut dazustehen. Vielleicht ist es dann in der Rückrunde mit den vielen Heimspielen gar möglich, eine Euphorie rund ums Team zu entfachen.»

Dass Sursee nach dem Abstecher in die Gruppe 5 wieder in der Zentralschweizer Gruppe 4 (mit vier Tessiner Teams) spielen kann, ist für den 30-jährigen Trainer, der die dritte Saison in Angriff nimmt, nicht relevant. «Für uns als Team sowie mich als Trainer spielt dies keine grosse Rolle. Es war auch mal gut, gegen andere Mannschaften zu spielen. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer und den Verein ist es jedoch ganz klar attraktiver, nun wieder packende Derbys bestreiten zu dürfen.»

Nur punktuelle Verstärkungen

Die Surseer müssen sich sicher nicht verstecken. Denn die nach dem Abstieg vom Vorstand herausgegebene Philosophie, auf einheimische Spieler zu setzen, hat sich schon ausbezahlt. «Wir sind eine spielerisch starke Truppe, die sich jedoch aufgrund der Unerfahrenheit für gute Leistungen teilweise noch zu wenig belohnt. Wir haben aber an der Ineffizienz gearbeitet und werden auch in Zukunft viel Zeit dafür investieren», betont Feuchter. Für einmal konnte man in der für die Transfers verantwortlichen Sportkommission «eine ruhige Kugel schieben» und sich auf punktuelle Verpflichtungen wie jene des ehemaligen Juniorennationalspielers Manuel Riedweg (Emmenbrücke) konzentrieren. In den wenigen Mutationen sieht Feuchter nur Vorteile. «Es war unser unbedingtes Ziel, dass wir das Team zusammenhalten, um in Sursee endlich mal langfristig etwas aufbauen zu können. Die gute Stimmung in der Mannschaft sowie im Verein hat nun ermöglicht, dass wir nur zwei Abgänge zu verzeichnen haben.» Deshalb ist Daniel Feuchter – trotz der vielen Auftritte in der Ferne – sehr optimistisch: «Ich sehe mein Team bis zur Winterpause auf einem Tabellenrang, auf welchem wir uns gegen hinten schon genügend Luft erarbeitet haben und gegen vorne auf Sichtdistanz sind. So können wir uns auf eine unbeschwerte und tolle Rückrunde freuen.» Sursee eröffnet das Auswärtsabenteuer am Samstag (18 Uhr) auf Tribschen gegen Kickers Luzern.