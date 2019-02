Dominik Paris: Der frühe Vogel fängt die Goldmedaille Super-G-Weltmeister Dominik Paris war schon früher in Åre angekommen als einige Konkurrenten. Das dies ein Vorteil gewesen ist, widerlegt die Leistung eines 38-jährigen Franzosen. Claudio Zanini, Åre

Dominik Paris mit seiner Goldmedaille. (Bild: EPA/Valdrin Xhemaj/Keystone (Åre, 6. Februar 2019))

Ob man das Rennen nicht hätte verschieben müssen, wurden Dominik Paris und Vincent Kriechmayr an der Pressekonferenz gefragt. Der Italiener und der Österreicher hatten soeben Gold und Silber im Super-G gewonnen. Die Frage kam auf, da einige Athleten wegen Flugverzögerungen erst kurzfristig in Åre eintrafen. Darunter die Schweizer Thomas Tumler und Marco Odermatt, die erst in der Nacht auf Dienstag ankamen.

Kriechmayr und Paris gehörten nicht zu den spät Angereisten. Kriechmayr war dank einem Flug mit einem Privatjet schon am Samstag da, Paris erwischte den letzten Linienflug und kam um 3 Uhr am frühen Sonntagmorgen an. Da blieb noch viel Zeit bis zum ersten Renneinsatz am Mittwoch. Also gab es aus ihrer Sicht auch keine Notwendigkeit für eine Rochade des Rennprogramms. Paris reiste gemeinsam mit Beat Feuz ab Innsbruck. «Ich kann mich nicht beklagen über meine Anreise», sagte Paris, während Kriechmayr dem österreichischen Verband dankte. Alles perfekt organisiert. Wie am Schnürchen.

Viel Spiel hat der Rennkalender der FIS nicht. Wer ungewollt an Flughäfen feststeckt, handelt sich eine Hypothek ein. Trainingstage und Angewöhnungszeit fallen weg. Mauro Caviezel sagte, einige seien noch übernächtigt gewesen. Marco Odermatt sprach von einer Vorbereitung, die «sicher nicht optimal» war. Der Nidwaldner erkannte aber auch, dass gegen Wetterkapriolen, die den Flugverkehr lähmen, nicht anzukommen ist. «Das Wetter kann niemand steuern. Aber es wäre schon gut, wenn man die wenigen Tage, die man zwischen den Rennen hat, besser nutzen könnte.» Reisestrapazen in den Knochen waren sicher undienlich beim «härtesten Rennen des Jahres», wie es Kriechmayr betitelte.

Clarey, nur ein guter Skifahrer

Dominik Paris war erstaunt, dass er ein solch wichtiges Rennen der Saison für sich entscheiden konnte. Normalerweise liebt er eisige Hänge. So hat der Italiener in Kitzbühel die Abfahrt gewonnen und wurde Dritter im Super-G. In Bormio, ebenfalls auf pickelharter Piste, gewann er im Dezember beide Rennen. «Ich liebe es, wenn es eisig ist und schlägt», erklärte Paris. Das ist in Åre nicht der Fall. «Was ich im letzten Jahr beim Saisonfinale hier gezeigt habe, machte mich nicht optimistisch.» Im letzten März hatte er den 19. Rang belegt.

Die späte Anreise taugt letztlich nicht als Ausrede für verpasste Podestplätze, das zeigte die Silbermedaille von Johan Clarey. Der Franzose kam erst am Montagnachmittag an, nachdem er eine schlaflose Nacht am Flughafen in Stockholm verbrachte. Sein Gepäck reiste ihm erst am Dienstag hinterher. Clarey sagte trotz Edelmetall: «Es wäre besser gewesen, den Super-G um einen Tag zu verschieben.» Einen besonderen Rekord kann der 38 Jahre und 29 Tage alte Routinier nun für sich beanspruchen. Einen älteren Medaillengewinner gab es an einer Ski-WM noch nie. Clarey löste den Schweden Patrik Järbyn ab, der mit 37 Jahren und 308 Tagen Silber im Teamwettbewerb gewann. Ebenfalls in Åre, an der WM 2007. Ob dies nicht den knapp zwei Jahre jüngeren Aksel Svindal ermutigen sollte, seine Karriere doch noch fortzusetzen? Clarey: «Nein. Uns kann man nicht vergleichen. Ich bin nur ein guter Skifahrer. Svindal ist ein Champion.»