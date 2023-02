Handball Diesmal geht der Cupkrimi an die Spono Eagles aus Nottwil Dramatisch, packend, emotional – die Spono Eagles setzten sich im Cup-Viertelfinal nach zwei Verlängerungen gegen den LK Zug durch.

Die Nottwilerin Thitikan Schaller (links) hindert die Zugerin Jacqueline Hasler-Petrig am Schuss. Bild: Patrick Hürlimann (Ruswil, 4. Februar 2023)

Die Spono Eagles sind gegenwärtig die Nummer eins im Schweizer Frauenhandball, der LK Zug muss bald in der Abstiegsrunde um den Ligaerhalt kämpfen – die Favoritenrolle vor dem Direktduell im Cup-Viertelfinal war aufgrund der Leistungen in der Meisterschaft also klar geregelt. Doch das Zentralschweizer Derby schert sich nicht um solche Ausgangslagen, der Klassiker ist von Natur aus eng umstritten, und so entwickelte sich auch am Samstag in der gut gefüllten Ruswiler Wolfsmatthalle ein an Spannung kaum zu überbietender Abnützungskampf.

Nach zwei Verlängerungen und total 80 Minuten setzte sich Nottwil gegen Zug mit 38:37 durch. Nur wenig fehlte, und es wäre sogar zu einem Penaltyschiessen gekommen, wie letztmals im Mai 2022, als Zug gegen Spono den Cupfinal gewonnen hatte. Diesmal beanspruchten die Luzernerinnen das bessere Ende für sich, und so knapp es auch war, der Sieg war hochverdient. «Wir hätten das Spiel schon nach der regulären Spielzeit für uns entscheiden müssen, das war megaärgerlich. Umso schöner ist es aber jetzt», schwärmte die 20-jährige Rückraumspielerin Ana Emmenegger.

Geniestreich von Ana Emmenegger

Tatsächlich lagen die Spono ­Eagles fast stets in Front, verdaddelten die Vorteile zuweilen aber auf leichtsinnige Weise. 14:11 stand es kurz vor der ­Pause, 15:15 bei Halbzeit, 32:29 fünf Minuten vor Schluss, 32:32 nach 60 Minuten. Auch den 35:33-­Vorsprung kurz vor dem Ende der ersten Verlängerung (10 Minuten) gab Nottwil preis, weil es innert Kürze zwei Zweiminutenstrafen kassierte. «Wir kamen nicht auf unsere Topleistung, haben es nie geschafft, davonzuziehen», bemerkte Spono-Trainer Marco von Ow, und mit einem Schulterzucken hielt er lapidar fest: «Am Ende gewannen wir mit einem Tor Differenz.» Soll heissen: Nur das zählt.

Dass es nicht zum Penaltyschiessen kam, war letztlich einem Geniestreich von Ana Emmenegger zu verdanken. Spono führte 37:36, war im Ballbesitz und hatte 80 Sekunden vor Ablauf der 80 Minuten den Matchball. Der Angriff zog sich wie so oft an diesem Abend in die Länge, die Schiedsrichter ­signalisierten Zeitspiel und drängten auf einen raschen ­Abschluss. Emmenegger setzte in dieser ausserordentlichen Drucksituation zum Schlenzer an und traf herrlich ins lange Eck. «Diesen Wurf übe ich seit Jahren und bringe ihn viel zu wenig. Ich dachte mir, jetzt oder nie. Dass es dann gleich so aufgeht...», sagte Emmenegger und beendete den Satz mit einem strahlenden Lächeln.

Zug hadert mit Chancenauswertung

Während die Spono Eagles euphorisch entschwebten, waren die Zugerinnen untröstlich. Die letzte Chance auf Schönheitskosmetik an einer verpatzten Saison war vertan, der Titelverteidiger ist aus dem Cup ausgeschieden. Dass Zug sich gegenwärtig unter Wert verkauft, ­wurde in diesem dramatischen Schaustück erneut offenbart. «Wir scheiterten an unserer Chancenauswertung, wir vergaben sicher 15 freie Bälle», bedauerte Co-Trainer Patrick Strebel, der an der Seitenlinie trotz der Rückkehr des bisherigen Chefcoachs Damian Gwerder die Hauptrolle einnahm.

Vorwürfe richtete Co-Trainer Strebel keine an sein Team, «wir haben so vieles richtig gemacht, hatten das Spiel bereits drei Mal verloren und sind ­immer wieder zurückgekehrt». Nun gehe es darum, konsequent weiterzuarbeiten. «Wir brauchen nicht an vielen Schräubchen zu drehen», befand Strebel, «in erster Linie geht es ­darum, dass wir uns das Glück wieder verdienen.» Dann wird der LK Zug in der am kommenden Wochenende beginnenden Abstiegsrunde nichts zu befürchten haben.

Spono – LK Zug 38:37 (32:32) n. 2. V.

Wolfsmatt, Ruswil. – 500 Zuschauer. – SR Stalder/Boshkoski.

Strafen: 8-mal 2 Minuten gegen Spono; 5-mal 2 Minuten gegen Zug.

Spono: Soraya Schaller (5 Paraden)/Hartz/Strebel (8); Mia Emmenegger (6 Tore), Hodel (4), Zumstein (8), Stähelin (3), Thitikan Schaller, Boesen (1); Snedkerud (3), Ana Emmenegger (5), Jund (1), Bucher (6/4), Amrein (1).

Zug: Ligue (3 Paraden)/Abt (9); Steinmann (2 Tore), Spieler (4), Stutz (8/5), Heinzer (6), Kyra Gwerder (1), Schürmann (2); Estermann (5), Riner (3), Goldmann (2), Hasler-Petrig (4), Alina Gwerder, Truchot.

Bemerkungen: Schaller pariert Penalty von Heinzer (10./8:6). Ligue pariert Penalty von Bucher (33./16:16).