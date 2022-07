Radsport Das Team Jumbo–Visma dominiert die Tour de France auf allen Ebenen Die niederländische Equipe steht mit Jonas Vingegaard vor dem Gewinn des bedeutendsten Velorennens. Zwei weitere Wertungstrikots hat die Mannschaft in der gelbschwarzen Kleidung ebenfalls in ihren Besitz gebracht und fünf Etappen gewonnen.

Leader Jonas Vingegaard am Hinterrad von Teamkollege und Punktsieger Wout van Aert (in Grün).

Selten hat ein Team eine Tour de France derart im Griff gehabt. Um den Träger des gelben und des grünen Trikots in einem Team zu finden, muss man bis 1997 zurückblättern, in die Zeiten von Jan Ullrich und Erik Zabel. Sie dürften morgen Sonntag mit Jonas Vingegaard (Gelb) und Wout van Aert (Grün) Nachfolger finden. Vingegaard holte in den Pyrenäen sogar noch das Bergtrikot. «Wir sind an keinem Moment des Rennens auf das gepunktete Trikot gefahren. Es ist ein schöner Zusatz», sagte Jumbo–Vismas sportlicher Leiter Grischa Niermann zu dieser Zeitung. Er fügte noch hinzu: «Es tut mir leid für Simon Geschke, dass wir es ihm abgenommen haben.»

Dass der aus Hannover stammende Ex-Profi sich bei seinem Landsmann Geschke zu entschuldigen versuchte, ist ein Hinweis darauf, dass sogar dem Team selbst der eigene Erfolg ein bisschen unheimlich wird.

Fünf Etappensiege neben der Textilsammlung

Zur Textilsammlung kamen auch noch fünf Etappensiege, jeweils durch die beiden Trikotträger. Einer kam am Freitag durch Christophe Laporte zu Stande. Es war zugleich der erste Etappensieg eines französischen Profis an dieser Frankreichrundfahrt. Jumbo–Visma ist so stark, dass ein Helfer des Mannes in Gelb in der Nebenbeschäftigung auch noch die Ehre der Gastgeber rettet.

Nur das weisse Trikot des besten Jungprofis war ausser Reichweite. Jünger als Pogacar konnten die Jumbo-Verantwortlichen Jonas Vingegaard nicht machen. Der Däne überraschte an dieser Tour de France fast alle. Zuerst mit der Lässigkeit, mit der er die wiederholten knappen Niederlagen in den Sprintduells mit Pogacar wegsteckte. In den Alpen überraschte er mit seinem Antritt am Col du Granon, als er Pogacar fast drei Minuten abnahm. Ihm half, dass Pogacar sich in der Nahrungsaufnahme vertan hatte.

Endgültig zum König wurde er in den Pyrenäen. Gut, er musste Pogacar auf der 17. Etappe auf dem Gebirgsflughafen Peyragudes noch den Vortritt lassen. «Aber diese Etappe war auch mehr geeignet für ihn», begründete Vingegaard den Ausgang. Die 18. Etappe nach Hauta­cam war mehr auf ihn zugeschnitten. «Es war die Etappe, die mit ihren längeren Anstiegen am besten zu Jonas’ Qualitäten passte», sagte Jumbos Sportlicher Leiter Merijn Zeeman später.

Die Mannschaft orientiert sich an Fussball und Rugby

Für diese Königsetappe bot Jumbo alles auf, was Beine hatte. Der US-Amerikaner Sepp Kuss hielt über zwei Berge ganz allein das Tempo hoch. In der Fluchtgruppe war van Aert platziert. Der Mann in Grün spannte sich am letzten Anstieg vor seinen Captain. Das grüne, das weisse und das gelbe Trikot waren in diesem Moment ganz allein vor dem Feld.

Es war ein Bild für die Geschichtsbücher. Wie auch das vom Handschlag, mit dem sich Pogacar bedankte, weil Vingegaard nach einem Sturz des Kontrahenten fair auf diesen gewartet hatte.

Als «grossen Champion und Gentleman», feierte daher Mauro Gianetti, Manager von Pogacar, den Dänen.

Seinen Erfolg verdankte Vingegaard allerdings auch der Einbettung in ein enorm starkes Team. Nicht nur die Einzelnen stachen heraus. Auch die kollektive Geschlossenheit beeindruckte.

Das liegt am langjährigen Aufbau einer Teamphilosophie. Dabei orientiert man sich an Mannschaftssportarten wie Fussball und Rugby. Jumbo-Manager hospitierten im Oranje-Team und bei den All Blacks aus Neuseeland. Deren Wahlspruch «Hinterlasse das Trikot an einem besseren Ort» prägt auch die Mentalität von Jumbo–Visma. Das Motto hebt das Wohlergehen und den Erfolg der Gruppe über Resultate der Einzelnen.

«Dass wir bei beiden Vorhaben, das gelbe und das grüne Trikot zu holen, erfolgreich sind, liegt auch an monatelanger Vorarbeit, an vielen Gesprächen miteinander, um die verschiedenen Sportlerpersönlichkeiten mit ihren Wünschen, Zielen und Leistungsvermögen zusammenzubringen», sagte Zeeman dieser Zeitung.

«Radsport total», in Anlehnung an den «voetbal total» von Ajax Amsterdam und der niederländischen Fussballauswahl der 1970er-Jahre, nannte die französische Sportzeitung «L’Équipe» das Konzept. Man kann es, in Anlehnung an Eddy Merckx, auch das «totale Kannibalentum» nennen. Den Belgier nannte man wegen seines Siegeshungers den «Kannibalen». Jumbo befindet sich auf seinen Spuren. «Ja, es ist möglich, dass wir insgesamt sieben Etappensiege holen. Wout kann das Zeitfahren gewinnen und auf den Champs-Elysees hat er ja schon einmal gesiegt», meinte Christophe Laporte, der Etappensieger vom Freitag.

Schweizer Chancen im Einzelzeitfahren am Samstag

Beim Zeitfahren zumindest wollen die Schweizer Stefan Küng und Stefan Bissegger um den Etappensieg mitstreiten. «Ich habe in den letzten Tagen etwas Kraft gespart, um optimal in das Chrono gehen zu können», sagte Bissegger dieser Zeitung. «Ich will jedes Zeitfahren, in das ich gehe, auch gewinnen», formulierte er als Ambition. Das macht ihn mental zu einem Jumbo-Mann, trotz des pinken EF-Trikots um seine Schultern.

Vingegaard hingegen will es am Samstag locker angehen und ohne Risiko um die Kurven kommen, wie er sagte. Sollte er am Wochenende noch Gelb verlieren, wäre dies die grösste Überraschung dieser Tour.