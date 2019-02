«Mit der Blutinfusion im Arm erwischt» – fünf Langläufer bei Doping-Razzia festgenommen Die nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld werden von einem Doping-Skandal überschattet. Es wurden sieben Personen festgenommen, davon fünf Langläufer. Beim klassischen 15-km-Rennen der Männer fehlten am Nachmittag mehrere Athleten. Jonas von Flüe

Was wir bis jetzt wissen

Bei einer Doping-Razzia während der nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld wurden sieben Personen festgenommen, darunter fünf Spitzensportler.

Im deutschen Erfurt wurden zeitgleich zwei weitere Personen verhaftet, darunter ein Sportmediziner .

. Beim klassischen 15-km-Rennen der Männer am Donnerstagnachmittag gingen die Österreicher Dominik Baldauf und Max Hauke , die Esten Andreas Veerpalu und Karel Tammjarv sowie der Kasache Alexej Poltoranin nicht an den Start.

und , die Esten und sowie der Kasache nicht an den Start. An einer Pressekonferenz erklärt das Bundeskriminalamt, dass man einen Sportler inflagranti mit einer Blutinfusion im Arm erwischt habe und man davon ausgeht, dass ein kriminelles Doping-Netzwerk während mindestens fünf Jahren weltweit aktiv war. Man habe «eine in Deutschland ansässige Organisation um den Sportmediziner Dr. Mark S. ausgeforscht.» Ein Auto der Polizei vor dem österreichischen Mannschaftshotel. (Bild: Georg Hochmuth/APA)

15:39 Uhr

Luis Stadlober im ORF: Der einzige Österreicher, der heute am Start war, wurde 56. und verpasste sein Ziel damit deutlich. «Das war eine sehr, sehr schwierige Situation», sagte Stadlober im ORF. «Ich belege das Zimmer gegenüber und hörte am Morgen, dass das Bundeskriminalamt eine Hausdurchsuchung macht … Das ist natürlich nicht die optimale Rennvorbereitung. Einfach eine Scheiss-Situation. Warum macht man so etwas? Wie schafft man das, dass man jeden anlügt, dass man den österreichischen Langlaufsport so zerstört?»



15:32 Uhr

Die Pressekonferenz ist beendet.

15:31 Uhr

Csefan: «Wir stehen am Anfang der Ermittlungen. Wir gehen aber von mindestens fünf Jahren aus, in denen dieses kriminelle Netzwerk weltweit aktiv war.»

15:26 Uhr

Dario Cologna im SRF-Interview: «Ich habe alles erst jetzt nach dem Rennen mitbekommen und das ist natürlich eine traurige Nachricht für den Sport. Auf der anderen Seite finde ich es gut, erwischt man die Sünder.»

15:22 Uhr

Csefan: «Das Netzwerk agiert seit Jahren und weltweit, es sind sicher auch andere Sportarten betroffen. Wir stecken mitten in den Vernehmungen und Ermittlungen, deshalb kann ich nicht mehr sagen.»

15:22 Uhr

«Einer der Läufer wurde bei der Wohnungsöffnung mit der Blutinfusion im Arm erwischt.»



«Die Sportler befinden sich in Haft und werden derzeit von Kollegen vernommen.»

15:21 Uhr

Dieter Csefan vom Bundeskriminalamt: «Ausgangslage war eine Zeugenaussage eines ehemaligen Langläufers (wohl Johannes Dürr, Anmerkung der Redaktion) … Wir konnten eine kriminelle Organisation ausheben und mit heutigem Tag zerschlagen. Es handelt sich um einen 40-jährigen Sportmediziner aus Erfurt, der mit seinen Komplizen seit Jahren illegal tätig ist.»

15:18 Uhr

Die Pressekonferenz live

Hansjörg Mayr, Sprecher Staatsanwaltschaft Innsbruck: «Es besteht der Verdacht des Dopings und des Sportbetrugs. Konkret geht es um Eigenblutdoping. Es sind fünf Sportler betroffen: Zwei österreichische, zwei estnische und ein kasachischer Langläufer. Betroffen sind auch ein Sportmediziner aus Deutschland und weitere Komplizen von ihm. Sie wurden heute festgenommen, zeitgleich in Seefeld und in Erfurt.»

15:13 Uhr

Weltmeister über 15 Kilometer klassisch ist übrigens Martin Johnsrud Sundby vor Alexander Bessmertnykh und Iivo Niskanen.

14:38 Uhr

Markus Gandler, der Rennsportdirektor für Langlauf und Biathlon beim österreichischen Skiverband ÖSV sagt: «Das sind erwachsene Leute, da kümmert sich eine acht-, neunköpfige Mannschaft seit dem frühen Morgen um die Ski. Wir bewachen die ja nicht auf Schritt und Tritt. Die haben auch genügend Freizeit, um so einen Blödsinn zu machen. Ich wurde von den Ermittlern gebeten, bei der Suche nach den beiden Athleten zu helfen. Einer war da, nach dem anderen musste zunächst noch gesucht werden.»

14:37 Uhr

Vier Personen festgenommen. Zwei in Deutschland - zwei in Österreich. Laut Ermittler „weltweit agierendes Dopingnetzwerk“. Und woher kommen die vier: alle aus Deutschland. Sagt eine Menge über die Heuchelei mancher vermeintlicher „Sportromantiker“ in Deutschland aus — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 27. Februar 2019

14:24 Uhr

Der prominenteste Abwesende ist Alexej Poltoranin. Der Kasache dürfte damit ebenfalls in den Doping-Skandal verwickelt sein. Pikant: Bereits im Herbst wurden neun kasachische Biathletinnen wegen Doping-Verdachts provisorisch gesperrt. Darunter Olga Polotoranina – die Frau von Alexej Poltoranin.

14:11 Uhr

Beim klassischen 15-km-Rennen der Männer, das um 14 Uhr gestartet ist, fehlen die beiden Österreicher Dominik Baldauf und Max Hauke. Auch die Esten Andreas Veerpalu und Karel Tammjarv standen nicht am Start.

13:44 Uhr

Das Österreichische Bundeskriminalamt hat mittlerweile informiert, dass bei der «Operation Aderlass» genannten Razzia neun Personen festgenommen wurden. Fünf davon seien Spitzensportler. Neben den beiden Österreichern handelt es sich um einen kasachischen und zwei estnische Spitzensportler. Unter den Verhafteten seien zwei Polizeispitzensportler aus dem Nationalkader Langlauf/Nationalmannschaft, die derzeit die polizeiliche Grundausbildung absolvieren.

Österreichischer Skiverband hält Krisensitzung ab in Seefeld. Zwei Österreicher offenbar von der Polizei mitgenommen. — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 27. Februar 2019

13:30 Uhr

Gemäss Hajo Seppelt, dem in der Regel gut informierten Dopingredaktor der ARD, führte das Bundeskriminalamt am Mittwochmorgen in Seefeld eine Razzia durch. Laut der «Krone»-Zeitung gab es einen Polizeieinsatz im Quartier von Österreichs Langläufern. Dabei wurden zwei Athleten verhaftet. Die Zeitung meldet weiter, dass es sich dabei um die Langläufer Dominik Baldauf und Max Hauke handelt, die beim Teamsprint Sechste wurden. Bestätigt sind die Namen bislang noch nicht. Die beiden sollen beim Blutdoping in der Unterkunft erwischt worden sein.

Der österreichische Langläufer Dominik Baldauf wurde offenbar festgenommen. (Bild: Georg Hochmuth/APA)

Auch im deutschen Erfurt waren Polizisten im Einsatz. Dort ist die Praxis eines Sportmediziners betroffen, der über einen längeren Zeitraum observiert worden war. Es kam zu zwei weiteren Verhaftungen. Laut Seppelt handelt es sich um eine koordinierte Massnahme deutscher und österreichischer Ermittlungsbehörden.